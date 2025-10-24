Впал в кому после мобилизации: в Киеве в ТЦК умер парень

Основное:
- В Киеве в ТЦК при загадочных обстоятельствах умер мужчина
- Полиция столицы начала уголовное производство
В Киеве умер парень, который был задержан работниками ТЦК. В Главном управлении Национальной полиции столицы и Киевском городском ТЦК отреагировали на инцидент.
Журналистка Дарья Трунова подробнее рассказала об этой ситуации. Она отметила, что это касается сына ее друзей.
По ее словам, парня сначала мобилизовали, а потом он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их на следующий день. Трунова уточнила, что в это время он проходил ВВК.
На следующий день из больницы сообщили, что у сына обнаружили настолько серьезную закрытую черепно-мозговую травму, что пришлось срочно делать трепанацию черепа. Спасти жизнь не удалось - уже 23 октября парень умер.
"Каким образом это произошло? Сказали упал. Но как, где, когда и почему - никто сказать не может. Зато выдвинули версию: возможно у него эпилепсия была?", - написала журналистка.
Она добавила, что парень не отказывался от военной службы.
Родители парня подали заявление в Государственное бюро расследований, требуя проверить возможное превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и халатное отношение к исполнению обязанностей со стороны военных. В то же время в Подольском управлении полиции, по словам семьи, уголовное производство сначала не открыли.
Реакция Киевского городского ТЦК и СП
Через несколько часов после публикации сообщения журналистки Дарьи Труновой появилась реакция Киевского городского ТЦК и СП.
"В сети распространяется манипулятивная информация о якобы избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме", - говорится в сообщении.
Представители ТЦК отметили, что информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является ложной.
В Территориальном центре комплектования отметили, что после проведения военно-врачебной комиссии парень был направлен для дальнейшего прохождения службы в одну из воинских частей, где после обязательного проведения медицинского осмотра он был зачислен в списки части.
Что говорят в полиции Киева
В полиции Киева сообщили, что сейчас начато уголовное производство по факту смерти мужчины, который получил травмы в помещении распределительного пункта.
Правоохранители опросили более десятка свидетелей и предварительно установлено, что киевлянин находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе упал на пол и травмировался.
"Присутствующие мобилизованные оказывали ему первую помощь до прибытия медиков", - говорится в сообщении представителей полиции Киева.
Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко написал, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко возьмет под личный контроль ситуацию с гибелью киевлянина в ТЦК.
Инциденты с участием ТЦК - новости по теме
Напомним, в Тернополе 17 сентября военнослужащий одного из территориальных отделов ТЦК и СП области в состоянии алкогольного опьянения устроил дорожно-транспортное происшествие.
Кроме этого, в Николаеве 30 июля погиб мужчина, который убегал от совместного наряда полиции и ТЦК. Во время побега он прыгнул с моста и разбился.
К тому же, как писал Главред, в столичном ТЦК и СП якобы есть настоящий прайс для военнообязанных, который помогает избежать мобилизации. Например, военнообязанному придется заплатить 30 тысяч долларов, чтобы его отпустили из ТЦК и не отправляли на фронт, а 8 тысяч долларов - за направление в конкретную воинскую часть, где есть желание служить.
