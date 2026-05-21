Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

В России начали резко ненавидеть Ленина - что произошло и при чем здесь Украина

Юрий Берендий
21 мая 2026, 05:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мараев объяснил, почему в современной России всё чаще критикуют Ленина и как пропаганда использует тему Украины для оправдания имперских нарративов.
В России начали резко ненавидеть Ленина - что произошло и при чем здесь Украина
Новости России — почему в России стали резко ненавидеть Ленина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Почему в России ненавидят Ленина
  • Почему в России верят в миф, что Ленин создал Украину

В России в последние годы все реже положительно вспоминают Владимира Ленина. Российская пропаганда начала открыто обвинять его в "создании Украины" и "изобретении украинцев". Такие заявления стали частью новой имперской риторики Кремля, которая пытается объяснить существование независимой Украины ошибками большевиков. Украинский историк и автор YouTube-канала "История без мифов" Владлен Мараев в интервью проекту"Орестократия" объяснил, почему российские власти и пропагандисты изменили отношение к Ленину и как это связано с современной войной против Украины.

Главред выяснил, как в России относятся к Ленину.

видео дня

Почему в России начали критиковать Ленина

По его словам, в современной России Ленина все чаще упоминают именно в негативном контексте.

"А вот Ленина сейчас, во-первых, значительно реже упоминают, а во-вторых, если упоминают, то часто критикуют. Ленину уже начали приписывать, что он придумал Украину и украинцев", — сказал он.

Мараев пояснил, что российские имперские круги сегодня обвиняют Ленина в том, что он якобы дал Украине особый статус и позволил существование советских республик.

"Мол, ну зачем он игрался в эти республики? Почему бы сразу не построить какую-нибудь империю, да? Так что он, мол, такой-то (речь идет о Ленине, — ред.)", — отметил историк.

Смотрите видео о роли Ленина в "создании" Украины:

При чем здесь Украина и украинская нация

Мараев подчеркнул, что современная российская риторика повторяет старые имперские подходы, которые существовали еще во времена Российской империи.

"Это такие вот твердолобые российские имперцы. Как говорил там Валуев, министр внутренних дел империи, "Нет и быть не может". Вот, мол, мы так хотим и все, нет никаких украинцев", — сказал специалист.

По его словам, Ленин действовал гораздо прагматичнее современных российских политиков, поскольку понимал силу украинского национального движения.

"Ленин был хитрее. Ленин, наоборот, пытался привлечь украинцев на свою сторону различными уступками", — отметил он.

Мараев подчеркнул, что именно из-за этого большевики в свое время поддержали политику украинизации.

"В том числе украинский язык, украинизация запущена. Он понимал, что без этого Россия не будет господствовать над Украиной", — пояснил историк.

Действительно ли Ленин создал Украину

Владлен Мараев также ранее называл утверждение о том, что Ленин якобы "создал Украину", полным искажением исторических причин и следствий.

"Ленин и большевистский режим путем политики украинизации в 1920-х годах создали Украину, украинскую нацию. Это просто невежество, потому что это перестановка местами следствия и причины", — сказал он.

По его словам, украинизация стала следствием уже сформировавшегося украинского национального движения, а не его причиной.

"Потому что причина была — это уже появление украинской нации. Они ставят ее после следствия. Это было следствием того. А Путин ставит это как причину", — подчеркнул историк.

Он также иронично описал логику российской пропаганды относительно "создания украинцев".

"Ленин сидит такой в кабинете и думает: да, надо украинцев придумать. Начинаем украинизацию. Через пять лет рождаются какие-то украинцы", — иронизирует Мараев.

Вам также может быть интересно:

О личности: Владлен Мараев

Владлен Ростиславович Мараев (25 апреля 1988, Киев) — украинский историк, краевед, видеоблогер. Кандидат исторических наук (2014). Член Национального союза краеведов Украины. Соавтор YouTube-канала "История без мифов", сообщает Википедия.

6 июня 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени Владлена Мараева.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по Днепру: вражеские беспилотники атаковали жилые кварталы

РФ ударила по Днепру: вражеские беспилотники атаковали жилые кварталы

06:52Украина
"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

00:52Украина
Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

23:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунт

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунт

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

Последние новости

07:12

Партизаны провели диверсию в Санкт-Петербурге: сожжен тепловоз с нефтью

06:52

РФ ударила по Днепру: вражеские беспилотники атаковали жилые кварталыФото

05:45

В России начали резко ненавидеть Ленина - что произошло и при чем здесь УкраинаВидео

05:16

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

04:41

Не случайность: почему в СССР пол красили только в коричневый цвет

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
04:25

Без слёз и истерик: в каком возрасте лучше отдать ребёнка в детский сад

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

03:30

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:01

Выдержат любую жару: 8 лучших цветов для солнечного балкона

Реклама
02:13

Океанический коллапс грозит заморозить Европу: эксперты бьют тревогу

00:52

"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

00:07

Удар по центру пилотов РФ: взорваны десятки "кадыровцев" вместе с командиром

20 мая, среда
23:07

Крупные НПЗ России останавливаются после мощных ударов БпЛА – Reuters

23:05

Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

23:04

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

23:03

Можно ли спасти розу: что делать, если на листьях появились пятна

22:25

Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозеФото

22:04

Важный успех на юге: появились детали зачистки Степногорска от россиян

21:54

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

21:03

Как сказать "несущая стена" на украинском языке: ответ удивит многих

Реклама
21:01

Вступление Украины в Евросоюз: Венгрия выдвинула Киеву условие для переговоров

20:53

Будет ли Европа заставлять Украину прекратить бить по России: эксперт дал прогнозВидео

20:47

Алина Гросу рассекретила имя новорожденного сына

20:27

Привлечете болезни и бедность: в какие дни недели нельзя мыть голову

20:13

Рост тарифов на коммуналку и скидки в платежках: к чему готовиться украинцам

19:48

Умер экс-участник группы ТНМК: что известно

19:41

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

19:31

Прикрывали сети "порноофисов": задержан замначальника Нацполиции Житомирщины

19:25

Раньше скрывались от соседей: какая профессия считалась позором в СССР

19:23

Карабахский эпизод как часть биографии, которую пытаются переписать

19:10

Почему на самом деле кошки мурлыкают: секрет, о котором молчат ветеринарыВидео

19:10

Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессемнение

18:55

Секрет рекордного урожая огурцов: одна добавка гарантирует "волшебный" результатВидео

18:49

Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

18:31

Самолет "призрак" без пилота пересек полстраны, а затем начался кошмар

18:30

Нужно ли целовать покойного в лоб: священник объяснил, как правильно прощатьсяВидео

18:29

Одна кнопка в авто снизит расход топлива: водителям раскрыли способ экономии

18:24

В МВД Украины ответили, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

18:17

Уверенность Льва или спокойствие Козерога: в чём сила вашего знака зодиака

18:11

Удары по НПЗ запускают эффект домино - назван катастрофический сценарий для КремляВидео

Реклама
18:01

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

17:37

Доллар внезапно взлетел, а злотый падает: курс валют на 21 мая

17:28

ЕС почти полностью отказался от нефти РФ: кто все еще закупает ее у агрессора

17:24

Почему в неделе 7 дней: откуда взялся календарь, по которому живет весь мир

17:20

Китай "кинул" Россию: как Си Цзиньпин унизил Путина в Пекине и чего ждать Украине

17:15

Укусов можно не бояться: какие запахи отпугивают всех комаров

17:12

Рыбаки вытащили гигантского "речного монстра" голыми рукамиВидео

16:42

Четырем знакам зодиака скоро улыбнется удача: чьи мечты станут реальностью

16:39

Женщина хотела пересечь границу с "живыми драгоценностями": что нашли таможенникиФото

16:37

Почему в саду на самом деле появляются лягушки: о чем сигнализирует экосистема

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять