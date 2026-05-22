Для чего огородники посыпают грядки мукой: этот трюк устраняет популярную проблему

Мука может быть полезна не только на кухне, но и в саду или на огороде. Эксперты советуют применять ее как природное средство против вредителей, для подкормки почвы и даже в борьбе с сорняками.
Главред расскажет, как простой кухонный продукт может стать универсальным помощником в уходе за огородом.
Мука против вредителей
Сертифицированная садовница Сара Рубенс советует использовать муку для защиты растений от тли, капустного червеца и жуков, пишет Martha Stewart. Рекомендуем посыпать растения утром, когда листья еще влажные от росы: мука прилипнет к насекомым и затруднит им питание.
Такой метод безопасен для растений, но важно не переборщить. В сырую погоду чрезмерное использование может вызвать появление плесени или привлечь муравьев.
Как уменьшить активность муравьев
Рекомендуем посыпать мукой муравьиные тропинки в саду или доме. Это затруднит насекомым поиск пищи и возвращение в гнездо. Метод не уничтожает колонию полностью, но помогает уменьшить их количество на участке.
Борьба с сорняками
Чтобы обуздать сорняки между плиткой или в трещинах бетона, смешайте муку с небольшим количеством соли и посыпьте проблемные места. Мука помогает соли лучше проникать к корням, усиливая эффект. Используйте этот способ локально, чтобы не повредить соседние растения.
Подкормка почвы
Мука содержит азот, который положительно влияет на рост растений. Для подкормки достаточно посыпать небольшое количество на нужный участок, смешать с землей и хорошо полить водой. Такой простой прием помогает поддержать здоровье почвы и активность микробов, способствующих развитию растений.
Смотрите видео о том, как избавиться от сорняков на участке без химикатов:
@baba.olya.na.psevdo.cheh * 1 л уксуса 9% * 2–3 ст. ложки соли * 1 ст. ложка жидкого мыла или средства для мытья посуды Как использовать: * хорошо перемешать; * опрыскивать сорняки в солнечную сухую погоду; * не лить на огородные культуры. Уксус "обжигает" листья, соль подсушивает корни, а мыло помогает смеси держаться на растении. Соль может надолго испортить почву, поэтому на грядках ее лучше не использовать. * Такие средства не всегда уничтожают глубокие корни многолетних сорняков. #бабаоля#напсевдочех#сорняки#развитие_инфлюенсеров#днепром @Dnipro M ♬ оригинальная аудиозапись - БАБА ОЛЯ НА ПСЕВДО ЧЕХ
