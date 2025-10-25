Три ключа к миру: Буданов назвал факторы для завершения войны

Глава ГУР очертил условия, при которых возможно перемирие между Украиной и Россией

Украина, Россия и союзники должны действовать синхронно для достижения мира / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 4 отдельная танковая бригада

Возможность перемирия между Украиной и Россией остается, однако реализовать ее можно только при совпадении ряда условий. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью итальянскому изданию Il Foglio.

По словам Буданова, шанс на прекращение войны появится только тогда, когда одновременно совпадут определенные факторы - внутри Украины, внутри России и в странах-союзниках, влияющие на глобальные решения.

"Только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результат. Иначе война будет продолжаться", - подчеркнул глава ГУР.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты руководствуются собственными интересами, и этот аспект необходимо учитывать при анализе международной ситуации:

"Америка никоим образом не хочет ухудшать свое положение, и она, в первую очередь, озабочена собственными интересами: "Америка прежде всего", и мы должны учитывать этот приоритет".

В публикации отмечается, что Буданов избежал ответов на вопрос о позиции президента США Дональда Трампа относительно возможного завершения войны в Украине.

В то же время он отметил, что для Вашингтона и Россия, и Китай остаются важными игроками на мировой арене:

"Россия не является ничем с экономической точки зрения, но имеет военную мощь. Китай является и тем, и другим - экономической и военной мощью", - подытожил глава украинской разведки.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Военный аналитик и ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что активная фаза боевых действий может продлиться как минимум до конца текущего года, а ресурсы России позволят ей воевать до лета 2026-го.

По мнению эксперта, вероятность достижения перемирия в 2025 году существует, однако она остается низкой.

"Думаю, что активные боевые действия могут прекратиться в середине следующего года. Впрочем, есть вероятность, что перемирие будет достигнуто уже в этом году, но это очень небольшая вероятность", - отметил Гетьман.

Ранее, как сообщал Главред, аналитики неоднократно подчеркивали, что темпы войны и ее продолжительность зависят от внутренних процессов в России, военной поддержки Украины со стороны партнеров и общей стратегии Кремля.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

