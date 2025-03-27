Сырский примчался в Сумскую область: Главком раскрыл правду о наступлении РФ

Сырский рассказал, что с начала операции на Курщине общие потери РФ составляют более 55 тысяч военных.

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Сырский посетил бригады на Сумском направлении / Колаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, Facebook Александр Сырский

О чем рассказал Главком:

РФ потеряла более 55 тысяч солдат на Курщине

Украинские военные отражают штурмы и уничтожают оккупантов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что в связи с увеличением интенсивности действий войск РФ и попыткой россиян перевести боевые действия на территорию Сумщины работал в Сумской области. Детали он рассказал на своей странице в Telegram.

"Здесь, в операционной зоне группировки войск "Курск", наши воины и в дальнейшем проводят оборонительную операцию, чтобы не допустить прорыва противника вглубь территории Украины. С той же целью украинские войска осуществляют результативные контратакующие и штурмовые действия", - отметил главком. видео дня

Александр Сырский рассказал, что подробно изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий. Кроме этого, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов.

По данным главкома, за семь с половиной месяцев с начала Курской операции Сил обороны общие потери российского войска составляют более 55 тысяч человек.

"Из них безвозвратные - более 22,2 тысячи, санитарные - более 31,8 тысячи захватчиков, пленные - более 940 человек", - сказал Сырский.

Что происходит на Сумщине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, количество ударов по пограничью Сумской области из вражеской авиации увеличилось. Сумщина преобладает по количеству заходов российской ДРГ, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В DeepState также раскрыли правду о Сумской области. К сожалению, так называемая "серая" зона увеличилась - часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки Хотинской общины оказались в этой зоне.

О том, что хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях, сообщал и президент Украины. Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшее время.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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