Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

Алексей Тесля
27 декабря 2025, 18:20
Начальник ГУР подтвердил прогноз о том, что РФ будет продолжать массированные ракетные удары.
Кирилл Буданов, украинские военные
Кирилл Буданов рассказал о ситуации на фронте

Важное из заявлений Буданова:

  • РФ вышла на пик по производству воздушных средств поражения
  • Враг будет продолжать массированные ракетные удары

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, на сегодня промышленность страны-агрессора РФ вышла на пик своего могущества по производству воздушных средств поражения, которые используются для ударов по Украине.

"Они полностью выполняют, а очень часто и перевыполняют планы", - подчеркнул он в интервью Суспильному, отвечая на вопрос о прогнозах массированных ракетных и дроновых ударов РФ по Украине.

При этом начальник ГУР подтвердил прогноз о том, что РФ будет продолжать массированные ракетные удары по объектам энергетики Украины.

"Они будут продолжаться", - отметил он.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

Цели РФ на фронте

Собеседник также указал на то, что цели РФ на фронте четко очерчены в их военном планировании.

"Это попытка получить полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение в Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской, Херсонской областях. Они этого никогда и не скрывали. Это основные задачи – наряду с увеличением размеров санитарных (или буферных) зон вдоль границы. Это основные их задачи. В принципе, задача 26-го года – это Донбасс и Запорожская область", - предупредил он.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли враг захват всего Запорожья, Буданов добавил: "Это их мечта".

Разведка раскрыла планы Путина: что известно

В оценках американских разведывательных структур указывается, что планы Владимира Путина не ограничиваются войной против Украины. Согласно этим выводам, российское руководство нацелено на возвращение контроля и доминирующего влияния на всем постсоветском пространстве. При этом речь идёт не только о попытке установить полный контроль над Украиной, но и о претензиях на земли других бывших советских республик, в том числе тех, которые сейчас являются членами НАТО.

Ранее Буданов раскрыл вероятность новой атаки. Ситуация остаётся сложной и требует пристального внимания, предупредил Кирилл Буданов.

Напомним, ранее Буданов сделал важное заявление и назвал главное условие гарантий для Украины. "Это не значит, что нас ждёт постоянная война, но мы должны быть готовы к защите, включая вооружённую, в любой момент", — заявил он.

Как сообщал Главред, ранее Буданов назвал факторы для завершения войны. Глава ГУР очертил условия, при которых возможно перемирие между Украиной и Россией.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

