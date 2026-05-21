"Мати" или "матір": языковед объяснила, в чём разница

Даже носители языка часто путают, когда правильно употреблять "мати", а когда — "матір".

https://glavred.info/culture/mati-ili-matir-yazykoved-obyasnila-v-chem-raznica-10766699.html Ссылка скопирована

Когда следует говорить "мать", а когда — "мама" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

В чем заключается разница между словами "мати" и "матір"

Почему "мати" и "матір" не являются взаимозаменяемыми

В каких случаях правильно использовать форму "матір"

Украинский язык невероятно богат и имеет тонкие нюансы, в которых часто путаются даже носители. Одним из таких камней преткновения является правильное употребление слов "мати" и "матір".

Главред узнал, в каких случаях правильно употреблять "мати", а в каких "матір".

видео дня

В украинском языке слова "мати" и "матір" не являются взаимозаменяемыми во всех случаях. Их употребление зависит от грамматической формы слова в предложении, объяснила в своем TikTok актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

Когда правильно говорить "мати"

Слово "мати" используется в именительном падеже, когда отвечает на вопрос "кто". В этом случае речь идет о подлежащем в предложении, то есть о лице, которое выполняет действие или является главным субъектом.

Например:

Мати допомагає мені в усьому. Моя мати завжди поруч.

Здесь слово "мати" выступает как название лица без изменения формы.

Когда правильно говорить "матір"

Форма "матір" используется в винительном падеже, когда отвечает на вопрос "кого?". Эта форма появляется, когда слово является объектом действия.

Например:

Я побачив на фото 25-річну матір. Він поважає свою матір.

Здесь "матір" указывает на объект, на который направлено действие.

Смотрите видео о том, как правильно употреблять слова "мати" и "матір":

Главное правило

Как объясняет Виктория Хмельницкая, ключ к правильному употреблению прост:

мати — когда спрашиваем кто? (именительный падеж)

матір — когда спрашиваем кого? (винительный падеж)

Несмотря на сходство форм, слова "мати" и "матір" выполняют разные грамматические роли. Правильное употребление зависит от того, является ли слово подлежащим в предложении или объектом действия.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред