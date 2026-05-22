Термометры покажут рекордные значения: на Европу надвигается аномальная жара

Кратко:
- На следующей неделе Европу накроет первая волна рекордной жары
- Более +30 градусов ожидают в нескольких европейских столицах
- В Испании столбики термометров достигнут +38 градусов
В течение следующей недели первая волна жары накроет Европу. Как пишет Bloomberg, по прогнозу метеорологов в Великобритании, Франции и Испании температура воздуха достигнет рекордных месячных значений.
Тепловой купол высокого давления поднимет температуру воздуха на 11 градусов выше нормы. По данным британского Метеорологического офиса, уже 24 мая дневной максимум в Лондоне достигнет +33 градусов.
Сообщается, что волны жары и экстремальные температуры в последующие месяцы будут довольно частыми. Ситуация усугубляется тем, что высокие температуры уже начинают высушивать влагу из почв в северной половине Европы.
"Это может заблокировать систему высокого давления, что еще больше усилит жару, спровоцирует дальнейший рост температуры и заблокирует осадки — таким образом возникает устойчивый замкнутый круг", — пояснила метеоролог компании Atmospheric G2 Эми Ходжсон.
Какие страны нагреются больше всего
Французская правительственная служба прогноза погоды Meteo-France ожидает, что вследствие изменения климата волны жары будут наступать как раньше, так и позже в течение летнего сезона.
В ближайшие несколько дней температура в Париже поднимется до +31 градуса, а на юго-западе страны — до +35 градусов.
Но это будет не самая экстремальная жара в Европе. Рекордсменкой станет Испания. Там, по данным государственного метеорологического агентства AEMET, в регионах Гвадиана и Гвадалквир столбики термометров могут подняться до +38 градусов.
Ученые предупредили о серьезной угрозе для Европы
Главред писал, что, по словам ученых, Европа вступает в фазу ускоренного климатического сдвига, который по темпам значительно опережает глобальные изменения.
За последние десятилетия континент нагревается более чем в два раза быстрее, чем в среднем по планете, и разрыв с доиндустриальными показателями здесь уже стал критически заметным.
Напомним, Главред писал, что погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и грозовой. При этом сегодня, 22 мая, температура воздуха повысится до 24-28 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке — 25-30 градусов тепла.
Ранее также сообщалось, что погода в Украине в ближайшие выходные будет неоднородной. 23 мая на запад, север и часть центральных областей распространится влияние антициклона.
Накануне стало известно, что по данным карт Европейского центра среднесрочных прогнозов, в Одессе и по области в июне будет немного прохладнее, чем в центральных и восточных регионах страны.
Об источнике: Bloomberg
Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
