"Мати" или "матір": языковед объяснила, в чём разница

Украинский язык невероятно богат и имеет тонкие нюансы, в которых часто путаются даже носители. Одним из таких камней преткновения является правильное употребление слов "мати" и "матір".
Главред узнал, в каких случаях правильно употреблять "мати", а в каких "матір".
В украинском языке слова "мати" и "матір" не являются взаимозаменяемыми во всех случаях. Их употребление зависит от грамматической формы слова в предложении, объяснила в своем TikTok актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.
Когда правильно говорить "мати"
Слово "мати" используется в именительном падеже, когда отвечает на вопрос "кто". В этом случае речь идет о подлежащем в предложении, то есть о лице, которое выполняет действие или является главным субъектом.
Например:
- Мати допомагає мені в усьому.
- Моя мати завжди поруч.
Здесь слово "мати" выступает как название лица без изменения формы.
Когда правильно говорить "матір"
Форма "матір" используется в винительном падеже, когда отвечает на вопрос "кого?". Эта форма появляется, когда слово является объектом действия.
Например:
- Я побачив на фото 25-річну матір.
- Він поважає свою матір.
Здесь "матір" указывает на объект, на который направлено действие.
Главное правило
Как объясняет Виктория Хмельницкая, ключ к правильному употреблению прост:
- мати — когда спрашиваем кто? (именительный падеж)
- матір — когда спрашиваем кого? (винительный падеж)
Несмотря на сходство форм, слова "мати" и "матір" выполняют разные грамматические роли. Правильное употребление зависит от того, является ли слово подлежащим в предложении или объектом действия.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
