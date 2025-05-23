Между Украиной и Россией состоялся большой обмен пленными - Трамп

Основное:
- Украина и РФ провели крупный обмен пленными
- Официально ни одна из сторон не подтверждала обмен
В пятницу, 23 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом американский лидер написал в собственной соцсети Truth Social.
Комментируя обмен военнопленными между Киевом и Москвой, Трамп выразил надежду, что этот шаг может привести к чему-то большему.
"Только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Возможно, это приведет к чему-то большому?" - говорится в сообщении.
Точного количества обменянных пленных Трамп не назвал.
Также пока нет официального подтверждения ни со стороны Украины, ни со стороны России.
UPD:РБК-Украина со ссылкой на источники сообщает, что большой обмен пленными между Украиной и Россией 23 мая еще не закончился. Процесс обмена продолжается.
Обмен пленными - последние новости
Как писал Главред, по результатам переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая, удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000.
Позже начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов тоже подтвердил информацию о том, что Украина и Россия могут провести обмен пленными 1 000 на 1 000 человек уже в ближайшее время. Киев заберет тех, кого сможет. Особых проблем для проведения обмена нет.
Напомним, в четверг, 22 мая, президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными в формате 1000 на 1000. Он заявил, что уже были доклады о контактах с россиянами.
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