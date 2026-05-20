Как быстро восстановить раковину из нержавейки - засияет и уйдет неприятный запах

Как почистить раковину из нержавейки

Не секрет, что раковина из нержавеющей стали быстро теряет блеск из-за налета, жира и водных пятен. Со временем появляются разводы, неприятный запах и даже мелкие царапины.

Эксперты рассказали, как почистить раковину из нержавеющей стали, удалить пятна и надолго сохранить ее блестящей без агрессивной химии.

Почему раковина из нержавейки быстро пачкается

На поверхности постоянно остаются:

остатки пищи;

капли воды;

жир;

известковый налет.

Если не очищать раковину регулярно, загрязнения начинают въедаться в металл, а поверхность становится тусклой.

При этом специалисты предупреждают: для нержавейки нельзя использовать металлические щетки, стальную вату и хлорные средства. Они легко оставляют царапины и портят покрытие.

Как почистить раковину из нержавеющей стали

Перед уборкой нужно убрать всю посуду и смыть остатки еды теплой водой.

Для обычной чистки достаточно средства для мытья посуды и мягкой губки. Поверхность тщательно протирают, уделяя внимание углам, сливу и местам возле смесителя.

После этого раковину промывают теплой водой и наносят средство для чистки нержавеющей стали или обычную пищевую соду. Именно сода помогает убрать налет и вернуть блеск без повреждения поверхности.

Эксперты советуют оставить средство на несколько минут, а затем тщательно смыть и вытереть раковину насухо салфеткой из микрофибры. Это помогает избежать появления водных пятен.

Как удалить пятна и налет с раковины

Если на поверхности уже появились темные пятна или известковый налет, хорошо помогает смесь уксуса и соды.

Небольшое количество пищевой соды наносят на загрязнение, после чего добавляют немного белого уксуса. Смесь начинает пениться и постепенно растворяет загрязнения.

После очистки поверхность обязательно нужно насухо вытереть, иначе разводы появятся снова.

Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Как убрать неприятный запах из раковины

Чаще всего запах появляется из-за остатков пищи в сливе или мусороизмельчителе.

Для очистки специалисты рекомендуют использовать:

пищевую соду;

белый уксус;

лед;

немного лимонного сока.

Сначала в слив засыпают соду, затем вливают уксус и оставляют смесь на несколько минут. После этого добавляют лед и промывают систему водой.

Как сохранить раковину блестящей

Эксперты советуют не оставлять воду на поверхности надолго. После каждого использования раковину желательно быстро ополаскивать и вытирать насухо.

Также полезно периодически использовать специальные полироли для нержавеющей стали — они создают защитный слой и помогают сохранить блеск.

Как часто нужно чистить раковину

Легкую очистку лучше проводить ежедневно, особенно если раковина активно используется.

Глубокую чистку с удалением пятен и полировкой специалисты рекомендуют делать примерно раз в неделю.

