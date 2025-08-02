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Топ-коррупция на закупках БпЛА: в КМУ и Слуге народа приняли важные решения

Алексей Тесля
2 августа 2025, 21:13обновлено 2 августа, 21:46
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Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА.
Кузнецов, Гайдай
Сергея Гайдая и Алексея Кузнецова подозревают в коррупции / Коллаж: Главред, фото: Facebook/serhiy.hayday.ua, Facebook/Olexiy.Kuznetsov

Главное:

  • Членство Алексея Кузнецова во фракции Слуга народа будет приостановлено
  • КМУ инициирует увольнение с должности главы Мукачевской РГА Сергея Гайдая

Членство нардепа Алексея Кузнецова во фракции Слуга народа будет приостановлено на время расследования, сообщил глава фракции в парламенте Давид Арахамия.

"На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено. Ожидаем судебного разбирательства этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей", - написал он в Telegram.

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По его словам, фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции. "Антикоррупционная инфраструктура работает независимо и недавно проголосованный парламентом президентский закон предоставляет для этого все необходимые гарантии. Взаимодействие всех в государстве для преодоления коррупции крайне важно", - отметил он.

Что говорят в Слуге народа

Правящая партия Слуга Народа приняла решение отстранить народного депутата Алексея Кузнецова от руководства областной организацией партии, в то же время дисциплинарная комиссия рассматривает вопрос об исключении его из партии.

Как отмечается в заявлении, обнародованном в официальном Тelegram партии, "Ожидаем честного и объективного рассмотрения дела в суде. Для Партии принципиальным является то, что ответственность за коррупционные действия должны нести все, независимо от должности, статуса или политической силы".

Партия также выразила поддержку НАБУ и САП в борьбе с коррупцией, подчеркнув, что антикоррупционные органы должны действовать независимо, решительно и профессионально.

В заявлении отмечается, что государство имеет все необходимые механизмы для эффективного противодействия коррупции, а недавно принятый Верховной Радой закон, инициированный Президентом, усилил независимость антикоррупционных институтов и создал дополнительные гарантии для их работы.

"Слуга Народа остается последовательной в своем стремлении к прозрачной, справедливой государственной политике и нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях", - указано в сообщении.

Реакция Кабмина

В субботу вечером состоится заседание Кабинета министров, на котором правительство планирует инициировать увольнение с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к коррупционной схеме, написала премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

"Через полчаса состоится заседание Кабинета министров Украины. В частности, правительство направит президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", - отметила она.

Позднее Свириденко добавила, что на своем заседании Кабмин согласовал увольнение Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Она уточнила, что проект соответствующего распоряжения будет направлен президенту Владимиру Зеленскому.

Что предшествовало

В субботу, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разоблачении коррупционных схем, в которых оказались замешаны народный депутат, а также главы районной и городской администраций, и военнослужащие Национальной гвардии.

В своём Telegram-канале Зеленский отметил, что получил эту информацию во время доклада главы НАБУ Семёна Кривоноса и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко. Он выразил благодарность антикоррупционным органам за их эффективную работу.

Ситуация вокруг НАБУ и САП - новости по теме

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор получил полномочия контролировать деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который закрепляет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщал Главред, после этого Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. За основу проголосовало 330 нардепов.

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О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

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