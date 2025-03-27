Названы регионы и ключевые задачи: новые детали размещения миротворцев в Украине

Стали известны новые детали потенциального размещения миротворческих сил союзников на территории Украины и будут ли они воевать с РФ в случае нарушения мира.

https://glavred.info/war/nazvany-regiony-i-klyuchevye-zadachi-novye-detali-razmeshcheniya-mirotvorcev-v-ukraine-10650962.html Ссылка скопирована

Где будут размещаться миротворцы в Украине и какова их миссия / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

Где будут размещаться миротворцы в Украине

Какова роль миротворцев в случае нового нападения РФ

Будут ли миротворцы воевать с россиянами

В последнее время активизировались международные обсуждения относительно возможного размещения миротворческих сил в Украине для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в регионе. В частности, Франция и Великобритания рассматривают варианты отправки своих военных контингентов в рамках такой миссии. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждают эту инициативу, которая предусматривает размещение миротворцев как гарантии безопасности для Украины в случае договоренностей о прекращении огня с Россией. В то же время, в Европе существует определенный скептицизм относительно возможности развертывания миротворческой миссии в Украине без привлечения Соединенных Штатов.

Главред собрал новые детали по размещению миротворцев в Украине.

видео дня

Где будут размещаться миротворцы в Украине

Франция рассматривает возможность размещения миротворческих сил в центральной Украине, в частности вдоль Днепра. Об этом сообщает The Associated Press, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, который участвует в закрытых обсуждениях, передает ТСН.

По данным источника, Париж настаивает, что войска "коалиции желающих" должны действовать в тыловых районах, подальше от линии фронта. В то же время не исключаются альтернативные варианты, в частности размещение контингента на западе Украины или в соседних странах.

Представители Великобритании отмечают, что численность европейских миротворцев может колебаться от 10 000 до 30 000 военных.

О чем договорились на саммите "Коалиции желающих"

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита "Коалиции желающих" в Париже 27 марта представил концепцию так называемых "сил успокоения", которые не будут размещены непосредственно на линии разграничения. Как сообщает Sky News, этот термин существенно отличается от понятия "миротворческих" сил, о которых ранее шла речь.

Макрон пояснил, что эти силы все еще находятся на этапе планирования, и их задача не будет аналогичной традиционным миротворческим миссиям. Он подчеркнул, что несколько стран готовы присоединиться к формированию этих подразделений, однако они будут размещаться в "стратегических районах", а не на линии фронта.

"Мы проведем дискуссии между нашими военными лидерами, чтобы определить места дислокации, количество сил, которые будут развернуты для того, чтобы они были надежными, и их возможности. Ничего не исключено, что морские, сухопутные и военно-воздушные силы, эти силы заверения... не должны заменить миротворческие силы на линии соприкосновения или сильную и надежную украинскую армию", - сказал он.

Французский лидер также подчеркнул, что решение о развертывании таких сил будут принимать союзники Украины, а не Россия. По его словам, в рамках "франко-британской" инициативы эти войска должны выполнять роль "сдерживающего фактора" после заключения потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Это были бы силы из нескольких государств, поскольку нет единодушия по этому поводу (...), присутствующие в заранее определенных стратегических местах с украинцами и имели бы сдерживающий эффект против потенциальной российской агрессии", - пояснил президент Франции.

Какова роль миротворцев в случае нового нападения РФ

Идея миротворческой миссии, которую инициируют Франция и Великобритания, не предусматривает развертывания непосредственно на линии соприкосновения. Там за соблюдением режима прекращения огня, вероятно, будет следить отдельный контингент под эгидой ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже с Президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что предложение Франции и Великобритании касается контингента reassurance - то есть сил, которые будут обеспечивать гарантии безопасности, передает Укринформ.

"Когда мы говорим о контингенте reassurance, речь не идет о линии фронта, потому что она будет проведена по результатам мирных переговоров двух противоборствующих сторон (России и Украины, - ред.) Как только будет установлено временное прекращение огня, мы должны понимать, какой именно механизм будет действовать для мониторинга режима прекращения огня. Мы обсудим это завтра в рамках нашей дискуссии, возможно, с ООН, какой будет этот контингент на линии фронта", - сказал Макрон.

Численность армии стран Европы, которые являются членами НАТО / Инфографика: Главред

По его словам, миротворческие подразделения будут размещены на украинских национальных базах в стратегических местах, но не на линии фронта. Они будут выполнять роль сдерживания, обеспечивать логистику и обучение украинских военных.

"И это сигнал, что если будет новая атака против Украины, то будут атакованы не только ВСУ, а также эти силы - наш развернутый контингент. А когда наш контингент оказывается в такой ситуации прямого конфликта, он получает указания непосредственно от генштабов своих стран. И поэтому мы четко тогда будем действовать. Мы не будем сейчас на фронте, но мы будем гарантами стоять на украинской земле", - добавил он.

Макрон подчеркнул, что это пацифистская инициатива, а угроза новой эскалации может исходить только от России.

Он добавил, что план базируется на франко-британском концепте, который разрабатывался на уровне генеральных штабов. В рамках этого документа будут согласованы обязательства, которые станут основой для дальнейших переговоров между Украиной и европейскими партнерами.

Будут ли миротворцы воевать с россиянами

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские военные в рамках потенциальной миротворческой миссии в Украине не будут находиться на линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях против России.

По его словам, европейские силы будут дислоцироваться в мирных районах и обеспечивать контроль за ситуацией, не привлекаясь к непосредственным боевым действиям.

"Они не будут воевать против российских сил. Они будут сдерживать российские силы от потенциальных атак. Наличие стратегических баз будет признаком поддержки Украины со стороны европейских партнеров и других союзников", - пояснил президент Франции.

Кроме того, Макрон отметил, что европейские инструкторы будут обучать украинских военных непосредственно в Украине и поддерживать коммуникацию в случае новой агрессии.

Он также подчеркнул, что миротворческая миссия станет важным инструментом в переговорах как для европейских стран, так и для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ни одна страна не должна быть втянута в войну. По его словам, европейский контингент будет играть важную роль в контроле за ситуацией с безопасностью.

"Контингент - это боевой состав, но он нужен прежде всего для того, чтобы мониторить ситуацию и проводить совместные тренировки, а также, чтобы исключить любые желания России вернуться с новой волной агрессии", - пояснил украинский президент.

В то же время он отметил, что пока рано говорить о возможности патрулирования миротворцами воздушного и морского пространства.

Какое условие отправки миротворцев в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Figaro отметил, что некоторые европейские страны не имеют возможности разместить свои контингенты в Украине, тогда как другие готовы это сделать при условии получения гарантий безопасности от США.

"Конечно, мы будем говорить о контингентах. Нам нужно определить наши потребности, выяснить, кто готов прислать войска, какие войска, сколько войск и где их разместить. Сколько стран реально готовы это сделать? Это сложная и важная тема", - пояснил глава государства.

Он также подчеркнул, что Украина стремится к использованию замороженных активов России для укрепления Вооруженных Сил, ведь сильная армия является ключевой гарантией безопасности. Кроме того, Зеленский отметил необходимость средств противовоздушной обороны.

"У американцев они есть. Мы обсуждали это с Дональдом Трампом. Но если американцы не предоставят нам эту систему, нам придется работать с европейцами, чтобы увидеть, какие подобные средства они могут предоставить нам, чтобы мы могли полностью закрыть свое небо", - добавил он.

Что требует Украина от миротворческих войск союзников

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью, которое цитирует "Европейская правда", заявил, что Украина ожидает от европейских стран реальной военной поддержки в рамках потенциальной миссии, а не просто символического присутствия миротворцев.

По его словам, Киеву не нужны "голубые каски" или невооруженные наблюдатели, но в то же время Украина не рассматривает европейские войска как силу, которая будет воевать с Россией. Жовква отметил, что международные контингенты не будут размещены на линии фронта, а Киев будет полагаться прежде всего на собственные вооруженные силы.

В то же время он отметил, что Европа должна продемонстрировать мощное присутствие в Украине, предоставив военных, способных реагировать на различные угрозы, в частности ракетные атаки и удары беспилотников.

"Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными", - говорит Жовква.

Жовква подчеркнул, что дело не только в количестве военных, но и в их готовности обороняться, быть оснащенными и осознавать роль Украины как неотъемлемой части европейской безопасности. Он также предположил, что европейские силы могли бы помочь защитить границу с Беларусью, что позволило бы Украине перебросить собственные войска в более угрожающие регионы.

"Нам не нужно международное присутствие где-то во Львове", - отметил заместитель главы ОП.

Почему в Европе отступились от идеи миротворцев в Украине и что предлагают взамен

Европа отходит от идеи отправки миротворцев в Украину, сосредоточившись на альтернативных механизмах безопасности. Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников, решение вызвано политическими и логистическими трудностями, а также потенциальным сопротивлением со стороны России и США.

Франция, которая совместно с Великобританией работает над инициативами по безопасности, в четверг будет принимать лидеров и делегации из около 30 стран "коалиции желающих", чтобы обсудить возможные варианты поддержки Украины.

Несмотря на то, что Париж и Лондон в течение последних недель рассматривали возможность размещения тысяч военных для поддержки потенциального прекращения огня, дипломаты признают, что этот сценарий становится все менее вероятным.

"Они делают шаг назад от наземных войск и пытаются переориентировать то, что они делали, на что-то более разумное", - сказал неназванный европейский дипломат.

Один из европейских дипломатов отметил, что раньше, когда позиции Украины были сильнее, введение международного контингента выглядело перспективным. Однако нынешняя ситуация на фронте и позиция администрации США делают этот вариант маловероятным.

"Гарантии безопасности - это своеобразный межконтинентальный завтрак "шведский стол", в котором есть 1000 блюд. В конце концов, все будет зависеть от того, насколько искренним будет прекращение огня, и я не настроен оптимистично", - сказал один высокопоставленный европейский чиновник.

Если ЕС не направит значительный контингент в Украину, он все же может поддержать отдельные военные формирования в рамках гипотетического мирного соглашения, возможно, при участии ООН.

Дипломаты также предполагают, что Европа может усилить военное присутствие в соседних странах, таких как Румыния, укрепив силы НАТО в Восточной Европе в рамках инициативы Enhanced Forward Presence (EFP).

Вам также могут быть интересными новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред