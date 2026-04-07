Дроны РФ атаковали два города на Черниговщине, горит горсовет и налоговая: детали

Анна Ярославская
7 апреля 2026, 11:38
По предварительным данным, есть раненые. Информация о пострадавших уточняется.
Удар РФ по Прилукам
РФ атаковала Новгород-Северский и Прилуки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • РФ атаковала Черниговскую область
  • Под удар попали Новгород-Северский и Прилуки
  • Повреждены админздания, жилые дома и автомобили
  • На местах "прилетов" вспыхнули пожары

Во вторник, 7 апреля 2026 года, российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру в Черниговской области. Под удар попал Новгород-Северской, а также город Прилуки. Вспыхнули пожары.

Как сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, около 09:30 было зафиксировано попадание вражеского БпЛА (тип устанавливается) в центре Новгорода-Северского.

"Удар пришелся по зданию Государственной налоговой инспекции. Взрывной волной повреждены фасады близлежащих жилых домов и частный автотранспорт", - отметил он.

РФ атаковала Черниговщину
РФ атаковала Черниговщину / Фото: ГосЧС

По словам чиновника, по состоянию на данный момент информация о пострадавших уточняется.

На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Новгород-Северский, удар дрона
РФ атаковала дроном Новгород-Северский / Фото: Facebook Александр Селиверстов

Сегодня российские войска также атаковали центр Прилук в Черниговской области.

Как пишет Супільне, горит здание горсовета.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Удары по региону подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

!Сегодня утром агрессор атаковал админздания в Новгороде-Северском и Прилуках. На месте ударов – пожары. Спасатели и все необходимые службы задействованы и работают", - написал он.

По предварительным данным, есть раненые. Информация о пострадавших уточняется.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 апреля армия РФ обрушила на Днепропетровскую область волну ударов беспилотников. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что враг более 10 раз атаковал четыре района области. Больше всего пострадала Покровская община Синельниковского района, где загорелся частный дом, а еще три дома и автомобиль получили повреждения. Погиб 11-летний мальчик. Женщины 31 и 61 лет и 33-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, российские оккупанты ударили FPV-дроном прямо по городскому автобусу в центре Никополя. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, еще 12 - ранены. Удар произошел в момент, когда автобус подъезжал к остановке. В нем и на остановке общественного транспорта были гражданские люди.

Впоследствии стало известно, что число раненых возросло до 16. Медики госпитализировали восемь пострадавших, большинство из них находятся в состоянии средней тяжести. Мужчины 58, 63 и 73 лет находятся в тяжелом состоянии.

У пострадавших осколочные ранения, переломы, минно-взрывные травмы и акубаротравмы.

О персоне: Вячеслав Чаус

Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский общественно-политический деятель. Председатель Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.

12:37Украина
Дроны РФ атаковали два города на Черниговщине, горит горсовет и налоговая: детали

Дроны РФ атаковали два города на Черниговщине, горит горсовет и налоговая: детали

11:38Украина
РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать мишенью

РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать мишенью

10:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

Последние новости

13:25

Внутри было золото: туристы открыли банку 100-летней давности

12:37

Новый статус в Резерв+: в Минобороны сделали важное разъяснение

12:26

Житомирщину накроет настоящая непогода: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

11:38

Дроны РФ атаковали два города на Черниговщине, горит горсовет и налоговая: деталиФото

11:37

Какие iPhone скоро останутся без обновлений: таблица поддержки

Трамп ищет виновного за провал в Иране, Европа рискует остаться без защиты - Тарас ЖовтенкоТрамп ищет виновного за провал в Иране, Европа рискует остаться без защиты - Тарас Жовтенко
11:05

В ЕС назревает революция: почему блок столкнулся с беспрецедентным кризисом

11:04

Пропал на 12 лет и вернулся: кот узнал хозяйку с первых секундВидео

10:55

РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать мишенью

10:43

Испытания позади: три знака зодиака, у которых жизнь начнет налаживаться

Реклама
10:35

Есть погибшие, много раненых: РФ ударила по автобусу в центре НикополяФото

10:32

Что посадить в апреле: семь цветов, которые превратят сад в яркую сказкуВидео

09:34

Россия нанесла удар по Днепропетровщине: погиб ребенок, есть раненые

09:18

Мощные удары по РФ: порт в огне, работа аэропортов была ограниченаВидео

09:12

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

09:04

В Одессу идет циклон Rapunzel: синоптики предупредили о резком обвале температуры

08:00

Новый статус в Резерв+: кого теперь не смогут забронировать в Украине

07:13

Невзоров: Призрак Жириновского обещает конец войнымнение

06:52

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

05:43

Гороскоп на завтра, 8 апреля: Девам - расходы, Тельцам - зависть

05:09

Ценнее золота: что СМЕРШ нашел в лесах Прикарпатья и при чем там ГитлерВидео

Реклама
04:27

Как часто на самом деле нужно менять губку для посуды: большинство ошибается

04:00

Тест на IQ: нужно найти 8 отличий на картинке кролика за 45 секунд

03:30

Водителей призывают перейти на японскую систему замены моторного масла - причинаВидео

02:50

Artemis II приблизилась к Луне: что известно о самом страшном этапе миссии

02:27

Перестала прятать: Энистон похвасталась нежными объятиями с бойфрендом

01:59

ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

01:46

Звезда "Гарри Поттера" станет мамой: когда малыш появится на свет

01:09

Очень серьезная дама: жена Усика умилила фото с двухлетней дочерью

01:09

Ностальгия становится модной: забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026

00:02

Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

06 апреля, понедельник
23:57

Киев накроет резкое похолодание со снегом: температура стремительно упадет

23:49

Собрались за третьим: Федишин заинтриговала заявлением о ребенке

23:33

Для поклонников изящных интриг: 7 лучших сериалов о политике

23:30

У украинцев есть феномен, который трудно объяснить: историк раскрыл нюансВидео

23:08

На Днепр надвигается влажный фронт: какая погода ожидается в ближайшие дни

23:05

Не из-за Ирана: Трамп назвал истинную причину конфликта между США и НАТО

22:30

Почему кот кусается без причины: ветеринар назвала истинные его мотивыВидео

22:26

Зеленский анонсировал решающий шаг в безопасности: что меняется для Украины

21:50

Украина официально предложила России энергетическое перемирие — названа дата

21:47

Не будет ни вредителей, ни сорняков - что посадить рядом с перцемВидео

Реклама
21:36

Маленькие грядки — большой урожай: как эффективно использовать каждый сантиметр земли

21:31

Война может затянуться на десятилетие: в Раде сделали тревожной заявление

21:17

РФ накопила ракеты: эксперт оценил, есть ли риск удара в праздничные дни

20:57

Выпадет снег и ударят сильные морозы: в какой регион Украины вернется зима

20:54

Умер "крестный отец денима" - основатель бренда Diesel Адриано Голдшмид

20:48

Похолодание со снегом мчит на Львовщину: когда ожидаются заморозки

20:31

Запах плесени исчезнет мгновенно: простой способ спасти одежду после стиркиВидео

20:30

"Ситуация довольно тяжелая": сын тренера Луческу прибыл в реанимацию, что известно

20:26

Малина даст вдвое больше: что важно сделать во время цветения

20:20

У популярной украинской актрисы беда со здоровьем: "Ночь не спала"

