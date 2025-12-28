Россияне могут нанести массированный удар на Новый год: какой город под угрозой

Эксперт предупреждает, что массированные удары по Украине могут участиться.

Эксперт предупредил об опасности в новогоднюю ночь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

РФ ежемесячно производит 100 ракет ежемесячно

Враг может повторно атаковать Киев в ближайшее время

Российские оккупанты могут нанести ракетно-дроновой удар по Украине на Новый год. Под прицелом врага в очередной раз может оказаться Киев. Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире "Мы - Украина".

По его словам, арсенал оккупационной армии позволяет захватчикам осуществлять массированные удары по Украине один-два раза в неделю.

Он добавил, что РФ способна ежемесячно производить примерно 100 ракет и до 250 дронов "Шахед" еженедельно.

"То есть такие удары, как они сделали по Киеву, они могут делать каждую неделю. А могут и два раза. Учитывая ментальность россиян, вполне можно ожидать, что на Новый год они попытаются сделать такое "поздравление", - сказал военный обозреватель.

Российские "Шахеды" стали опаснее - предупреждение президента

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего недавно заявил, что россияне пытаются обходить украинские защитные позиции перехватчиков через территорию Беларуси.

Он отметил, что по данным украинской разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей размещают в том числе на жилых домах.

Президент подчеркнул, что фактически на крышах обычных 5-этажек расположены антенны и другое оборудование, которое помогает наводить шахемы на объекты в западных областях Украины.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Недавно Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ. Начальник ГУР подтвердил прогноз о том, что РФ будет продолжать атаковать объекты энергетики Украины.

Как писал Главред, в ночь на 27 декабря страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.

Последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области. Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) - украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

