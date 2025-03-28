'Им повезло выжить': бойцы 'Азова' взяли в плен 20 россиян

Россиян взяли в плен на Торецком направлении фронта.

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Бойцы "Азова" взяли в плен 20 россиян / коллаж: Главред, фото: t.me/azov_media

Кратко:

Солдат захватнической армии РФ сняли на видео

В "Азове" пообещали продолжить ликвидацию вражеских целей

Военнослужащие 12-й бригады специального назначения "Азов" взяли в украинский плен сразу 20 российских оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Азова".

Отмечается, что россиян взяли в плен на Торецком направлении фронта. Солдат захватнической армии РФ сняли на видео, они по очереди называли свои имена, звания и города, из которых приехали воевать против украинцев.

видео дня

"Им повезло выжить. Но большая часть их "товарищей" до сих пор лежит в полях и посадках после неудачных штурмов. Добровольно сложить оружие - это единственный для россиян способ вернуться из Украины живыми и быть обмененными на украинских защитников", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что в любом другом случае позаботятся о ликвидации вражеских целей на своем направлении.

Смотрите видео с пленными оккупантами:

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее сообщал Главред, количество ударов по пограничью Сумской области из вражеской авиации увеличилось. Сумщина преобладает по количеству заходов российской ДРГ, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В DeepState также раскрыли правду о Сумской области. К сожалению, так называемая "серая" зона увеличилась - часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки Хотинской общины оказались в этой зоне.

О том, что хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях, сообщал и президент Украины. Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшее время.

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