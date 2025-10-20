Большинство даже не догадывается: что означают наклейки с цифрами на яблоках

Маленькие стикеры на яблоках - источник важной информации для потребителя.

О чем "говорят" стикеры на яблоках / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

Зачем на яблоки клеят наклейки

Что на самом деле означают цифры на наклейках на яблоках

Яблоки - довольно популярный фрукт среди украинцев. Их добавляют в различную выпечку, десерты или едят просто в сыром виде. Выбор в супермаркетах и на рынках широкий, однако мало кто обращает внимание на наклейки на яблоках. Главред со ссылкой на издание The Mirror выяснил, зачем производители клеят наклейки на яблоки, и что они означают.

Оказывается, что мелкие стикеры на яблоках содержат важную информацию для потребителя.

Популярный блогер и эксперт по здоровому питанию Зиб Аткинс рассказал, что цифры на наклейках - это код Price Look-Up (PLU), с помощью которого кассиры определяют цену и разновидность фрукта.

По его словам, если номер на наклейке начинается с цифры 3 или 4, это означает, что яблоки выращены обычным способом с использованием химических удобрений и пестицидов. К тому же на такие фрукты производители часто наносят синтетический воск, который помогает сохранить свежесть, но может скрывать следы химикатов.

"Если вы видите номер, который начинается с тройки или четверки, - это неорганическое яблоко. Воск, которым его покрывают, может содержать токсичные вещества и скрывать пестициды", - объяснил эксперт.

Тем, кто хочет полностью избавиться от остатков воска и пестицидов, Аткинс советует наполнить миску водой, добавить чайную ложку пищевой соды и замочить яблоки на 15 минут.

После "содовой ванны" яблоки следует потереть жесткой щеткой. Таким образом вам удастся убрать до 90% поверхностных загрязнений, убеждает Аткинс.

Он все же рекомендует выбирать яблоки с наклейками, код которых начинается с цифры 9. Это означает, что продукт органический и выращен без применения пестицидов и искусственных примесей.

Об источнике: The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

