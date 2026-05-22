Для чего огородники посыпают грядки мукой: этот трюк устраняет популярную проблему

Инна Ковенько
22 мая 2026, 10:23
Обычный продукт из кухни может стать неожиданным помощником в садоводстве.
Зачем сыпать муку в саду и на огороде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем посыпать грядки, чтобы отпугнуть вредителей
  • Как избавиться от муравьев на участке
  • Как обработать землю от сорняков

Мука может быть полезна не только на кухне, но и в саду или на огороде. Эксперты советуют применять ее как природное средство против вредителей, для подкормки почвы и даже в борьбе с сорняками.

Главред расскажет, как простой кухонный продукт может стать универсальным помощником в уходе за огородом.

Мука против вредителей

Сертифицированная садовница Сара Рубенс советует использовать муку для защиты растений от тли, капустного червеца и жуков, пишет Martha Stewart. Рекомендуем посыпать растения утром, когда листья еще влажные от росы: мука прилипнет к насекомым и затруднит им питание.

Такой метод безопасен для растений, но важно не переборщить. В сырую погоду чрезмерное использование может вызвать появление плесени или привлечь муравьев.

Как уменьшить активность муравьев

Рекомендуем посыпать мукой муравьиные тропинки в саду или доме. Это затруднит насекомым поиск пищи и возвращение в гнездо. Метод не уничтожает колонию полностью, но помогает уменьшить их количество на участке.

Борьба с сорняками

Чтобы обуздать сорняки между плиткой или в трещинах бетона, смешайте муку с небольшим количеством соли и посыпьте проблемные места. Мука помогает соли лучше проникать к корням, усиливая эффект. Используйте этот способ локально, чтобы не повредить соседние растения.

Как избавиться от сорняков
Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Подкормка почвы

Мука содержит азот, который положительно влияет на рост растений. Для подкормки достаточно посыпать небольшое количество на нужный участок, смешать с землей и хорошо полить водой. Такой простой прием помогает поддержать здоровье почвы и активность микробов, способствующих развитию растений.

Смотрите видео о том, как избавиться от сорняков на участке без химикатов:

@baba.olya.na.psevdo.cheh * 1 л уксуса 9% * 2–3 ст. ложки соли * 1 ст. ложка жидкого мыла или средства для мытья посуды Как использовать: * хорошо перемешать; * опрыскивать сорняки в солнечную сухую погоду; * не лить на огородные культуры. Уксус "обжигает" листья, соль подсушивает корни, а мыло помогает смеси держаться на растении. Соль может надолго испортить почву, поэтому на грядках ее лучше не использовать. * Такие средства не всегда уничтожают глубокие корни многолетних сорняков. #бабаоля#напсевдочех#сорняки#развитие_инфлюенсеров#днепром @Dnipro M ♬ оригинальная аудиозапись - БАБА ОЛЯ НА ПСЕВДО ЧЕХ

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

