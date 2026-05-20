Финалистка "Холостяка" оказалась с больнице: Цимбалюк отреагировал

Алена Кюпели
20 мая 2026, 15:41
Анастасия Половинкина попала в инфекционную больницу в Киеве.
Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина - Холостяк 2025
Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина были обещающей парой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

Украинская блогерша и финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк-14" Анастасия Половинкина, снова оказалась в больнице.

Об этом знаменитость написала на своей странице в Instagram.

Оказалось, что молодую женщину укусил клещ и его укус дал сильное осложнение на здоровье. Половинкина рассказала, что ей на голову упал клещ.

Анастасия Половинкина попала в больницу / Фото Instagram/polovynkina_

Под вечер она стала себя плохо чувствовать, поэтому решила пить чаи и лежать в постели. Однако ей становилось хуже и начала опухать шея и область скул.

Уже перед походом к врачу Настя решила помыть голову. Именно тогда она и обнаружила клеща в волосах. После этого ее срочно госпитализировали и поставили под капельницы.

"Клещи — это не смешно и надо быть очень внимательными!" — написала под заметкой Анастасия.

Анастасия Половинкина попала в больницу / Фото Instagram/polovynkina_

Она также публиковала кадры из больницы и окно с решеткой, через которое друзья передавали еду героине шоу.

В комментарии к девушке также пришел Тарас Цимбалюк. "Обнимаю тебя, Настюш", - написала она.

Цимбалюк поддержал Половинкину / Скриншот

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

