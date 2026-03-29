Как спасти урожай яблок: всего одна ловушка — и все плоды под защитой

https://glavred.info/sad-ogorod/kak-spasti-urozhay-yablok-vsego-odna-lovushka-i-vse-plody-pod-zashchitoy-10752713.html Ссылка скопирована

Как спасти урожай яблок

Вы узнаете:

Яблонная плодожорка — это насекомое-вредитель, личинки которого портят плоды, проникая внутрь яблок. Для борьбы с ней используют феромонные ловушки, которые имитируют запах самки и привлекают самцов.

Внутри такой ловушки находится искусственный феромон, распространяющийся в воздухе и сбивающий самцов с толку — они летят на запах и попадают внутрь. Конструкция не позволяет им выбраться, часто благодаря липкой поверхности, пишет Deccoria.

видео дня

Такие ловушки выполняют сразу две задачи: снижают численность вредителя за счёт отлова самцов и помогают отслеживать период активности насекомых, чтобы вовремя принимать дополнительные меры защиты.

Метод считается безопасным, поскольку действует избирательно — привлекает только плодожорку и не влияет на полезных насекомых, таких как пчёлы, а также не требует применения химии.

Существует два основных варианта ловушек: простые одноразовые (обычно в виде домика с липким основанием) и многоразовые контейнеры, в которые можно добавлять новые порции феромона.

Чтобы ловушка работала эффективно, её размещают на дереве до начала сезона активности вредителей и оставляют до конца лета. Проверять её рекомендуется несколько раз в неделю. При этом важно понимать, что она не даёт полной защиты урожая, а лишь помогает сократить численность насекомых.

/ Главред

Смотрите видео - защита яблонь:

В сюжете рассказывается, что одним из самых простых и природных способов борьбы с плодожоркой является привлечение птиц в сад.

Однако если этого недостаточно, существуют и другие действенные методы, о которых пойдёт речь в видео.

Ранее Главред писал о том, почему яблоки, сливы и груши гниют прямо на дереве. Садовод поделился самыми эффективными советами и народными хитростями, которые позволят выиграть войну с плодовой гнилью.

Ранее сообщалось о том, что делать с гнилыми яблоками на участке. Многие оставляют их на земле, считая, что они послужат удобрением, но это не так.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред