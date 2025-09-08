Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

От 8 до 30 тысяч долларов: военный раскрыл "расценки" в столичных ТЦК

Ангелина Подвысоцкая
8 сентября 2025, 04:04
198
Сухопутные войска ВСУ обеспокоены появлением информации, которая разлетелась в Сети
От 8 до 30 тысяч долларов: военный раскрыл 'расценки' в столичных ТЦК
ТЦК берет взятки по 30 тысяч долларов / коллаж: Главред, фото: Львовский областной ТЦК и СП, УНИАН

В столичном ТЦК и СП якобы есть настоящий прайс для военнообязанных, который помогает избежать мобилизации. Об этом открыто заявил командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ с ником Ротан Крымский.

Он утверждает, что военнообязанному придется заплатить 30 тысяч долларов, чтобы его отпустили из ТЦК и не отправляли на фронт, а 8 тысяч долларов - за направление в конкретную воинскую часть, где есть желание служить.

"Мой знакомый вышел из дома и у подъезда его приняло ТЦК. Без шума и пыли он спокойно поехал с ними, через час прошел ВВК в одном из киевских военкоматов и его отправили на ДЗРВ ждать "покупателей". Он набрал меня и спросил могу ли я его забрать к себе в подразделение. Мы быстренько сделали ему отношение - не получилось. Я начал искать другие варианты ... На выходе мне назвали цифру в 8000 $ - это чтобы я забрал его к себе в подразделение служить - не домой, а забрать и через рекрутинговый центр нашей бригады мобилизовать. Пойти домой - 30к $ !!! Это просто, чтобы за него на этот день забыли, никаких гарантий, что завтра его снова не поймают", - написал военный.

видео дня

Что говорят в ТЦК

В Киевском городском ТЦК и СП заявили, что это заявление якобы лживое и является лишь очередной "манипуляцией".

"Эта информация - откровенный фейк, направленный на дискредитацию работы ТЦК и СП. Порядок мобилизации четко регламентирован законом: прохождение военнообязанными ВЛК, распределение и отправка их в воинские части. Распространение подобных "историй" - часть информационных атак, которые имеют целью посеять недоверие среди украинцев и дискредитировать процесс мобилизации. В случае выявления противоправных действий со стороны военнослужащих и должностных лиц ТЦК и СП нужно обращаться в правоохранительные органы, а не распространять информацию, которая не имеет подтверждений", - говорится в сообщении.

Розыск ТЦК - что нужно знать
Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика - Главред

Реакция Сухопутных войск

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что эта ситуация вызывает серьезное беспокойство.

"Мы призываем автора сообщения предоставить подробную информацию (дата, место, лица, причастные к инциденту) через официальные каналы обратной связи или горячие линии Сухопутных войск. Это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры. Без официального обращения и подтвержденных доказательств такие обвинения остаются субъективными и не могут быть основанием для расследования", - говорится в сообщении.

При этом там добавили, что командование Сухопутных войск ВСУ пытается побороть коррупцию:

  • усиливается контроль и аудит;
  • внедрение цифровых инструментов;
  • обучение персонала;
  • развитие рекрутинга;
  • запуск горячих линий.

Коррупционные скандалы - последние новости

Ранее сообщалось, что членство нардепа Алексея Кузнецова во фракции Слуга народа будет приостановлено на время расследования, сообщил глава фракции в парламенте Давид Арахамия. Кроме того, Кабмин согласовал увольнение Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Она уточнила, что проект соответствующего распоряжения будет направлен президенту Владимиру Зеленскому.

В субботу, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разоблачении коррупционных схем, к которым оказались причастны народный депутат, а также главы районной и городской администраций и военнослужащие Национальной гвардии.

Как сообщал Главред, ранее Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. За основу проголосовало 330 нардепов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине вторжение России ТЦК и СП
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Я не в восторге": Трамп заявил, что в ближайшие дни поговорит с Путиным

"Я не в восторге": Трамп заявил, что в ближайшие дни поговорит с Путиным

06:53Мир
От 8 до 30 тысяч долларов: военный раскрыл "расценки" в столичных ТЦК

От 8 до 30 тысяч долларов: военный раскрыл "расценки" в столичных ТЦК

04:04Украина
Киевщину атакует рой шахедов: в районе Украинки раздаются взрывы, есть перебои со светом

Киевщину атакует рой шахедов: в районе Украинки раздаются взрывы, есть перебои со светом

01:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по Украине

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по Украине

Гороскоп на завтра 8 сентября: Близнецам - находка, Стрельцам - недоразумение

Гороскоп на завтра 8 сентября: Близнецам - находка, Стрельцам - недоразумение

Последние новости

06:53

"Я не в восторге": Трамп заявил, что в ближайшие дни поговорит с Путиным

06:14

Гражданские в форме: почему не стоит разделять жертв войнымнение

05:27

Несколько секунд и все готово: лучшие лайфхаки, как быстро почистить чеснок

04:30

Начнется финансовый поток: трех знаков зодиака ждет достаток 8 сентября

04:04

От 8 до 30 тысяч долларов: военный раскрыл "расценки" в столичных ТЦК

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
03:33

Осень станет временем силы и удачи: астрологи назвали ТОП-3 любимца Фортуны

03:32

"Проверка" россиян обернулась ловушкой: журналист рассказал правду о плене

02:30

Европе грозит катастрофическое извержение: что известно об активности супервулкана

01:30

Первая невестка Арнольда Шварценеггера: сын Терминатора сыграл тайную свадьбу

Реклама
01:20

Киевщину атакует рой шахедов: в районе Украинки раздаются взрывы, есть перебои со светом

00:54

Следующий бой Усика обещает интригу: в команде боксера назвали неожиданного соперника

00:39

"Я готов": Зеленский прямо высказался о встрече с Путиным

07 сентября, воскресенье
23:57

Красный свет не всегда "стоп": три законных случая, когда можно проехать

23:39

Рождество Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать 8 сентября

23:04

Появилась реакция США на ночной удар России - Келлог сделал заявление

22:40

"Цели достигнуты": в РФ цинично высказались об убийстве мирных людей в Киеве

22:26

Блестящие волосы: стилист Кардашьян раскрыл секрет звезды

22:14

Украинцев могут лишить субсидии: стало известно, кто в зоне риска

22:04

Благоприятные дни: что делать на огороде в сентябре по лунному календарю 2025Видео

21:59

Скоро пошлют: за что мужа Лорак ненавидят в российской звездной тусовке

Реклама
21:40

Маски сброшены, иллюзий не осталось даже в Белом домемнение

21:23

"Их потери должны ощущаться": Зеленский об ответе на массированные удары РФВидео

21:03

"Врагу не стоит радоваться": генерал-майор СБУ прокомментировала последнюю атаку на Киев

20:49

Гороскоп на завтра 8 сентября: Близнецам - находка, Стрельцам - недоразумение

20:48

Тренды обуви на осень: гайд по самым актуальным моделям холодного сезона

20:37

Как легко очистить чашку от чайного налета:Видео

20:21

РФ атакует Украину новыми дронами: Буданов предупредил об опасности

20:13

Вода - важнейшее вещество на Земле

19:48

"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

19:42

Звезда "МастерШеф" после рождения близняшек призналась, готова ли снова стать мамой

19:37

Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

19:30

"Меня просто били": вернувшийся из плена журналист рассказал о зверствах россиян

19:14

Чернобыль: история катастрофы, которую пытались скрыть

18:55

Наталья Могилевская отказалась от свадьбы - в чем причина

18:51

Звонят и молчат: что на самом деле происходит во время "немых" звонковВидео

18:42

Сигнал который нельзя игнорировать: почему собака облизывает свои губы

18:33

"Они вылетели с шестого этажа": новые детали гибели мамы с ребенком в КиевеФотоВидео

18:28

Смышленые сантехники кладут один ингредиент: как "пробить" слив легко и за минутуВидео

18:08

Что показал российский удар по Кабмину - украинцев предупредили о новой опасности

17:50

Когда дружба - чемодан без ручки: 9 признаков, что отношениями конец

Реклама
17:30

"Российская экономика полностью рухнет": у Трампа грозят Путину после удара РФВидео

17:28

Какие "прозвища" были у российских царей - раскрыт нюанс, который замалчивают в РФВидео

17:19

"Гарантия безопасности для РФ": Кадыров назвал условие окончания войны в Украине

16:44

Престарелая тетка в штанах на булавке: что творится с Ани Лорак

16:35

Все будут удивлены, как это вкусно: простой рецепт невероятной намазки на хлеб

16:30

Уничтожен основной объект НПЗ: детали "огненного" удара ВСУ и подпольщиков РФ

15:27

Стратегический объект взлетел на воздух: детали мощных "прилетов" на Брянщине

15:22

"Не вернуть": Свириденко показала, как выглядит Кабмин изнутри после прилетаВидео

15:13

В сезон падения цен стоимость популярного овоща в Украине резко подскочила

15:00

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по УкраинеФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять