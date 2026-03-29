Как спасти урожай яблок: всего одна ловушка — и все плоды под защитой

Вы узнаете:
- Для борьбы с вредителями используют феромонные ловушки, которые имитируют запах
- Ловушки выполняют две задачи: снижают численность вредителя и отслеживают активность
Яблонная плодожорка — это насекомое-вредитель, личинки которого портят плоды, проникая внутрь яблок. Для борьбы с ней используют феромонные ловушки, которые имитируют запах самки и привлекают самцов.
Внутри такой ловушки находится искусственный феромон, распространяющийся в воздухе и сбивающий самцов с толку — они летят на запах и попадают внутрь. Конструкция не позволяет им выбраться, часто благодаря липкой поверхности, пишет Deccoria.
Такие ловушки выполняют сразу две задачи: снижают численность вредителя за счёт отлова самцов и помогают отслеживать период активности насекомых, чтобы вовремя принимать дополнительные меры защиты.
Метод считается безопасным, поскольку действует избирательно — привлекает только плодожорку и не влияет на полезных насекомых, таких как пчёлы, а также не требует применения химии.
Существует два основных варианта ловушек: простые одноразовые (обычно в виде домика с липким основанием) и многоразовые контейнеры, в которые можно добавлять новые порции феромона.
Чтобы ловушка работала эффективно, её размещают на дереве до начала сезона активности вредителей и оставляют до конца лета. Проверять её рекомендуется несколько раз в неделю. При этом важно понимать, что она не даёт полной защиты урожая, а лишь помогает сократить численность насекомых.
Смотрите видео - защита яблонь:
В сюжете рассказывается, что одним из самых простых и природных способов борьбы с плодожоркой является привлечение птиц в сад.
Однако если этого недостаточно, существуют и другие действенные методы, о которых пойдёт речь в видео.
Чем полезны яблоки?
Яблоки – мощный источник различных витаминов и минеральных элементов. В свежем яблоке множество витаминов – ретинол, токоферол, филохинон, бета-каротин, лютеин. Все эти вещества полезны для человека.
