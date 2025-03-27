Франция и Великобритания срочно отправляет военную делегацию в Украину - Макрон

Цель делегации - тесное сотрудничество с Киевом в сфере военного планирования и подготовки ВСУ.

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Франция и Британия готовят план противодействия агрессии РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

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В Париже состоялась встреча "Коалиции желающих"

Франция и Великобритания решили направить совместную военную делегацию в Украину

Цель делегации - сотрудничество в военном планировании и подготовка ВСУ к будущим вызовам

В четверг, 27 марта, в Париже состоялась встреча так называемой "Коалиции желающих". Франция и Великобритания решили направить военные делегации в Украину. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Sky News.

Макрон рассказал, что министры иностранных дел стран-участниц коалиции получили задание подготовить предложения по механизму контроля за возможным прекращением огня. Они должны представить свои наработки в течение ближайших трех недель.

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По словам Макрона, совместная военная делегация Франции и Великобритании отправится в Украину уже в ближайшие дни. Ее цель - тесное сотрудничество с Киевом в сфере военного планирования и подготовки ВСУ к будущим вызовам.

"Мы поручим нашим начальникам обороны обеспечить направление франко-британской группы в Украину для тесного взаимодействия с нашими украинскими партнерами", - заявил президент Франции.

Военные эксперты из Франции и Великобритании будут помогать Украине в планировании "формата" вооруженных сил. Они будут исследовать, какое количество военных будет необходимо, какое оснащение и технику нужно привлечь, чтобы эффективно противостоять возможной новой агрессии и сдержать Россию.

"Это позволит нам перейти к фазе детального планирования, чтобы каждая страна-член коалиции определила свой вклад и предоставила Украине четкое представление о конкретном плане действий", - пояснил Макрон.

Численность ВС стран Европы / Инфографика: Главред

Прекращение огня в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, с 23 по 25 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между представителями США, Украины и России относительно возможного перемирия в Черном море. Администрация Дональда Трампа высоко оценила итоги встречи. Российская сторона согласилась на обеспечение безопасного судоходства в Черном море и обязалась прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море в обмен на снятие санкций. Он считает обсуждение прекращения огня позитивным сигналом и добавил, что предложения России будут представлены президенту США для принятия дальнейших шагов.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оценить соблюдение Россией договоренностей о запрете ударов по энергетической инфраструктуре невозможно, пока технические команды не определят механизм мониторинга.

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