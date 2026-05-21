Резкий взлет цен на билеты в транспорте: в Киеве подсчитали стоимость проезда

Алексей Тесля
21 мая 2026, 21:12
Внедрение новой модели удвоит доход транспортных компаний и позволит сэкономить городскому бюджету около 2,5 млрд грн ежегодно.
Метро автобуси
В Киеве резко повышают стоимость проезда в общественном транспорте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

  • В Киеве предложили отказаться от отдельной оплаты каждого вида транспорта при входе
  • Предлагается система "проезд по времени", как в европейских городах

Городские власти Киева рассматривают возможность увеличения стоимости билета в общественном транспорте до 30 грн.

В то же время общественная организация "Пассажиры Киева" предлагает другой подход, который одновременно увеличит доходы городского бюджета и снизит расходы жителей.

Идея заключается в отказе от отдельной оплаты каждого вида транспорта при входе. Вместо этого предлагается система "проезд по времени", как в европейских городах, где одна покупка билета позволяет пересаживаться между автобусами, троллейбусами и метро:

  • 20 грн — билет на 45 минут;
  • 30 грн — билет на 90 минут;
  • 80 грн — билет на сутки;
  • 1000 грн — месячный проездной с возможностью активации в любой день.

Сегодня месячный проездной в Киеве стоит 1300 грн.

Активисты уверяют, что внедрение новой модели удвоит доход транспортных компаний и позволит сэкономить городскому бюджету около 2,5 млрд грн ежегодно. Эти средства можно направить на обновление транспорта и ремонт инфраструктуры.

Кроме того, новая система стимулирует жителей покупать проездные. Сейчас ими пользуются всего около 1% киевлян, в то время как в европейских столицах этот показатель достигает 75–80%.

"Существующая система устарела: как постоянные пассажиры, так и туристы платят почти одинаково. Мы предлагаем европейскую модель, где преимущество получают те, кто регулярно пользуется транспортом", — объясняют в "Пассажирах Киева".

Что предшествовало

В Киеве планируют повысить стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте до 30 грн. В КГГА подчеркнули, что это лишь ориентировочный тариф, приближённый к экономически обоснованному уровню.

По расчетам департамента транспорта, экономически обоснованная стоимость поездки в 2026 году составляет 64,60 грн для метро и 44,14 грн для наземного транспорта. Расчеты учитывали реальные расходы предприятий за 2025 год, включая зарплаты, энергоресурсы и индексы цен.

До 1 июня проходят электронные консультации с жителями, а новый тариф планируют ввести с 15 июля. Проезд, оплаченный до 14 июля, останется действительным до 14 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве резко повысят тарифы на проезд. Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области также выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Окончательная цена составляет от 19,2 до 22 грн.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко дал поручение проанализировать возможность повышения стоимости проезда в киевском общественном транспорте. Он подчеркнул, что сейчас стоимость проезда в Киеве самая низкая в Украине.

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)

Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве.

