Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Три ключа к миру: Буданов назвал факторы для завершения войны

Руслан Иваненко
25 октября 2025, 16:28
32
Глава ГУР очертил условия, при которых возможно перемирие между Украиной и Россией
Три ключа к миру: Буданов назвал факторы для завершения войны
Украина, Россия и союзники должны действовать синхронно для достижения мира / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 4 отдельная танковая бригада

Читайте в материале:

  • При каких условиях возможно перемирие между Украиной и РФ
  • Как Буданов оценивает позицию США
  • Почему глава ГУР сравнил Россию и Китай

Возможность перемирия между Украиной и Россией остается, однако реализовать ее можно только при совпадении ряда условий. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью итальянскому изданию Il Foglio.

По словам Буданова, шанс на прекращение войны появится только тогда, когда одновременно совпадут определенные факторы - внутри Украины, внутри России и в странах-союзниках, влияющие на глобальные решения.

видео дня

"Только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результат. Иначе война будет продолжаться", - подчеркнул глава ГУР.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты руководствуются собственными интересами, и этот аспект необходимо учитывать при анализе международной ситуации:

"Америка никоим образом не хочет ухудшать свое положение, и она, в первую очередь, озабочена собственными интересами: "Америка прежде всего", и мы должны учитывать этот приоритет".

В публикации отмечается, что Буданов избежал ответов на вопрос о позиции президента США Дональда Трампа относительно возможного завершения войны в Украине.

В то же время он отметил, что для Вашингтона и Россия, и Китай остаются важными игроками на мировой арене:

"Россия не является ничем с экономической точки зрения, но имеет военную мощь. Китай является и тем, и другим - экономической и военной мощью", - подытожил глава украинской разведки.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Военный аналитик и ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что активная фаза боевых действий может продлиться как минимум до конца текущего года, а ресурсы России позволят ей воевать до лета 2026-го.

По мнению эксперта, вероятность достижения перемирия в 2025 году существует, однако она остается низкой.

"Думаю, что активные боевые действия могут прекратиться в середине следующего года. Впрочем, есть вероятность, что перемирие будет достигнуто уже в этом году, но это очень небольшая вероятность", - отметил Гетьман.

Ранее, как сообщал Главред, аналитики неоднократно подчеркивали, что темпы войны и ее продолжительность зависят от внутренних процессов в России, военной поддержки Украины со стороны партнеров и общей стратегии Кремля.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что война в Украине продлится до марта 2026 года. До этого времени войска российского диктатора Владимира Путина попытаются добиться на фронтах всего, чего только можно.

Кроме того, Украина кардинально обновила подход к ведению войны. Глубокие удары по территории России уже приносят заметные результаты. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином будет обсуждать вопрос завершения российско-украинской войны.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины война России и Украины Кирилл Буданов Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США готовят новые санкции против России – Reuters

США готовят новые санкции против России – Reuters

17:17Мир
Когда в домах украинцев появится тепло - в Минэнерго ответили

Когда в домах украинцев появится тепло - в Минэнерго ответили

16:35Украина
Под землей оказалось почти 500 человек: РФ ударила по шахте на Днепропетровщине

Под землей оказалось почти 500 человек: РФ ударила по шахте на Днепропетровщине

16:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Людям, которые родились в эти три месяца, уготована высшая миссия

Людям, которые родились в эти три месяца, уготована высшая миссия

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

Как сказать на украинском "утрирую" - простой ответ, который знают не все

Как сказать на украинском "утрирую" - простой ответ, который знают не все

Последние новости

17:15

Кто возглавит Динамо в случае новых неудач: неожиданный кандидат на кресло тренера

16:48

Топ-3 причины "нечего надеть": как совмещать вещи в осеннем гардеробеВидео

16:35

Когда в домах украинцев появится тепло - в Минэнерго ответили

16:32

Приклеил и забыл: как просто и дешево утеплить дверьВидео

16:28

Три ключа к миру: Буданов назвал факторы для завершения войны

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
16:20

Под землей оказалось почти 500 человек: РФ ударила по шахте на Днепропетровщине

16:15

В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами и камнями – деталиВидео

16:09

Разгромлено и взято в плен массу россиян: ВСУ освободили важный населенный пунктВидео

15:38

Россия не может защитить себя: Буданов заявил о новой стратегии Украины

Реклама
15:23

"Слава Богу не пришлось": участница "Холостяка" опозорила Цимбалюка

14:56

Чем нельзя чистить пластиковые трубы: сантехники назвали худшие средства

14:48

Бензин в канистре не вечен: водителям назвали реальный срок годности топливаВидео

14:45

ХАМАС передаст Сектор Газы под контроль "правительства технократов" - СМИ

14:43

В ближайшее время будет обстрел: мониторы дают повышенный уровень угрозыФото

14:24

Россия выпустила около 770 баллистических ракет: Зеленский резко высказался об обстрелахФото

14:14

Бюро экономической безопасности и Совет бизнес-омбудсмена объединяют усилия для противодействия теневым схемам

14:10

"Доця подарила маме": Сумская раскрыла секрет стройной фигуры

14:01

Нужен мораторий на удары: в Киеве состоялась конференция по продовольственной безопасности

14:00

Цветет и плодоносит круглый год: как вырастить лайм из косточек домаВидео

13:54

Джоли и Питт могут вскоре оказаться снова вместе

Реклама
13:36

РФ придумала новую методичку для "промывки мозгов" детей в оккупации – ГУР

13:31

"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

13:23

"Открыли другое направление": известно, где оккупанты применяют новую тактику

13:15

Собчак с сыном собралась бежать из террористической России

12:59

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

12:55

"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

12:31

В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

12:15

Кульминационная фаза года: с понедельника курс валют может заметно измениться

12:10

Деревянная мебель "пожелтела": как за один день убрать старомодный оттенок

12:10

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

11:57

Отравление: путинист Лепс внезапно слег в больницуВидео

11:50

Почему 26 октября нельзя физически работать: какой церковный праздник

11:25

Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

11:23

Тянется на сотни километров: в Украине расположена самая большая пещера мираВидео

11:05

Новые области на карте Украины - какие города могут стать центрами и сколько их будетВидео

10:54

Куда деть сумку в ресторане, метро и на собеседовании: правила этикетаВидео

10:53

Верните хотя бы лимузин: как зрители шутили о первом выборе "Холостяка"

10:33

"Близки к дипломатическому окончанию войны": посланник Путина удивил заявлением

09:43

Все в огне и дыму: жуткие кадры ударов по КиевуФотоВидео

09:41

В Волгоградской области было громко: после атаки дронов горит подстанция

Реклама
08:55

"Тоже хочет закончить войну": Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

08:47

Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 летВидео

07:35

Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: последствия баллистической атаки на КиевФото

06:31

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успехВидео

06:10

Как РФ берет США "на слабо" с Томагавками?мнение

06:10

Антироссийский разворот Трампа: как это меняет войнумнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках отца с сыном за 45 секунд

05:30

Можно позавидовать: какие знаки зодиака окунутся в страсть и романтику с головой

05:02

Как быстро сделать идеальные вареники без лепки: крутой способ со стаканом

04:14

Дочь Мозговой засветила нежные поцелуи с невестой: романтическое путешествие пары

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять