Как сказать по-украински "впопыхах" — варианты, о которых мало кто знает

Эксперт по языку Виктория Хмельницкая разобрала распространенную языковую ошибку украинцев.

Как сказать по-украински "в спешке"

В украинском языке существует немало полноценных эквивалентов калькированному "впопыхах", поэтому употреблять это заимствование вовсе не обязательно. Значение спешки, поспешности или действий, выполненных на скорую руку, передают около 20 слов.

В своем TikTok-видео актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая рассказала, что в зависимости от контекста можно сказать:

спОхвату,

пОспіхом,

пОспішком,

пОхапцем,

прИхапцем,

прИхапком,

спІшно,

кваплИво,

спрожОгу,

наскОком,

поспІшливо,

поспішАючи,

у пОспіху,

хватькомА,

прИхватком,

гарячкОво.

Эксперт объяснила, что в ее семье использовали слово "хАптом": "Доченька, ну что же ты хАптом это делаешь?" Также встречается слово "хАпки", которое также передает значение спешки или быстрого, необдуманного действия.

Как сообщал Главред, украинцы ежедневно используют языковые формулы приветствия автоматически, однако не всегда задумываются об их происхождении. На самом деле разница между "доброго ранку", "добрий день" и "добрий вечір" имеет четкое грамматическое объяснение.

Также правильный вариант написания — "уві сні", отдельно, двумя словами. Хотя это выражение часто ошибочно пишут слитно, языковые словари однозначно фиксируют именно раздельное написание.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

