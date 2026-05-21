Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

Мария Николишин
21 мая 2026, 21:02
Головоломки со спичками — это как небольшой увлекательный тест на IQ.
Сложная головоломка со спичками / фото: jagranjosh

Головоломка — это тот тип задач, который требует логического мышления для решения. Они разработаны для того, чтобы проверить навыки решения проблем и хорошо развлечься. Они подходят как для детей, так и для взрослых.

На сайте jagranjosh поделились очень интересной, но запутанной головоломкой со спичками. Для решения математического уравнения нужно переместить только одну спичку. Время на решение задачи — всего 5 секунд.

Переставьте одну спичку / фото: jagranjosh

Математическое уравнение, составленное из спичек, выглядит как "2+5=5", что неверно, пишет Главред.

Внимательно рассмотрите изображение. Используйте свое воображение и IQ, чтобы найти решение.

Вам нужно сосредоточить свое внимание и думать быстрее. Это может помочь лучше распознавать закономерности и устанавливать логические связи.

Если вам удалось разгадать эту головоломку со спичками — поздравляем, у вас действительно высокий уровень IQ.

Весь секрет заключается в том, что число 5, которое находится возле "+", можно превратить в 3, тогда новое уравнение будет "2+3=5", что является правильным ответом.

Решение головоломки / фото: jagranjosh

Об источнике: Jagran Josh

Jagran Josh – это индийский веб-сайт, освещающий темы, связанные с образованием, трудоустройством и конкурсными экзаменами. Он также делится интересными тестами и головоломками, которые помогают развить критическое мышление и внимательность, пишет Википедия.

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

