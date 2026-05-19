Яблоки не будут гнить: что нужно сделать уже сейчас, чтобы спасти урожай

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда красивые и здоровые на вид яблоки начинают гнить прямо на дереве. Чаще всего причиной становится опасное грибковое заболевание — монилиоз.

Эксперты рассказали, что нужно сделать уже сейчас, чтобы яблоки не гнили, и как защитить сад от потери урожая.

Почему яблоки начинают гнить

Одной из главных причин гниения плодов считается монилия, или монилиозное гниение. Болезнь быстро распространяется во влажную и дождливую погоду, поражая сначала цветы, а затем плоды.

На зараженных яблоках появляются коричневые пятна и светлые круги плесени. Постепенно плоды засыхают и превращаются в так называемые "мумифицированные" яблоки, которые продолжают заражать дерево.

Как распознать монилиоз на яблоне

Первые признаки болезни часто появляются еще весной. Цветы внезапно темнеют и увядают, а молодые побеги начинают засыхать.

Летом проблема становится заметной уже на плодах. Если вовремя не принять меры, грибок способен уничтожить значительную часть урожая.

Что нужно сделать сейчас, чтобы яблоки не гнили

Специалисты говорят, что главная защита от монилиоза — профилактика. Уже сейчас важно внимательно осмотреть деревья и удалить все зараженные ветки и плоды.

Особое внимание стоит обратить на:

засохшие яблоки на ветках;

поврежденные побеги;

загущенные участки кроны.

Эксперты советуют регулярно прореживать дерево, поскольку хорошая циркуляция воздуха снижает риск распространения грибка.

Почему нельзя оставлять гнилые яблоки на дереве

Мумифицированные плоды становятся источником инфекции для всего сада. Именно в них грибок сохраняется до следующего сезона, пишет agroinform.

Поэтому все поврежденные яблоки необходимо снимать с дерева, собирать с земли и уничтожать. Оставлять их возле сада нельзя.

Чем обработать яблоню от монилиоза

Для профилактики садоводы часто используют препараты на основе меди. Однако специалисты предупреждают: такие средства применяют только до цветения, иначе можно повредить цветы.

При сильном заражении могут понадобиться фунгициды. Особенно важно проводить обработку во влажную и дождливую весну, когда риск болезни возрастает.

Об источнике: Agroinform.hu Agroinform.hu — ведущий венгерский аграрный портал с более чем 20-летней историей. Ресурс является основным источником информации для фермеров и садоводов, объединяя в себе специализированное СМИ, экспертные советы по растениеводству и один из крупнейших маркетплейсов сельхозтехники в стране. Сайт помогает аграриям внедрять инновационные технологии, следить за рыночными ценами и эффективно вести хозяйство благодаря проверенным практическим рекомендациям.

