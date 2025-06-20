"Наконец они дома": Зеленский о новом обмене пленными между Украиной и РФ

Большинство воинов, возвращающихся сегодня из российского плена, находились там более двух лет.

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Украина вернула из РФ пленных защитников / Коллаж: Главред, фото: Telegram В.Зеленского

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Состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ

Большинство воинов, возвращающихся сегодня из российского плена, находились там более двух лет

Состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и страной-агрессором РФ в пятницу, 20 июня.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский, а также опубликовал соответствующие фото.

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Он уточнил, что большинство воинов, возвращающихся сегодня из российского плена, находились там более двух лет.

"И вот, наконец, они дома", - пишет глава государства.

По его словам, Украине удалось вернуть защитников Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Среди них - воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Пограничной службы.

"Я благодарен всем, кто возвращает наших людей. Работаем, чтобы обмены продолжались и дальше, пока не вернем всех. Слава Украине!", - добавил Зеленский.

Обмен пленными между Украиной и Россией – последние новости по теме:

Как сообщал Главред, в рамках переговоров в Стамбуле Киев и Москва договорились про обмен пленными. Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская сторона попытается забрать домой тех, кого сможет.

Напомним, ранее Украина провела обмен пленными 1000 на 1000, после чего домой вернулись 390 украинцев. Среди них как защитники, так и гражданские.

Ранее сообщалось о том, что в ходе очередного этапа обмена домой вернулись 307 украинских защитника. За два дня в целом удалось вернуть в Украину 697 военных.

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Обмен пленными 1000 на 1000 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между украинской и российской делегациями. Итогом встречи стала договоренность о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Главой украинской делегации выступил министр обороны Рустем Умеров, который сразу после завершения переговоров подтвердил достигнутую договоренность. Российскую сторону представлял Владимир Мединский, который также признал факт заключения соглашения. Сразу после достижения договоренности украинская сторона активизировала подготовительные действия. Заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил о формировании обменных списков, а СБУ проинформировала о работе Объединенного координационного центра по освобождению пленных. Также параллельно готовилась необходимая инфраструктура - специальные места для приема, команды медиков и специалисты по психологической реабилитации. 19 мая президент Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что обмены пленными должны касаться исключительно военных, а гражданских и детей должны возвращать без всяких условий. "С нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Менять детей на военных, мне кажется, что это... ну, если честно, мы не поддерживаем такой подход", - говорил Зеленский. В последующие дни был утвержден пошаговый план реализации обмена, который, по словам Умерова, учитывает как аспекты безопасности, так и гуманитарные аспекты. Украина официально передала российской стороне согласованный список 22 мая. В Москве подтвердили получение и заявили о направлении собственного списка в ответ. Президент Зеленский сообщил, что украинские специалисты тщательно проверяют каждую фамилию из списка РФ. Глава ОП Андрей Ермак впоследствии заявил, что все подготовительные процедуры с украинской стороны завершены, и теперь дело за российской стороной. В РФ тем временем предупредили, что обмен в формате "1000 на 1000" может занять несколько дней. Как стало известно, он продлится три дня.

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