От 8 до 30 тысяч долларов: военный раскрыл 'расценки' в столичных ТЦК

В столичном ТЦК и СП якобы есть настоящий прайс для военнообязанных, который помогает избежать мобилизации. Об этом открыто заявил командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ с ником Ротан Крымский.
Он утверждает, что военнообязанному придется заплатить 30 тысяч долларов, чтобы его отпустили из ТЦК и не отправляли на фронт, а 8 тысяч долларов - за направление в конкретную воинскую часть, где есть желание служить.
"Мой знакомый вышел из дома и у подъезда его приняло ТЦК. Без шума и пыли он спокойно поехал с ними, через час прошел ВВК в одном из киевских военкоматов и его отправили на ДЗРВ ждать "покупателей". Он набрал меня и спросил могу ли я его забрать к себе в подразделение. Мы быстренько сделали ему отношение - не получилось. Я начал искать другие варианты ... На выходе мне назвали цифру в 8000 $ - это чтобы я забрал его к себе в подразделение служить - не домой, а забрать и через рекрутинговый центр нашей бригады мобилизовать. Пойти домой - 30к $ !!! Это просто, чтобы за него на этот день забыли, никаких гарантий, что завтра его снова не поймают", - написал военный.
Что говорят в ТЦК
В Киевском городском ТЦК и СП заявили, что это заявление якобы лживое и является лишь очередной "манипуляцией".
"Эта информация - откровенный фейк, направленный на дискредитацию работы ТЦК и СП. Порядок мобилизации четко регламентирован законом: прохождение военнообязанными ВЛК, распределение и отправка их в воинские части. Распространение подобных "историй" - часть информационных атак, которые имеют целью посеять недоверие среди украинцев и дискредитировать процесс мобилизации. В случае выявления противоправных действий со стороны военнослужащих и должностных лиц ТЦК и СП нужно обращаться в правоохранительные органы, а не распространять информацию, которая не имеет подтверждений", - говорится в сообщении.
Реакция Сухопутных войск
В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что эта ситуация вызывает серьезное беспокойство.
"Мы призываем автора сообщения предоставить подробную информацию (дата, место, лица, причастные к инциденту) через официальные каналы обратной связи или горячие линии Сухопутных войск. Это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры. Без официального обращения и подтвержденных доказательств такие обвинения остаются субъективными и не могут быть основанием для расследования", - говорится в сообщении.
При этом там добавили, что командование Сухопутных войск ВСУ пытается побороть коррупцию:
- усиливается контроль и аудит;
- внедрение цифровых инструментов;
- обучение персонала;
- развитие рекрутинга;
- запуск горячих линий.
Коррупционные скандалы - последние новости
Ранее сообщалось, что членство нардепа Алексея Кузнецова во фракции Слуга народа будет приостановлено на время расследования, сообщил глава фракции в парламенте Давид Арахамия. Кроме того, Кабмин согласовал увольнение Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Она уточнила, что проект соответствующего распоряжения будет направлен президенту Владимиру Зеленскому.
В субботу, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разоблачении коррупционных схем, к которым оказались причастны народный депутат, а также главы районной и городской администраций и военнослужащие Национальной гвардии.
Как сообщал Главред, ранее Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. За основу проголосовало 330 нардепов.
