Как быстро восстановить раковину из нержавейки - засияет и уйдет неприятный запах

Читайте подробно:
- Как почистить раковину из нержавейки без царапин
- Чем удалить налет и водные пятна
- Как избавиться от запаха в сливе
Не секрет, что раковина из нержавеющей стали быстро теряет блеск из-за налета, жира и водных пятен. Со временем появляются разводы, неприятный запах и даже мелкие царапины.
Эксперты рассказали, как почистить раковину из нержавеющей стали, удалить пятна и надолго сохранить ее блестящей без агрессивной химии.
- Почему раковина из нержавейки быстро пачкается
- Как почистить раковину из нержавеющей стали
- Как удалить пятна и налет с раковины
- Как убрать неприятный запах из раковины
Почему раковина из нержавейки быстро пачкается
На поверхности постоянно остаются:
- остатки пищи;
- капли воды;
- жир;
- известковый налет.
Если не очищать раковину регулярно, загрязнения начинают въедаться в металл, а поверхность становится тусклой.
При этом специалисты предупреждают: для нержавейки нельзя использовать металлические щетки, стальную вату и хлорные средства. Они легко оставляют царапины и портят покрытие.
Как почистить раковину из нержавеющей стали
Перед уборкой нужно убрать всю посуду и смыть остатки еды теплой водой.
Для обычной чистки достаточно средства для мытья посуды и мягкой губки. Поверхность тщательно протирают, уделяя внимание углам, сливу и местам возле смесителя.
После этого раковину промывают теплой водой и наносят средство для чистки нержавеющей стали или обычную пищевую соду. Именно сода помогает убрать налет и вернуть блеск без повреждения поверхности.
Эксперты советуют оставить средство на несколько минут, а затем тщательно смыть и вытереть раковину насухо салфеткой из микрофибры. Это помогает избежать появления водных пятен.
Как удалить пятна и налет с раковины
Если на поверхности уже появились темные пятна или известковый налет, хорошо помогает смесь уксуса и соды.
Небольшое количество пищевой соды наносят на загрязнение, после чего добавляют немного белого уксуса. Смесь начинает пениться и постепенно растворяет загрязнения.
После очистки поверхность обязательно нужно насухо вытереть, иначе разводы появятся снова.
Как убрать неприятный запах из раковины
Чаще всего запах появляется из-за остатков пищи в сливе или мусороизмельчителе.
Для очистки специалисты рекомендуют использовать:
- пищевую соду;
- белый уксус;
- лед;
- немного лимонного сока.
Сначала в слив засыпают соду, затем вливают уксус и оставляют смесь на несколько минут. После этого добавляют лед и промывают систему водой.
Как сохранить раковину блестящей
Эксперты советуют не оставлять воду на поверхности надолго. После каждого использования раковину желательно быстро ополаскивать и вытирать насухо.
Также полезно периодически использовать специальные полироли для нержавеющей стали — они создают защитный слой и помогают сохранить блеск.
Как часто нужно чистить раковину
Легкую очистку лучше проводить ежедневно, особенно если раковина активно используется.
Глубокую чистку с удалением пятен и полировкой специалисты рекомендуют делать примерно раз в неделю.
Смотрите видео о том, как отмыть раковину из нержавейки:
Вам может быть интересно:
- Большинство ошибаются годами: что добавить в фарш для сочных котлет
- Как экономить воду и время на каждом мытье посуды: простой трюк
- Засохший жир исчезнет за минуты: как быстро очистить ручки плиты
Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть такие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
- статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
- советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
- практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред