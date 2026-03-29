Как спасти урожай яблок: всего одна ловушка — и все плоды под защитой

Алексей Тесля
29 марта 2026, 12:56
Существует два основных варианта ловушек: простые одноразовые и многоразовые контейнеры.
Что посадить возле яблони
Как спасти урожай яблок / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Для борьбы с вредителями используют феромонные ловушки, которые имитируют запах
  • Ловушки выполняют две задачи: снижают численность вредителя и отслеживают активность

Яблонная плодожорка — это насекомое-вредитель, личинки которого портят плоды, проникая внутрь яблок. Для борьбы с ней используют феромонные ловушки, которые имитируют запах самки и привлекают самцов.

Внутри такой ловушки находится искусственный феромон, распространяющийся в воздухе и сбивающий самцов с толку — они летят на запах и попадают внутрь. Конструкция не позволяет им выбраться, часто благодаря липкой поверхности, пишет Deccoria.

Такие ловушки выполняют сразу две задачи: снижают численность вредителя за счёт отлова самцов и помогают отслеживать период активности насекомых, чтобы вовремя принимать дополнительные меры защиты.

Метод считается безопасным, поскольку действует избирательно — привлекает только плодожорку и не влияет на полезных насекомых, таких как пчёлы, а также не требует применения химии.

Существует два основных варианта ловушек: простые одноразовые (обычно в виде домика с липким основанием) и многоразовые контейнеры, в которые можно добавлять новые порции феромона.

Чтобы ловушка работала эффективно, её размещают на дереве до начала сезона активности вредителей и оставляют до конца лета. Проверять её рекомендуется несколько раз в неделю. При этом важно понимать, что она не даёт полной защиты урожая, а лишь помогает сократить численность насекомых.

Основные правила обрезки деревьев инфографика
Смотрите видео - защита яблонь:

В сюжете рассказывается, что одним из самых простых и природных способов борьбы с плодожоркой является привлечение птиц в сад.

Однако если этого недостаточно, существуют и другие действенные методы, о которых пойдёт речь в видео.

Ранее Главред писал о том, почему яблоки, сливы и груши гниют прямо на дереве. Садовод поделился самыми эффективными советами и народными хитростями, которые позволят выиграть войну с плодовой гнилью.

Ранее сообщалось о том, что делать с гнилыми яблоками на участке. Многие оставляют их на земле, считая, что они послужат удобрением, но это не так.

Вас также может заинтересовать:

Чем полезны яблоки?

Яблоки – мощный источник различных витаминов и минеральных элементов. В свежем яблоке множество витаминов – ретинол, токоферол, филохинон, бета-каротин, лютеин. Все эти вещества полезны для человека.

РФ била тысячами БпЛА, КАБов и десятками ракет: Зеленский раскрыл мрачные детали

РФ ударила Кинжалом и сотнями дронов: стали известны детали "прилетов"

РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Украинцы часто ошибаются: как сказать "сорочка в клітинку" правильно

"Обижается": известная певица высказала неудобную правду о Каменских

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

Александр Свищев: Мы создаем систему, в которой региональные школы становятся основой национальной сборной

Когда Вербная неделя в Украине 2026: даты, традиции и значение

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
Прогноз букмекеров удивил: шансы Украины на Евровидении-2026 возрослиВидео

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 марта (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Удалит накипь, плесень и неприятный запах: сколько лимонной кислоты нужно насыпать в стиралку

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Тельцам - прогресс, Ракам - потери

РФ била тысячами БпЛА, КАБов и десятками ракет: Зеленский раскрыл мрачные детали

Новый, более опасный этап войны: США стягивают на Ближний Восток тысячи военных

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

РФ ударила Кинжалом и сотнями дронов: стали известны детали "прилетов"

Бедняков жестко высказался про скандал вокруг "Орла и Решки": "Это мой выбор"

РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФВидео

Почему Украину до сих пор не приняли в НАТО: The Telegraph раскрыл, что сдерживает альянс

Восемь детей и двое взрослых ранены на Николаевщине в результате удара РФ

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там былоВидео

С кем легко сделать карьеру: названы лучшие рабочие союзы по гороскопу

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

Путин усилил охрану и стал реже выезжать: чего боится диктатор

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Россияне активизировались вблизи Покровска: военные назвали горячие направления

Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

Цены взлетят: когда в Украине могут подорожать продукты

57-летняя Кайли Миноуг показала стройные ножки в коротком платье

Химчистка не понадобится: как почистить сиденья в авто без дорогой химииВидео

Игра на Ближнем Востоке: Алексей Кущ объяснил роль Саудовской Аравии в войнемнение

Скандал между Украиной и США получил продолжение: новые детали мирных переговоров

Хозяева москвичи: Димопулос с россиянками затусила в ночном клубе

Можно ли убирать в праздник 29 марта: строгие приметы

Окончание отопительного сезона в Украине: в ДТЭК назвали сроки

"Все мечтают": блогерша Верба похвасталась дорогой покупкой

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

Гороскоп Таро на завтра 29 марта: Девам - честность, Раку - откровения

Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

Испортите одежду: 5 вещей, которые категорически нельзя стирать с кондиционером

Три знака зодиака вскоре попрощаются с одиночеством и засияют - кто ни

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

Какой церковный праздник 29 марта: что можно и нельзя делать в этот день

Как растопить мед за считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

