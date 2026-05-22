Разведка узнала планы РФ: громкое заявление Зеленского о наступлении врага

Украинские оборонные структуры располагают полной информацией о намерениях оккупантов.

Владимир Зеленский сделал заявление об угрозе наступления РФ

Украина проанализировала все вероятные сценарии и направления возможного штурма РФ

Оборонные структуры располагают полной информацией о намерениях оккупантов

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проанализировала все вероятные сценарии и направления возможного наступления российской армии.

Как подчеркнул он на встрече с руководителями громад Киевской и Черниговской областей, оборонные структуры располагают полной информацией о намерениях оккупантов.

"Наши разведки изучили все возможные сценарии, все направления... Я думаю, мы предвидим даже те, которые враг даже не видит", - заверил президент.

Глава государства подчеркнул, что главная цель укрепления северной границы — дать людям уверенность в безопасности и продемонстрировать агрессору тщетность любых попыток штурма.

По его словам, на границах создаются капитальные оборонительные сооружения.

"И даже если враг рассматривает потенциальные шаги, он будет видеть, какие здесь силы, я думаю, что желание будет отпадать. Безусловно, есть фортификационные сооружения, есть дополнительное усиление, это говорит о дополнительных финансовых возможностях. На это также нужно рассчитывать не в последний момент", — отметил Зеленский.

Он отдельно подчеркнул, что Украина больше не может позволить себе "даже процента повторения тех рисков, которые были в феврале 2022 года".

Оценка угрозы наступления на Киев и Житомир

Военные эксперты полагают, что белорусская армия в текущий момент не способна проводить крупные наступательные операции и имеет ограниченные боевые возможности.

В то же время разведданные и мнение Константина Немичева, основателя подразделения KRAKEN, указывают на вероятность того, что Россия может разрабатывать стратегию действий с территории Беларуси, привлекая при этом белорусские силы в совместных операциях.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

