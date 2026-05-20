Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Почему на самом деле кошки мурлыкают: секрет, о котором молчат ветеринары

Юрий Берендий
20 мая 2026, 19:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты по поведению животных раскрыли истинную причину мурчания кошек. Оказалось, что эти звуки могут помогать животным справляться со стрессом.
Почему на самом деле кошки мурлыкают: секрет, о котором молчат ветеринары
Почему кот мурлычет, когда его не гладят — раскрыт секрет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кошки мурлыкают
  • Что означает мурчание кота
  • Почему кошки мурлыкают во время болезни

Мурчание кота давно ассоциируется у людей с уютом, спокойствием и хорошим настроением домашнего питомца. Однако ветеринарные исследования свидетельствуют, что эти звуки могут иметь гораздо более сложное значение. Специалисты проекта "Animal Wised" в видео на YouTube объясняют, что мурчание помогает кошкам не только общаться с людьми, но и справляться со стрессом, болью и дискомфортом.

Главред выяснил, почему на самом деле кошки мурлыкают.

видео дня

Почему кошки мурлыкают не только от счастья

Многие владельцы домашних животных уверены, что мурчание — это исключительно признак радости. Однако эксперты объясняют, что такое поведение может быть связано с внутренней саморегуляцией организма.

"Звук мурчания, напоминающий двигатель мотоцикла, — это не просто признак того, что ваша кошка счастлива", — объясняют специалисты.

По словам специалистов, кошки могут мурлыкать в разных ситуациях — во время отдыха, после стресса или даже тогда, когда испытывают боль.

Как мурчание кота связано с заживлением костей

Исследователи обратили внимание на частоту кошачьего мурлыканья. Оказалось, что она может положительно влиять на организм животного.

"Согласно ветеринарным исследованиям, кошки мурлыкают на частоте от 25 до 150 герц. Эти частоты связаны с вибрационной терапией для людей, которая, в частности, стимулирует регенерацию костей, улучшает подвижность суставов и способствует восстановлению тканей", — отмечают эксперты.

Смотрите видео о том, как мурчание влияет на организм кота:

Почему кот мурлычет во время болезни или стресса

Эксперты отмечают, что мурчание часто появляется не только в моменты комфорта, но и в сложных для животного ситуациях.

"Поэтому не случайно многие кошки мурлыкают, когда они ранены, больны или находятся в состоянии сильного стресса", — говорится в видео.

Ветеринары отмечают, что на данный момент нет окончательных доказательств того, что мурчание способно буквально сращивать кости. В то же время такое поведение помогает животному успокоиться и легче переносить дискомфорт.

"Хотя убедительных доказательств заживления костей нет, мурчание помогает им оставаться спокойными и регулирует боль", — отметили в "Animal Wised".

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Что на самом деле означает мурчание кота

Специалисты советуют внимательнее наблюдать за поведением домашнего питомца. Иногда мурчание действительно свидетельствует об удовольствии, но в отдельных случаях оно может быть сигналом о потребности в помощи.

"Это означает, что мурчание — это не просто признак удовольствия. Это сложный инструмент как для общения, так и для саморегуляции", — подчеркивают эксперты.

Также специалисты отмечают, что слишком частое или необычное мурчание стоит воспринимать более внимательно.

"Если ваша кошка мурлычет как сумасшедшая, когда она с вами, возможно, она чувствует себя хорошо, а может, ей нужно лечение", — подытожили в видео.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Animal Wised

Animal Wised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые увлечены животными во всех их проявлениях. Цель Animal Wised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами Animal Wised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

19:41Война
Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессе

Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессе

19:10Мнения
Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

18:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Как экономить воду и время на каждом мытье посуды: простой трюк

Как экономить воду и время на каждом мытье посуды: простой трюк

Последние новости

19:48

Умер экс-участник группы ТНМК: что известно

19:41

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

19:31

Прикрывали сети "порноофисов": задержан замначальника Нацполиции Житомирщины

19:25

Раньше скрывались от соседей: какая профессия считалась позором в СССР

19:23

Карабахский эпизод как часть биографии, которую пытаются переписать

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
19:10

Почему на самом деле кошки мурлыкают: секрет, о котором молчат ветеринарыВидео

19:10

Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессемнение

18:55

Секрет рекордного урожая огурцов: одна добавка гарантирует "волшебный" результатВидео

18:49

Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

Реклама
18:31

Самолет "призрак" без пилота пересек полстраны, а затем начался кошмар

18:30

Нужно ли целовать покойного в лоб: священник объяснил, как правильно прощатьсяВидео

18:29

Одна кнопка в авто снизит расход топлива: водителям раскрыли способ экономии

18:24

В МВД Украины ответили, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

18:17

Уверенность Льва или спокойствие Козерога: в чём сила вашего знака зодиака

18:11

Удары по НПЗ запускают эффект домино - назван катастрофический сценарий для КремляВидео

18:01

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

17:37

Доллар внезапно взлетел, а злотый падает: курс валют на 21 мая

17:28

ЕС почти полностью отказался от нефти РФ: кто все еще закупает ее у агрессора

17:24

Почему в неделе 7 дней: откуда взялся календарь, по которому живет весь мир

17:20

Китай "кинул" Россию: как Си Цзиньпин унизил Путина в Пекине и чего ждать Украине

Реклама
17:15

Укусов можно не бояться: какие запахи отпугивают всех комаров

17:12

Рыбаки вытащили гигантского "речного монстра" голыми рукамиВидео

16:42

Четырем знакам зодиака скоро улыбнется удача: чьи мечты станут реальностью

16:39

Женщина хотела пересечь границу с "живыми драгоценностями": что нашли таможенникиФото

16:37

Почему в саду на самом деле появляются лягушки: о чем сигнализирует экосистема

16:30

Ученые показали, как выглядела женщина 3500 лет назад

16:23

Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

16:16

Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и убивает мотивацию вступать в армию, - движение "Честная мобилизация"

16:00

Военнослужащих ТЦК, которые не были на фронте, отправят на ротации

15:54

Что нельзя делать в праздник 21 мая: строгие приметы и запреты

15:42

Буданов заставил Россию тратить миллиарды на пассивную оборону - бразильский офицер

15:41

Финалистка "Холостяка" оказалась с больнице: Цимбалюк отреагировал

15:40

У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

15:34

Гибель шоумена Максима Нелипы на фронте: появилось фото с его могилы

15:33

Владелец казино Pin-Up Дмитрий Пунин, по всей видимости, приобрел кастомную яхту Lamborghini

15:32

Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

15:23

Гороскоп Таро на сегодня 21 мая: Близнецам - правда, Льву - сладкая вера

15:10

Овчарку нашли на дороге привязанной к бетону: причина удивилаВидео

14:33

ВСУ разнесли гигантские нефтяные резервуары и НПЗ: Генштаб раскрыл результаты

14:27

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Реклама
14:15

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

14:15

Ключевая отрасль доходов РФ страдает: эксперт рассказал о последствиях ударов ВСУ

13:59

Гороскоп на июнь 2026: Овнам - перемены с деньгами, Львам - обеспечен успех

13:50

"Путешественник во времени" показал будущее: Третья мировая близкоВидео

13:37

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунтВидео

13:28

Кинофест "Миколайчук OPEN" объявил фильмы-участники международного конкурса

13:24

Декларация с "русским привкусом". СМИ усмотрели в отчетности депутата из Житомира Костюшко связь с россиянами

13:23

Слова "взбалмошный" не существует — как правильно сказать на украинском языкеВидео

13:18

Жена Остапчука перенесла операцию: что случилось

12:59

Новое препятствие для мира: в Кремле сделали циничное заявление о переговорах

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять