В России начали резко ненавидеть Ленина - что произошло и при чем здесь Украина

Мараев объяснил, почему в современной России всё чаще критикуют Ленина и как пропаганда использует тему Украины для оправдания имперских нарративов.

Новости России — почему в России стали резко ненавидеть Ленина

О чем идет речь в материале:

Почему в России ненавидят Ленина

Почему в России верят в миф, что Ленин создал Украину

В России в последние годы все реже положительно вспоминают Владимира Ленина. Российская пропаганда начала открыто обвинять его в "создании Украины" и "изобретении украинцев". Такие заявления стали частью новой имперской риторики Кремля, которая пытается объяснить существование независимой Украины ошибками большевиков. Украинский историк и автор YouTube-канала "История без мифов" Владлен Мараев в интервью проекту"Орестократия" объяснил, почему российские власти и пропагандисты изменили отношение к Ленину и как это связано с современной войной против Украины.

Почему в России начали критиковать Ленина

По его словам, в современной России Ленина все чаще упоминают именно в негативном контексте.

"А вот Ленина сейчас, во-первых, значительно реже упоминают, а во-вторых, если упоминают, то часто критикуют. Ленину уже начали приписывать, что он придумал Украину и украинцев", — сказал он.

Мараев пояснил, что российские имперские круги сегодня обвиняют Ленина в том, что он якобы дал Украине особый статус и позволил существование советских республик.

"Мол, ну зачем он игрался в эти республики? Почему бы сразу не построить какую-нибудь империю, да? Так что он, мол, такой-то (речь идет о Ленине, — ред.)", — отметил историк.

При чем здесь Украина и украинская нация

Мараев подчеркнул, что современная российская риторика повторяет старые имперские подходы, которые существовали еще во времена Российской империи.

"Это такие вот твердолобые российские имперцы. Как говорил там Валуев, министр внутренних дел империи, "Нет и быть не может". Вот, мол, мы так хотим и все, нет никаких украинцев", — сказал специалист.

По его словам, Ленин действовал гораздо прагматичнее современных российских политиков, поскольку понимал силу украинского национального движения.

"Ленин был хитрее. Ленин, наоборот, пытался привлечь украинцев на свою сторону различными уступками", — отметил он.

Мараев подчеркнул, что именно из-за этого большевики в свое время поддержали политику украинизации.

"В том числе украинский язык, украинизация запущена. Он понимал, что без этого Россия не будет господствовать над Украиной", — пояснил историк.

Действительно ли Ленин создал Украину

Владлен Мараев также ранее называл утверждение о том, что Ленин якобы "создал Украину", полным искажением исторических причин и следствий.

"Ленин и большевистский режим путем политики украинизации в 1920-х годах создали Украину, украинскую нацию. Это просто невежество, потому что это перестановка местами следствия и причины", — сказал он.

По его словам, украинизация стала следствием уже сформировавшегося украинского национального движения, а не его причиной.

"Потому что причина была — это уже появление украинской нации. Они ставят ее после следствия. Это было следствием того. А Путин ставит это как причину", — подчеркнул историк.

Он также иронично описал логику российской пропаганды относительно "создания украинцев".

"Ленин сидит такой в кабинете и думает: да, надо украинцев придумать. Начинаем украинизацию. Через пять лет рождаются какие-то украинцы", — иронизирует Мараев.

О личности: Владлен Мараев Владлен Ростиславович Мараев (25 апреля 1988, Киев) — украинский историк, краевед, видеоблогер. Кандидат исторических наук (2014). Член Национального союза краеведов Украины. Соавтор YouTube-канала "История без мифов", сообщает Википедия. 6 июня 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени Владлена Мараева.

