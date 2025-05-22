Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными 1000 на 1000 - детали

Главное из заявления президента:
- Готовится обмен пленными в формате 1000 на 1000
- Сейчас выясняются детали по каждому человеку
- Умеров контролирует организацию процесса и выполнение договоренности
Президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными в формате 1000 на 1000. Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции.
"Работаем, чтобы этот результат был обеспечен", - подчеркнул он.
Президент добавил, что уже были доклады о контактах с россиянами.
"Министр обороны Украины Умеров контролирует организацию процесса и выполнения договоренности. Привлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и команда Офиса. Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны", - говорится в сообщении.
Зеленский также подчеркнул, что возвращение людей из российской неволи - это одна из ключевых задач Украины.
Обмен пленными - последние новости Украины
Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина и Россия могут провести обмен пленными 1 000 на 1 000 человек уже в ближайшее время. Киев заберет тех, кого сможет. Особых проблем для проведения обмена нет.
Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже начал подготовительные мероприятия к обмену тысячи на тысячу человек. В частности, СБУ формирует перечень удерживаемых в украинском плену российских военных, которые могут быть переданы РФ.
Кроме того, 6 мая Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Тогда домой вернулись 205 украинских защитников.
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