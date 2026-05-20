Почему на самом деле кошки мурлыкают: секрет, о котором молчат ветеринары

Эксперты по поведению животных раскрыли истинную причину мурчания кошек. Оказалось, что эти звуки могут помогать животным справляться со стрессом.

https://glavred.info/dim/pochemu-na-samom-dele-koshki-murlykayut-sekret-o-kotorom-molchat-veterinary-10766396.html Ссылка скопирована

Почему кот мурлычет, когда его не гладят — раскрыт секрет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему кошки мурлыкают

Что означает мурчание кота

Почему кошки мурлыкают во время болезни

Мурчание кота давно ассоциируется у людей с уютом, спокойствием и хорошим настроением домашнего питомца. Однако ветеринарные исследования свидетельствуют, что эти звуки могут иметь гораздо более сложное значение. Специалисты проекта "Animal Wised" в видео на YouTube объясняют, что мурчание помогает кошкам не только общаться с людьми, но и справляться со стрессом, болью и дискомфортом.

Главред выяснил, почему на самом деле кошки мурлыкают.

видео дня

Почему кошки мурлыкают не только от счастья

Многие владельцы домашних животных уверены, что мурчание — это исключительно признак радости. Однако эксперты объясняют, что такое поведение может быть связано с внутренней саморегуляцией организма.

"Звук мурчания, напоминающий двигатель мотоцикла, — это не просто признак того, что ваша кошка счастлива", — объясняют специалисты.

По словам специалистов, кошки могут мурлыкать в разных ситуациях — во время отдыха, после стресса или даже тогда, когда испытывают боль.

Как мурчание кота связано с заживлением костей

Исследователи обратили внимание на частоту кошачьего мурлыканья. Оказалось, что она может положительно влиять на организм животного.

"Согласно ветеринарным исследованиям, кошки мурлыкают на частоте от 25 до 150 герц. Эти частоты связаны с вибрационной терапией для людей, которая, в частности, стимулирует регенерацию костей, улучшает подвижность суставов и способствует восстановлению тканей", — отмечают эксперты.

Смотрите видео о том, как мурчание влияет на организм кота:

Почему кот мурлычет во время болезни или стресса

Эксперты отмечают, что мурчание часто появляется не только в моменты комфорта, но и в сложных для животного ситуациях.

"Поэтому не случайно многие кошки мурлыкают, когда они ранены, больны или находятся в состоянии сильного стресса", — говорится в видео.

Ветеринары отмечают, что на данный момент нет окончательных доказательств того, что мурчание способно буквально сращивать кости. В то же время такое поведение помогает животному успокоиться и легче переносить дискомфорт.

"Хотя убедительных доказательств заживления костей нет, мурчание помогает им оставаться спокойными и регулирует боль", — отметили в "Animal Wised".

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Что на самом деле означает мурчание кота

Специалисты советуют внимательнее наблюдать за поведением домашнего питомца. Иногда мурчание действительно свидетельствует об удовольствии, но в отдельных случаях оно может быть сигналом о потребности в помощи.

"Это означает, что мурчание — это не просто признак удовольствия. Это сложный инструмент как для общения, так и для саморегуляции", — подчеркивают эксперты.

Также специалисты отмечают, что слишком частое или необычное мурчание стоит воспринимать более внимательно.

"Если ваша кошка мурлычет как сумасшедшая, когда она с вами, возможно, она чувствует себя хорошо, а может, ей нужно лечение", — подытожили в видео.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Animal Wised Animal Wised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые увлечены животными во всех их проявлениях. Цель Animal Wised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами Animal Wised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред