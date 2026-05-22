В РФ прогремели десятки взрывов: оккупанты срочно перекрывали трассу на Москву

Ярославль атаковали дроны. Ночные взрывы заставили власти перекрыть ключевые шоссе и остановить работу аэропорта.

Массированный налет беспилотников парализовал логистику в Ярославле

Кратко:

В Ярославле прогремела серия из 15-20 мощных взрывов из-за налета БПЛА

Власти полностью перекрывали трассу М-8 и закрывали местный аэропорт

Минобороны РФ заявило о перехвате 217 беспилотников за ночь

В ночь на 22 мая в российском Ярославле прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Из-за угрозы ударов был перекрыт участок трассы М-8 в направлении Москвы. Работа местного аэропорта была временно приостановлена.

Как пишет российский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, взрывы начали греметь в районе 1:30 ночи. Всего было слышно 15-20 мощных взрывов. До этого в Ярославле сработали сирены тревоги. Очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе, во дворах у машин срабатывали сигнализации.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в целях безопасности движение транспорта было остановлено на выезде из города. Местный аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы.

Ярославль на карте

Позже в Минобороны страны-агрессора РФ заявили, что всего за ночь над регионами РФ были сбиты 217 украинских БПЛА.

Впоследствии движение по трассе было восстановлено, пострадавших в результате атаки нет.

В настоящее время российские власти не сообщали о последствиях ударов или возможных разрушениях.

"Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет. В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников", - заявил Евраев в 06:27.

К слову, в Ярославле находится крупный нефтеперерабатывающий завод — ПАО "Славнефть-ЯНОС" (Ярославский НПЗ, ранее известный как "Ярославнефтеоргсинтез"). Это одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное по адресу Московский проспект, 130, пишет Википедия.

Завод рассчитан на переработку около 15 млн тонн нефти в год. Выпускает автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и различные масла.

В 2026 году завод неоднократно подвергался атакам беспилотников, из-за чего его работа временно приостанавливалась или ограничивалась.

Также в городе функционирует меньшее профильное предприятие — Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод им. Менделеева (выпускает специализированные смазки, битумы и масла).

НПЗ в России

Сколько НПЗ атаковали ВСУ на территории России

Как пишет российское издание Вот Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ нанесли как минимум 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Атакам подверглись все НПЗ в европейской части России, утверждает издание.

Нетронутыми среди крупных НПЗ (с мощностью более 10 млн тонн нефти в год) остались лишь два предприятия за Уралом — Омский и Ангарский НПЗ.

Всего с начала войны Украина нанесла удары по 24 из 33 российских НПЗ мощностью от 1 млн тонн нефти в год и выше.

Чаще всего атаки ВСУ наносились в 2025 году — 88. Но за 5 месяцев 2026 года ВСУ нанесли уже 32 удара — почти столько же, сколько за весь 2024 год.

Больше всего ударов пришлось по Рязанскому и Саратовскому нефтеперерабатывающим заводам — по 15 атак на каждый. Оба предприятия входят в число крупнейших НПЗ европейской части России.

В европейской части России не осталось неатакованных НПЗ

Атаки на российские НПЗ - последние новости

Как писал Главред, 21 мая в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. После атаки дронов вспыхнул пожар после атаки. Местные жители сообщают, что горит одна из установок переработки нефти на Сызранском НПЗ.

В ночь на 20 мая в районе Кстово Нижегородской области поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез". По данным Генштаба, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, после чего возник пожар.

5 мая в промзоне в Киришах Ленинградской области в результате атаки вспыхнул пожар. Там находится один из крупнейших в РФ НПЗ.

30 апреля СБУ нанесла удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в Перми. Объект расположен на расстоянии более 1500 км от границы Украины.

В ночь на 26 апреля в российском Ярославле прогремела серия взрывов, после которых над городом поднялся столб огня — загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в северной части РФ.

Об источнике: Вот так "Вот Так" (vot-tak.tv) — это крупное независимое русскоязычное информационное медиа (телеканал, сайт и сеть соцсетей), созданное как международный проект под эгидой Польского национального телевещания (TVP). Проект запущен в 2017 году как русскоязычная новостная программа на базе независимого телеканала "Белсат" (Belsat TV), который финансируется МИД Польши и международными донорами. Цель создания - противодействие официальной государственной пропаганде России и Беларуси, предоставление объективной, оперативной и цензурно свободной информации для русскоязычных жителей Восточной Европи, Балтии и Центральной Азии. Физический офис и студии расположены в Варшаве (Польша). В штате работают журналисты, редакторы и аналитики из Украины, Беларуси, России, Казахстана и Польши. Основной платформой дистрибуции контента является YouTube-канал "ВОТ ТАК" (у него более 1,85 млн подписчиков и "Золотая кнопка"), где ежедневно выходят утренние и вечерние прямые эфиры, аналитические программы, интервью с экспертами и короткие новостные сводки. Запущены специализированные суббренды и YouTube-каналы для конкретных стран, например, "Вот Так. Moldova", а также редакции для Казахстана, Армении, Грузии и Азербайджана. Сайт издания заблокирован Генпрокуратурой РФ на территории России. Министерство юстиции РФ внесло проект "Вот Так" в реестр "иностранных агентов", а материнская структура ("Белсат") признана в России "нежелательной организацией". В Беларуси материалы проекта признаны "экстремистскими".

