Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Впал в кому после мобилизации: в Киеве в ТЦК умер парень

Марина Фурман
24 октября 2025, 12:16
332
Появилась реакция полиции и ТЦК на трагедию.
мобилизация
В Киеве после мобилизации умер парень / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Основное:

  • В Киеве в ТЦК при загадочных обстоятельствах умер мужчина
  • Полиция столицы начала уголовное производство

В Киеве умер парень, который был задержан работниками ТЦК. В Главном управлении Национальной полиции столицы и Киевском городском ТЦК отреагировали на инцидент.

Журналистка Дарья Трунова подробнее рассказала об этой ситуации. Она отметила, что это касается сына ее друзей.

видео дня

По ее словам, парня сначала мобилизовали, а потом он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их на следующий день. Трунова уточнила, что в это время он проходил ВВК.

На следующий день из больницы сообщили, что у сына обнаружили настолько серьезную закрытую черепно-мозговую травму, что пришлось срочно делать трепанацию черепа. Спасти жизнь не удалось - уже 23 октября парень умер.

"Каким образом это произошло? Сказали упал. Но как, где, когда и почему - никто сказать не может. Зато выдвинули версию: возможно у него эпилепсия была?", - написала журналистка.

Она добавила, что парень не отказывался от военной службы.

Родители парня подали заявление в Государственное бюро расследований, требуя проверить возможное превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и халатное отношение к исполнению обязанностей со стороны военных. В то же время в Подольском управлении полиции, по словам семьи, уголовное производство сначала не открыли.

Впал в кому после мобилизации: в Киеве в ТЦК умер парень
Сообщение Дарьи Труновой / фото: скриншот

Реакция Киевского городского ТЦК и СП

Через несколько часов после публикации сообщения журналистки Дарьи Труновой появилась реакция Киевского городского ТЦК и СП.

"В сети распространяется манипулятивная информация о якобы избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме", - говорится в сообщении.

Представители ТЦК отметили, что информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является ложной.

В Территориальном центре комплектования отметили, что после проведения военно-врачебной комиссии парень был направлен для дальнейшего прохождения службы в одну из воинских частей, где после обязательного проведения медицинского осмотра он был зачислен в списки части.

Что говорят в полиции Киева

В полиции Киева сообщили, что сейчас начато уголовное производство по факту смерти мужчины, который получил травмы в помещении распределительного пункта.

Правоохранители опросили более десятка свидетелей и предварительно установлено, что киевлянин находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе упал на пол и травмировался.

"Присутствующие мобилизованные оказывали ему первую помощь до прибытия медиков", - говорится в сообщении представителей полиции Киева.

Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко написал, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко возьмет под личный контроль ситуацию с гибелью киевлянина в ТЦК.

Розыск ТЦК — что нужно знать
Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Инциденты с участием ТЦК - новости по теме

Напомним, в Тернополе 17 сентября военнослужащий одного из территориальных отделов ТЦК и СП области в состоянии алкогольного опьянения устроил дорожно-транспортное происшествие.

Кроме этого, в Николаеве 30 июля погиб мужчина, который убегал от совместного наряда полиции и ТЦК. Во время побега он прыгнул с моста и разбился.

К тому же, как писал Главред, в столичном ТЦК и СП якобы есть настоящий прайс для военнообязанных, который помогает избежать мобилизации. Например, военнообязанному придется заплатить 30 тысяч долларов, чтобы его отпустили из ТЦК и не отправляли на фронт, а 8 тысяч долларов - за направление в конкретную воинскую часть, где есть желание служить.

Читайте также:

Об источнике: ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация новости Киева полиция мобилизация в армию новости Украины ТЦК и СП
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Житомирщине мужчина в поезде взорвал гранату, есть погибшие и раненые - СМИ

На Житомирщине мужчина в поезде взорвал гранату, есть погибшие и раненые - СМИ

13:30Украина
Россияне прицельно бьют по домам: появились жуткие кадры обстрела Херсона

Россияне прицельно бьют по домам: появились жуткие кадры обстрела Херсона

13:28Украина
В Украине серьезный дефицит газа: нардеп призвал отложить начало отопительного сезона

В Украине серьезный дефицит газа: нардеп призвал отложить начало отопительного сезона

12:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

Последние новости

13:30

На Житомирщине мужчина в поезде взорвал гранату, есть погибшие и раненые - СМИ

13:28

Россияне прицельно бьют по домам: появились жуткие кадры обстрела ХерсонаФото

13:18

Так делали еще наши бабушки: как избавиться от мышей и крыс в погребеВидео

13:15

Котлеты без мясорубки и возни: уникальный рецептВидео

13:01

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
12:58

В Украине серьезный дефицит газа: нардеп призвал отложить начало отопительного сезона

12:55

Урожай будет через месяц: как вырастить клубнику дома на подоконнике

12:50

Чай с российским привкусом: кто стоит за популярными брендами чая - расследование

12:47

У россиян массово погас свет после дерзкой атаки дронов: первые детали

Реклама
12:35

Часть Украины засыплет мокрым снегом: где и когда ждать осадков

12:33

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Овнам - заглянуть в себя, Водолеям - подумать о теле

12:30

"Десятки погибших": Дмитрий Дикусар обратился к украинцам и сделал заявление

12:16

Впал в кому после мобилизации: в Киеве в ТЦК умер парень

12:10

Придут беды, несчастья и проблемы: в какие годы нельзя праздновать День рождения

12:00

Зона опасности расширяется: Валерий Яковенко - о рисках дальнобойных КАБ и FPV-дронов

11:57

Учитывается ли стаж при работе на полставки: важные нюансы для пенсии

11:56

Партия Порошенко на 5 лет "оккупировала" помещение в центре Киева и зарабатывала на субаренде — военный о выселении "Евросолидарности"

11:47

Под завалами ищут людей: Россия обстреляла КАБами Харьков, есть раненые

11:44

Вид удивляет многих: в Украине нашли необычный, но очень редкий грибВидео

11:38

Сразу несколько переломов: Анна Саливанчук попала в больницу с сыном

Реклама
11:25

Газ могут отключать по часам: почему это опаснее, чем веерные отключения светаВидео

11:24

"Она покинула проект": участница "Холостяка" слила правду о шоу

11:17

"Идут бои за каждый двор": в ВСУ сказали, где на фронте обостряется ситуация

11:02

День зимнего солнцестояния 2025: когда будет и чего категорически нельзя делать в эту дату

10:53

Киев под давлением: в США рассказали, как Трамп добивается мирных переговоров

10:41

Наемники закончились, РФ отправляет на фронт штурмовые роты из женщин - Атеш

10:34

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

10:33

"Жил с проститутками": Бедняков передал язвительный привет предательнице Тодоренко

10:28

Одни регионы будет заливать дождями, а в других будет потепление: прогноз погоды на выходные

10:23

Скорлупа будет "слетать" сама: что надо добавить в воду при варке яиц

10:20

В РФ скончался легендарный КВНщик из Пятигорска

10:03

Жесткие санкции пока в резерве: почему Трамп выбрал средний вариант давления на РФ - WSJ

09:58

Резкая смена риторики РФ: в ISW рассказали, почему Путин и Медведев "атакуют" Трампа после санкций

09:48

Звезда "Женского квартала" показала своего бойфренда - детали

09:45

Цена уже перевалила за 100 гривен: в Украине неуклонно дорожает один продукт

09:29

В Германии призывают ограничить въезд для молодых украинцев: в чем причина

09:28

Таким вы это блюдо точно не видели: рецепт шубы в розовых блинахВидео

09:08

Вопреки всему: знаки зодиака, которые поступают по-своему и не следуют правилам

08:42

Часть россиян осталась без света: ночью дроны атаковали две области РФВидео

08:22

Смогут ли санкции США заставить Путина прекратить войну: появился прогноз аналитиков

Реклама
08:10

Провал РФ на фронте и потери оккупантов в октябремнение

07:40

Дрон попал в жилой дом в Херсоне, Кировоградщина - без света: последствия ночной атаки

06:57

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речьВидео

06:21

Денег на выплаты СВОшникам нет: как Украина бьет по ахиллесовой пяте Кремлямнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

05:30

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликтВидео

04:56

Гороскоп на завтра 25 октября: Весам - вознаграждение, Водолеям - крупная ссора

04:34

Неприятный запах исчезнет из холодильника за три часа: что нужно сделать

04:00

"Чтобы больше такое не ляпала": Леся Никитюк обратилась к известной актрисе

03:30

Судьба готовит подарок: трех знаков зодиака скоро ждет всплеск богатства

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять