Состоялся второй этап обмена пленными 1000 на 1000: первые подробности

Украина вернула из плена более 300 защитников.

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Обмен пленными 24 мая / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В субботу, 24 мая, состоялся второй этап обмена пленными между Украиной и Россией, в результате которого домой вернулись 307 украинских защитников. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что только за эти два дня уже удалось вернуть 697 человек, и завтра ожидается третий этап обмена.

"Среди вернувшихся сегодня воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины. Спасибо всем, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель – вернуть каждого и каждую из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным", - добавил президент.

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Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что в рамках второго этапа обмена 1000 на 1000 на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШУ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.

"В нынешнем обмене возвращаются на Родину 27 Защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных Защитников - мужчины, представители рядового и сержантского состава", - говорится в сообщении.

В Штабе добавили, что освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите первые кадры возвращения украинских защитников домой:

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также прокомментировал второй этап обмена пленными. По его информации, самому младшему освобожденному - 25 лет, а самому старшему - 61 год. Есть ряд защитников, имеющих болезни и ранения.

Добавим, что официальные списки находившихся в российском плену и освобожденные при обмене в открытом доступе пока отсутствуют.

Обмен пленными 1000 на 1000 - что известно

Напомним, Главред писал, что в пятницу, 23 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый этап обмена пленными в формате 1000 на 1000 был реализован. В Украину вернулись вернулись 390 граждан, среди которых защитники и гражданские.

После этого глава Украины вышел с заявлением, что на 24-е и 25 мая запланированы следующие этапы обмена пленными. Кроме этого Зеленский пообещал вернуть домой всех украинских граждан.

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Обмен пленными 1000 на 1000 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между украинской и российской делегациями. Итогом встречи стала договоренность о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Главой украинской делегации выступил министр обороны Рустем Умеров, который сразу после завершения переговоров подтвердил достигнутую договоренность. Российскую сторону представлял Владимир Мединский, который также признал факт заключения соглашения. Сразу после достижения договоренности украинская сторона активизировала подготовительные действия. Заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил о формировании обменных списков, а СБУ проинформировала о работе Объединенного координационного центра по освобождению пленных. Также параллельно готовилась необходимая инфраструктура - специальные места для приема, команды медиков и специалисты по психологической реабилитации. 19 мая президент Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что обмены пленными должны касаться исключительно военных, а гражданских и детей должны возвращать без всяких условий. "С нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Менять детей на военных, мне кажется, что это... ну, если честно, мы не поддерживаем такой подход", - говорил Зеленский. В последующие дни был утвержден пошаговый план реализации обмена, который, по словам Умерова, учитывает как аспекты безопасности, так и гуманитарные аспекты. Украина официально передала российской стороне согласованный список 22 мая. В Москве подтвердили получение и заявили о направлении собственного списка в ответ. Президент Зеленский сообщил, что украинские специалисты тщательно проверяют каждую фамилию из списка РФ. Глава ОП Андрей Ермак впоследствии заявил, что все подготовительные процедуры с украинской стороны завершены, и теперь дело за российской стороной. В РФ тем временем предупредили, что обмен в формате "1000 на 1000" может занять несколько дней. Как стало известно, он продлится три дня.

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