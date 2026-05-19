Сильные ливни и град накроют Украину: синоптик предупредила об опасной погоде

Мария Николишин
19 мая 2026, 12:26
Погода в Украине будет находиться под влиянием атмосферных фронтов.
Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в среду
  • Когда температура может снизиться

Погода в Украине в среду, 20 мая, будет нестабильной, с кратковременными дождями, грозами, сильными ливнями, а местами со шквалами и градом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, вся территория страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтов.

"Лишь влияние западного антициклона будет сдерживать интенсивность подобных процессов в западных областях Украины", — добавила она.

Температура воздуха в течение дня составит +21…+25 градусов. В то же время на востоке, в центре, в южной части Украины ожидается +25…+28 градусов.

Немного прохладнее будет в западных областях, в Житомирской, Винницкой областях, западных районах Черкасской области, где прогнозируется +18…+22 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве 20 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, также есть вероятность сильных кратковременных ливней. Температура воздуха будет в пределах +25 градусов.

Когда температура может снизиться

Диденко отметила, что в конце недели температура воздуха в Украине может снизиться. Кроме того, влажная воздушная масса с кратковременными дождями, вероятно, также не отступит.

Когда в Украину придет потепление

Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит заявил, что погода в Украине в ближайшие трое суток будет дождливой, а на выходных в страну придет тепло с Каспия.

По его словам, на выходных столбики термометров остановятся в пределах +19…+25 градусов. На востоке и юго-востоке температурные отметки достигнут +25…+31 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине во вторник, 19 мая, будет преимущественно дождливой, но теплой. Также местами возможны сильные шквалы.

Синоптики заявляли, что погода в Одессе и области до конца недели будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Прогнозируется облачная погода с дождями, местами с грозами. Ветер преимущественно северного направления, во время гроз — со шквалами.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Над территорией страны будет преобладать пониженное атмосферное давление, что будет способствовать развитию циклонической активности.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

