Россиян взяли в плен на Курщине: десантники ВСУ захватили подразделение армии РФ

Девятерых военнослужащих армии РФ взяли десантники со смежниками на Курщине.

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Россиян взяли в плен в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Девятерых военнослужащих армии РФ взяли десантники со смежниками на Курщине

Некоторым российским пленным была оказана своевременная медицинская помощь

Подразделения Вооруженных сил Украины пополнили обменный фонд, взяв в плен девятерых российских военных.

Десантно-штурмовые войска ВСУ сообщили в Telegram об очередном пополнении в обменном фонде в Курской области.

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Уточняется, что некоторым российским пленным была оказана своевременная медицинская помощь.

"Девятерых военнослужащих армии РФ взяли десантники со смежниками на Курщине. Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь", - сообщает управление коммуникаций Командования ДШВ ВСУ.

Смотрите видео - пленных взяли в Курской области:

/ Скриншот

Ранее в Сети узнали об ударе по в/ч ракетчиков РФ в Курской области. Силами обороны Украины была поражена в/ч 35535 - ППД 448-й ракетной бригады на Курщине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ разнесли "гнездо" дронов в Курской области. Генштаб заявил, что поражение объекта - это ответ на действия РФ против украинской армии.

Как сообщал Главред, ранее авиация ВСУ разбомбила завод в Курской области, где скрывались оккупанты. Российские источники уже сообщили о большом количестве погибших.

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Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

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