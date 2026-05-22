Для чего огородники посыпают грядки мукой: этот трюк устраняет популярную проблему

Обычный продукт из кухни может стать неожиданным помощником в садоводстве.

Зачем сыпать муку в саду и на огороде

Мука может быть полезна не только на кухне, но и в саду или на огороде. Эксперты советуют применять ее как природное средство против вредителей, для подкормки почвы и даже в борьбе с сорняками.

Главред расскажет, как простой кухонный продукт может стать универсальным помощником в уходе за огородом.

Мука против вредителей

Сертифицированная садовница Сара Рубенс советует использовать муку для защиты растений от тли, капустного червеца и жуков, пишет Martha Stewart. Рекомендуем посыпать растения утром, когда листья еще влажные от росы: мука прилипнет к насекомым и затруднит им питание.

Такой метод безопасен для растений, но важно не переборщить. В сырую погоду чрезмерное использование может вызвать появление плесени или привлечь муравьев.

Как уменьшить активность муравьев

Рекомендуем посыпать мукой муравьиные тропинки в саду или доме. Это затруднит насекомым поиск пищи и возвращение в гнездо. Метод не уничтожает колонию полностью, но помогает уменьшить их количество на участке.

Борьба с сорняками

Чтобы обуздать сорняки между плиткой или в трещинах бетона, смешайте муку с небольшим количеством соли и посыпьте проблемные места. Мука помогает соли лучше проникать к корням, усиливая эффект. Используйте этот способ локально, чтобы не повредить соседние растения.

Подкормка почвы

Мука содержит азот, который положительно влияет на рост растений. Для подкормки достаточно посыпать небольшое количество на нужный участок, смешать с землей и хорошо полить водой. Такой простой прием помогает поддержать здоровье почвы и активность микробов, способствующих развитию растений.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

