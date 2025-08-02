Готовятся обмены и новый законопроект: Зеленский анонсировал изменения для военнопленных

Украина готовит законопроект, который необходим для реабилитации освобожденных из плена военных.

https://glavred.info/ukraine/gotovyatsya-obmeny-i-novyy-zakonoproekt-zelenskiy-anonsiroval-izmeneniya-dlya-voennoplennyh-10686539.html Ссылка скопирована

Готовится новый обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Главное из обращения Зеленского:

Украина готовит новые обмены пленными

Украина готовит новый законопроект по реабилитации освобожденных из плена украинцев

Украина готовится к проведению новых обменов военнопленными. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Кирилл Буданов доложил о подготовке новых обменов - надеюсь, что все это удастся, все это мы реализуем. Спасибо всем, кто заботится об Украине, всем, кто работает, кто воюет ради нашего государства", - отметил президент в вечернем обращении.

видео дня

Новый законопроект для освобожденных из плена украинцев

Зеленский также анонсировал появление законопроекта, который позволит защитить освобожденных из плена украинцев и обеспечить надлежащее восстановление после неволи. Речь идет о болезнях, которые были приобретены в плену.

"А значит, справедливо, чтобы помощь была такая же, как по болезням, которые были приобретены во время службы в Силах обороны. Игорь Клименко доложил о реабилитации пленных", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что представители власти обсуждали вопросы реабилитации, обеспечения всех прав, восстановления документов и социальной адаптации.

Обмены пленными - последние новости

Напомним, 23 июля Украина и Россия провели масштабный обмен пленными - домой вернулись украинские защитники, которые воевали на разных направлениях фронта. Они выходили из автобусов с украинскими флагами, обнимались и впервые за долгое время звонили родным.

Это уже девятый этап обмена тяжелораненых и тяжелобольных защитников. В Украину вернулись более тысячи военных, часть из которых провела в плену более трех лет. Самому молодому освобожденному защитнику 27 лет, самому старшему - 66. Нескольких считали пропавшими без вести.

Как сообщал Главред, предыдущий обмен состоялся 20 июня. Тогда домой вернулись украинские военные, многие из которых провели в плену более двух лет. Среди освобожденных - тяжелораненые и тяжелобольные.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред