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РФ проводит скрытую мобилизацию: в ВСУ обеспокоены из-за вероятного наступления РФ

Ангелина Подвысоцкая
27 марта 2025, 22:14
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Российские оккупанты могут пойти в наступление на Сумскую, Запорожскую и Харьковскую области.
ВСУ, армия РФ
РФ готовится к наступлению / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Что известно:

  • РФ готовится к наступлению на три области
  • РФ проводит скрытую мобилизацию и подготовку людей

Россия действительно может готовиться к наступлению на Сумскую, Запорожскую и Харьковскую области. Враг осуществляет скрытую мобилизацию и подготовку сил. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"К сожалению, мы видим все такие серьезные причины и основания так считать. Прежде всего, все границы с Россией и Беларусью это потенциальная территория угрозы для нас", - сказал Тимочко.

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В то же время он не считает, что РФ уже может пойти в наступление на Сумщину, ведь у оккупантов не хватает сил, чтобы полностью вытеснить украинских защитников из Курской области.

"Если они еще ослабят концентрацию войск, то это, скорее всего, приведет к новому прорыву в глубину их территорий. Тем более мы с вами сейчас видим, что там неплохо начинает полыхать приграничье Белгородщины, поэтому они точно не будут эти войска перемещать", - сказал Тимочко.

Однако РФ может воспользоваться дополнительными силами из Северной Кореи.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 марта, в Париже состоялась встреча так называемой "Коалиции желающих", по итогам которой Франция и Великобритания решили направить военные делегации в Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что из-за роста интенсивности боевых действий со стороны РФ и попытки российских войск расширить фронт на территорию Сумщины, он работал в этом регионе.

Тем временем Россия готовится к новому наступлению, которое может начаться уже в ближайшие два месяца. Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro подчеркнул, что Москва использует переговоры с США лишь для того, чтобы выиграть время.

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Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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