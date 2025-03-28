'Им повезло выжить': бойцы 'Азова' взяли в плен 20 россиян

Кратко:
- Солдат захватнической армии РФ сняли на видео
- В "Азове" пообещали продолжить ликвидацию вражеских целей
Военнослужащие 12-й бригады специального назначения "Азов" взяли в украинский плен сразу 20 российских оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Азова".
Отмечается, что россиян взяли в плен на Торецком направлении фронта. Солдат захватнической армии РФ сняли на видео, они по очереди называли свои имена, звания и города, из которых приехали воевать против украинцев.
"Им повезло выжить. Но большая часть их "товарищей" до сих пор лежит в полях и посадках после неудачных штурмов. Добровольно сложить оружие - это единственный для россиян способ вернуться из Украины живыми и быть обмененными на украинских защитников", - говорится в сообщении.
В бригаде отметили, что в любом другом случае позаботятся о ликвидации вражеских целей на своем направлении.
Смотрите видео с пленными оккупантами:
Ситуация на фронте - последние новости
Как ранее сообщал Главред, количество ударов по пограничью Сумской области из вражеской авиации увеличилось. Сумщина преобладает по количеству заходов российской ДРГ, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
В DeepState также раскрыли правду о Сумской области. К сожалению, так называемая "серая" зона увеличилась - часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки Хотинской общины оказались в этой зоне.
О том, что хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях, сообщал и президент Украины. Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшее время.
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