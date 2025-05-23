Между Украиной и Россией состоялся большой обмен пленными - Трамп

Он надеется, что это может стать началом чего-то большего.

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Трамп сделал заявление об обмене пленными / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Основное:

Украина и РФ провели крупный обмен пленными

Официально ни одна из сторон не подтверждала обмен

В пятницу, 23 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом американский лидер написал в собственной соцсети Truth Social.

Комментируя обмен военнопленными между Киевом и Москвой, Трамп выразил надежду, что этот шаг может привести к чему-то большему.

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"Только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Возможно, это приведет к чему-то большому?" - говорится в сообщении.

Точного количества обменянных пленных Трамп не назвал.

Также пока нет официального подтверждения ни со стороны Украины, ни со стороны России.

UPD:РБК-Украина со ссылкой на источники сообщает, что большой обмен пленными между Украиной и Россией 23 мая еще не закончился. Процесс обмена продолжается.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Обмен пленными - последние новости

Как писал Главред, по результатам переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая, удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000.

Позже начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов тоже подтвердил информацию о том, что Украина и Россия могут провести обмен пленными 1 000 на 1 000 человек уже в ближайшее время. Киев заберет тех, кого сможет. Особых проблем для проведения обмена нет.

Напомним, в четверг, 22 мая, президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными в формате 1000 на 1000. Он заявил, что уже были доклады о контактах с россиянами.

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