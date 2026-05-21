Без слёз и истерик: в каком возрасте лучше отдать ребёнка в детский сад

Не всегда ребенок может быть готов к детскому саду, поэтому родителям следует учитывать несколько факторов.

https://glavred.info/life/bez-slez-i-isterik-v-kakom-vozraste-luchshe-otdat-rebenka-v-detskiy-sad-10766303.html Ссылка скопирована

Дети по-разному реагируют на детский сад в связи с рядом факторов / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

В каком возрасте ребенок наиболее готов пойти в детский сад

На что родители должны обратить внимание, прежде чем отдавать ребенка в детский сад

Родители детей 1-3 лет часто сомневаются, в каком возрасте лучше отдавать ребенка в детский сад. Эксперт по гармоничному развитию физического и умственного потенциала ребенка Елена Антонюк рассказала родителям о лучшем возрасте для начала посещения яслей.

Главред узнал, что на своем YouTube-канале она отметила, что 2,5-3 года — это возраст, когда ребенка можно начинать адаптировать к детскому саду. Но важно учесть несколько важных нюансов.

видео дня

Во-первых, это то, насколько ребенок развит сенсорно, физически, эмоционально, интеллектуально и приучен к самостоятельности.

Второй важный фактор — атмосфера в учебном заведении. Родителям следует убедиться, что в детском саду никто не будет повышать голос на малышей. Также родители должны оценить, насколько ребенок привык к другим людям: если большую часть времени он проводит только с мамой, адаптация может быть сложнее.

Смотрите видео с объяснением эксперта:

Больше новостей:

О персоне: Елена Антонюк Елена Антонюк — автор проекта "Все дети гении", эксперт по гармоничному развитию физического и умственного потенциала ребенка, ведущая вебинаров и тренингов по раннему развитию, организатор групп раннего развития для детей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред