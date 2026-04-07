Дроны РФ атаковали два города на Черниговщине, горит горсовет и налоговая: детали

По предварительным данным, есть раненые. Информация о пострадавших уточняется.

РФ атаковала Новгород-Северский и Прилуки

Кратко:

РФ атаковала Черниговскую область

Под удар попали Новгород-Северский и Прилуки

Повреждены админздания, жилые дома и автомобили

На местах "прилетов" вспыхнули пожары

Во вторник, 7 апреля 2026 года, российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру в Черниговской области. Под удар попал Новгород-Северской, а также город Прилуки. Вспыхнули пожары.

Как сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, около 09:30 было зафиксировано попадание вражеского БпЛА (тип устанавливается) в центре Новгорода-Северского.

"Удар пришелся по зданию Государственной налоговой инспекции. Взрывной волной повреждены фасады близлежащих жилых домов и частный автотранспорт", - отметил он.

По словам чиновника, по состоянию на данный момент информация о пострадавших уточняется.

На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Сегодня российские войска также атаковали центр Прилук в Черниговской области.

Как пишет Супільне, горит здание горсовета.

Удары по региону подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

!Сегодня утром агрессор атаковал админздания в Новгороде-Северском и Прилуках. На месте ударов – пожары. Спасатели и все необходимые службы задействованы и работают", - написал он.

По предварительным данным, есть раненые. Информация о пострадавших уточняется.

Как писал Главред, в ночь на 7 апреля армия РФ обрушила на Днепропетровскую область волну ударов беспилотников. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что враг более 10 раз атаковал четыре района области. Больше всего пострадала Покровская община Синельниковского района, где загорелся частный дом, а еще три дома и автомобиль получили повреждения. Погиб 11-летний мальчик. Женщины 31 и 61 лет и 33-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, российские оккупанты ударили FPV-дроном прямо по городскому автобусу в центре Никополя. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, еще 12 - ранены. Удар произошел в момент, когда автобус подъезжал к остановке. В нем и на остановке общественного транспорта были гражданские люди.

Впоследствии стало известно, что число раненых возросло до 16. Медики госпитализировали восемь пострадавших, большинство из них находятся в состоянии средней тяжести. Мужчины 58, 63 и 73 лет находятся в тяжелом состоянии.

У пострадавших осколочные ранения, переломы, минно-взрывные травмы и акубаротравмы.

О персоне: Вячеслав Чаус Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский общественно-политический деятель. Председатель Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.

