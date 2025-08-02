Зеленский сообщил о масштабном разоблачении коррупционеров: кто попался

Что сообщил Зеленский:
- Один из нардепов попался на взятке
- Коррупционеров разоблачили в районных, городских администрациях и НГУ
- Антикоррупционные органы в Украине работают независимо
В субботу, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на взятках были разоблачены один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
В Telegram он сообщил, что узнал об этом во время доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Президент поблагодарил антикоррупционные органы за работу.
"Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор", - подчеркнул он.
Зеленский добавил, что важно то, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый 31 июля закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией.
Коррупционеры наживались на закупке БПЛА
В НАБУ сообщили детали масштабного разоблачения коррупционеров. Сегодня был проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления.
"Среди разоблаченных на взятке действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций; военнослужащие Национальной гвардии. Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.
На сегодня удалось задержать 4 человек в порядке ст. 208 УПК Украины.
Деятельность НАБУ и САП в Украине - последние новости
Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор получил полномочия контролировать деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Однако впоследствии, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который закрепляет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Уже 31 июля, как писал Главред, Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. За основу проголосовало 330 нардепов.
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