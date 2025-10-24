Война в Украине может закончиться раньше 2026 года: эксперт назвал два условия

Ступак считает, что до февраля 2026 года Россия попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться.

Военный эксперт спрогнозировал действия врага на фронте / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Главное:

РФ до марта следующего года будет продолжать боевые действия

Путин до нового года хочет выйти к Славянску и Краматорску

Война может завершиться раньше 2026 года, но есть два условия

Война в Украине продлится до марта 2026 года. До этого времени войска российского диктатора Владимира Путина попытаются добиться на фронтах всего, чего только можно. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью Главреду.

Ступак прогнозирует, что война может завершиться раньше, если произойдут фатальные события - например, импичмент Трампа или смерть Путина. А пока, до марта, Россия будет продолжать боевые действия максимально отчаянно, но будет пытаться избежать новых санкций.

"Пока Штаты будут на каникулах, Трамп будет разрезать рождественскую индейку и зажигать свечи, российские войска будут максимально жестко действовать на фронте, чтобы добиться существенных достижений", - рассказал Ступак.

По словам военного эксперта, до нового года Путин хочет видеть падение Покровска, захват Константиновки и выход к Славянску и Краматорску.

"До февраля Россия попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться. И тогда в феврале Москва выйдет с новыми требованиями и условиями к Украине, США и Европе", - сказал эксперт.

Что касается переговоров с американской стороной, то Ступак отметил, что Путин будет затягивать с дипломатией как минимум до середины декабря 2025 года.

"Все это время Москва будет морочить голову перспективой встречи - то будет встреча, то не будет, чтобы сильно не обидеть Трампа и не спровоцировать серьезных санкций", - подчеркнул военный эксперт.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии Главреду рассказывал, что война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года, и решающую роль в этом будет играть позиция Китая.

По его словам, если Пекин откажется от поддержки России, достигнет договоренностей с Соединенными Штатами, а Северная Корея присоединится к этим решениям, то прогноз главы Николаевской ОВА Виталия Кима о завершении войны в течение нескольких месяцев может стать вполне реальным.

Запланированная встреча Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Позже появилась информация, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которая была запланирована в Будапеште, не состоится. Планирование саммита внезапно приостановили.

Кстати, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказывал Главреду о чем могли бы договориться Путин и Трамп на возможной встрече в Будапеште.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

