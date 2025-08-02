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Зеленский сообщил о масштабном разоблачении коррупционеров: кто попался

Анна Косик
2 августа 2025, 17:20обновлено 2 августа, 18:04
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Президент подчеркнул, что в Украине толерантность к коррупции должна быть нулевой.
Зеленский,Кривонос, Клименко
Зеленский сообщил, что среди коррупционеров есть нардеп / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Что сообщил Зеленский:

  • Один из нардепов попался на взятке
  • Коррупционеров разоблачили в районных, городских администрациях и НГУ
  • Антикоррупционные органы в Украине работают независимо

В субботу, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на взятках были разоблачены один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

В Telegram он сообщил, что узнал об этом во время доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Президент поблагодарил антикоррупционные органы за работу.

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"Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что важно то, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый 31 июля закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией.

Коррупционеры наживались на закупке БПЛА

В НАБУ сообщили детали масштабного разоблачения коррупционеров. Сегодня был проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления.

"Среди разоблаченных на взятке действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций; военнослужащие Национальной гвардии. Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

На сегодня удалось задержать 4 человек в порядке ст. 208 УПК Украины.

Деятельность НАБУ и САП в Украине - последние новости

Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, который меняет баланс полномочий в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор получил полномочия контролировать деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Однако впоследствии, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который закрепляет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Уже 31 июля, как писал Главред, Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. За основу проголосовало 330 нардепов.

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