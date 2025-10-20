Большинство даже не догадывается: что означают наклейки с цифрами на яблоках

Вы узнаете:
Яблоки - довольно популярный фрукт среди украинцев. Их добавляют в различную выпечку, десерты или едят просто в сыром виде. Выбор в супермаркетах и на рынках широкий, однако мало кто обращает внимание на наклейки на яблоках. Главред со ссылкой на издание The Mirror выяснил, зачем производители клеят наклейки на яблоки, и что они означают.
Оказывается, что мелкие стикеры на яблоках содержат важную информацию для потребителя.
Популярный блогер и эксперт по здоровому питанию Зиб Аткинс рассказал, что цифры на наклейках - это код Price Look-Up (PLU), с помощью которого кассиры определяют цену и разновидность фрукта.
По его словам, если номер на наклейке начинается с цифры 3 или 4, это означает, что яблоки выращены обычным способом с использованием химических удобрений и пестицидов. К тому же на такие фрукты производители часто наносят синтетический воск, который помогает сохранить свежесть, но может скрывать следы химикатов.
"Если вы видите номер, который начинается с тройки или четверки, - это неорганическое яблоко. Воск, которым его покрывают, может содержать токсичные вещества и скрывать пестициды", - объяснил эксперт.
Тем, кто хочет полностью избавиться от остатков воска и пестицидов, Аткинс советует наполнить миску водой, добавить чайную ложку пищевой соды и замочить яблоки на 15 минут.
После "содовой ванны" яблоки следует потереть жесткой щеткой. Таким образом вам удастся убрать до 90% поверхностных загрязнений, убеждает Аткинс.
Он все же рекомендует выбирать яблоки с наклейками, код которых начинается с цифры 9. Это означает, что продукт органический и выращен без применения пестицидов и искусственных примесей.
