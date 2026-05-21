Без слёз и истерик: в каком возрасте лучше отдать ребёнка в детский сад

Вы узнаете:
- В каком возрасте ребенок наиболее готов пойти в детский сад
- На что родители должны обратить внимание, прежде чем отдавать ребенка в детский сад
Родители детей 1-3 лет часто сомневаются, в каком возрасте лучше отдавать ребенка в детский сад. Эксперт по гармоничному развитию физического и умственного потенциала ребенка Елена Антонюк рассказала родителям о лучшем возрасте для начала посещения яслей.
Главред узнал, что на своем YouTube-канале она отметила, что 2,5-3 года — это возраст, когда ребенка можно начинать адаптировать к детскому саду. Но важно учесть несколько важных нюансов.
Во-первых, это то, насколько ребенок развит сенсорно, физически, эмоционально, интеллектуально и приучен к самостоятельности.
Второй важный фактор — атмосфера в учебном заведении. Родителям следует убедиться, что в детском саду никто не будет повышать голос на малышей. Также родители должны оценить, насколько ребенок привык к другим людям: если большую часть времени он проводит только с мамой, адаптация может быть сложнее.
О персоне: Елена Антонюк
Елена Антонюк — автор проекта "Все дети гении", эксперт по гармоничному развитию физического и умственного потенциала ребенка, ведущая вебинаров и тренингов по раннему развитию, организатор групп раннего развития для детей.
