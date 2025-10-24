Впал в кому после мобилизации: в Киеве в ТЦК умер парень

Появилась реакция полиции и ТЦК на трагедию.

В Киеве после мобилизации умер парень / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Основное:

В Киеве в ТЦК при загадочных обстоятельствах умер мужчина

Полиция столицы начала уголовное производство

В Киеве умер парень, который был задержан работниками ТЦК. В Главном управлении Национальной полиции столицы и Киевском городском ТЦК отреагировали на инцидент.

Журналистка Дарья Трунова подробнее рассказала об этой ситуации. Она отметила, что это касается сына ее друзей.

По ее словам, парня сначала мобилизовали, а потом он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их на следующий день. Трунова уточнила, что в это время он проходил ВВК.

На следующий день из больницы сообщили, что у сына обнаружили настолько серьезную закрытую черепно-мозговую травму, что пришлось срочно делать трепанацию черепа. Спасти жизнь не удалось - уже 23 октября парень умер.

"Каким образом это произошло? Сказали упал. Но как, где, когда и почему - никто сказать не может. Зато выдвинули версию: возможно у него эпилепсия была?", - написала журналистка.

Она добавила, что парень не отказывался от военной службы.

Родители парня подали заявление в Государственное бюро расследований, требуя проверить возможное превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и халатное отношение к исполнению обязанностей со стороны военных. В то же время в Подольском управлении полиции, по словам семьи, уголовное производство сначала не открыли.

Сообщение Дарьи Труновой / фото: скриншот

Реакция Киевского городского ТЦК и СП

Через несколько часов после публикации сообщения журналистки Дарьи Труновой появилась реакция Киевского городского ТЦК и СП.

"В сети распространяется манипулятивная информация о якобы избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме", - говорится в сообщении.

Представители ТЦК отметили, что информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является ложной.

В Территориальном центре комплектования отметили, что после проведения военно-врачебной комиссии парень был направлен для дальнейшего прохождения службы в одну из воинских частей, где после обязательного проведения медицинского осмотра он был зачислен в списки части.

Что говорят в полиции Киева

В полиции Киева сообщили, что сейчас начато уголовное производство по факту смерти мужчины, который получил травмы в помещении распределительного пункта.

Правоохранители опросили более десятка свидетелей и предварительно установлено, что киевлянин находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе упал на пол и травмировался.

"Присутствующие мобилизованные оказывали ему первую помощь до прибытия медиков", - говорится в сообщении представителей полиции Киева.

Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко написал, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко возьмет под личный контроль ситуацию с гибелью киевлянина в ТЦК.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Инциденты с участием ТЦК - новости по теме

Напомним, в Тернополе 17 сентября военнослужащий одного из территориальных отделов ТЦК и СП области в состоянии алкогольного опьянения устроил дорожно-транспортное происшествие.

Кроме этого, в Николаеве 30 июля погиб мужчина, который убегал от совместного наряда полиции и ТЦК. Во время побега он прыгнул с моста и разбился.

К тому же, как писал Главред, в столичном ТЦК и СП якобы есть настоящий прайс для военнообязанных, который помогает избежать мобилизации. Например, военнообязанному придется заплатить 30 тысяч долларов, чтобы его отпустили из ТЦК и не отправляли на фронт, а 8 тысяч долларов - за направление в конкретную воинскую часть, где есть желание служить.

Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

