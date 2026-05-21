Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Без слёз и истерик: в каком возрасте лучше отдать ребёнка в детский сад

Анна Косик
21 мая 2026, 04:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Не всегда ребенок может быть готов к детскому саду, поэтому родителям следует учитывать несколько факторов.
детсад, дети
Дети по-разному реагируют на детский сад в связи с рядом факторов / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

  • В каком возрасте ребенок наиболее готов пойти в детский сад
  • На что родители должны обратить внимание, прежде чем отдавать ребенка в детский сад

Родители детей 1-3 лет часто сомневаются, в каком возрасте лучше отдавать ребенка в детский сад. Эксперт по гармоничному развитию физического и умственного потенциала ребенка Елена Антонюк рассказала родителям о лучшем возрасте для начала посещения яслей.

Главред узнал, что на своем YouTube-канале она отметила, что 2,5-3 года — это возраст, когда ребенка можно начинать адаптировать к детскому саду. Но важно учесть несколько важных нюансов.

видео дня

Во-первых, это то, насколько ребенок развит сенсорно, физически, эмоционально, интеллектуально и приучен к самостоятельности.

Второй важный фактор — атмосфера в учебном заведении. Родителям следует убедиться, что в детском саду никто не будет повышать голос на малышей. Также родители должны оценить, насколько ребенок привык к другим людям: если большую часть времени он проводит только с мамой, адаптация может быть сложнее.

Смотрите видео с объяснением эксперта:

Больше новостей:

О персоне: Елена Антонюк

Елена Антонюк — автор проекта "Все дети гении", эксперт по гармоничному развитию физического и умственного потенциала ребенка, ведущая вебинаров и тренингов по раннему развитию, организатор групп раннего развития для детей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
материнство детский садик дети
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

00:52Украина
Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

23:05Война
Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозе

Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозе

22:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунт

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунт

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

21 мая - Вознесение Господне: кому молиться в церковный праздник

21 мая - Вознесение Господне: кому молиться в церковный праздник

Последние новости

05:16

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

04:41

Не случайность: почему в СССР пол красили только в коричневый цвет

04:25

Без слёз и истерик: в каком возрасте лучше отдать ребёнка в детский сад

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

03:30

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
03:01

Выдержат любую жару: 8 лучших цветов для солнечного балкона

02:13

Океанический коллапс грозит заморозить Европу: эксперты бьют тревогу

00:52

"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

00:07

Удар по центру пилотов РФ: взорваны десятки "кадыровцев" вместе с командиром

Реклама
20 мая, среда
23:07

Крупные НПЗ России останавливаются после мощных ударов БпЛА – Reuters

23:05

Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

23:04

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

23:03

Можно ли спасти розу: что делать, если на листьях появились пятна

22:25

Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозеФото

22:04

Важный успех на юге: появились детали зачистки Степногорска от россиян

21:54

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

21:03

Как сказать "несущая стена" на украинском языке: ответ удивит многих

21:01

Вступление Украины в Евросоюз: Венгрия выдвинула Киеву условие для переговоров

20:53

Будет ли Европа заставлять Украину прекратить бить по России: эксперт дал прогнозВидео

20:47

Алина Гросу рассекретила имя новорожденного сына

Реклама
20:27

Привлечете болезни и бедность: в какие дни недели нельзя мыть голову

20:13

Рост тарифов на коммуналку и скидки в платежках: к чему готовиться украинцам

19:48

Умер экс-участник группы ТНМК: что известно

19:41

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

19:31

Прикрывали сети "порноофисов": задержан замначальника Нацполиции Житомирщины

19:25

Раньше скрывались от соседей: какая профессия считалась позором в СССР

19:23

Карабахский эпизод как часть биографии, которую пытаются переписать

19:10

Почему на самом деле кошки мурлыкают: секрет, о котором молчат ветеринарыВидео

19:10

Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессемнение

18:55

Секрет рекордного урожая огурцов: одна добавка гарантирует "волшебный" результатВидео

18:49

Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

18:31

Самолет "призрак" без пилота пересек полстраны, а затем начался кошмар

18:30

Нужно ли целовать покойного в лоб: священник объяснил, как правильно прощатьсяВидео

18:29

Одна кнопка в авто снизит расход топлива: водителям раскрыли способ экономии

18:24

В МВД Украины ответили, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

18:17

Уверенность Льва или спокойствие Козерога: в чём сила вашего знака зодиака

18:11

Удары по НПЗ запускают эффект домино - назван катастрофический сценарий для КремляВидео

18:01

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

17:37

Доллар внезапно взлетел, а злотый падает: курс валют на 21 мая

17:28

ЕС почти полностью отказался от нефти РФ: кто все еще закупает ее у агрессора

Реклама
17:24

Почему в неделе 7 дней: откуда взялся календарь, по которому живет весь мир

17:20

Китай "кинул" Россию: как Си Цзиньпин унизил Путина в Пекине и чего ждать Украине

17:15

Укусов можно не бояться: какие запахи отпугивают всех комаров

17:12

Рыбаки вытащили гигантского "речного монстра" голыми рукамиВидео

16:42

Четырем знакам зодиака скоро улыбнется удача: чьи мечты станут реальностью

16:39

Женщина хотела пересечь границу с "живыми драгоценностями": что нашли таможенникиФото

16:37

Почему в саду на самом деле появляются лягушки: о чем сигнализирует экосистема

16:30

Ученые показали, как выглядела женщина 3500 лет назад

16:23

Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

16:16

Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и убивает мотивацию вступать в армию, - движение "Честная мобилизация"

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять