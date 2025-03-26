Удары по приграничью и заход ДРГ: россияне хотят прорваться в еще одну область

За последнее время диверсанты больше всего заходили с юга.

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ДРГ в Сумской области / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Главное из заявления спикера ГПСУ:

Российские ДРГ заходят на территорию Сумской области

Россияне начали использовать больше дронов

Украинские подразделения уничтожают вражеские ДРГ

В последние дни на Сумщине увеличилось количество ударов по пограничной зоне с авиации. Также в регион активно заходят вражеские ДРГ. Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Суспільне.

По его словам, армия страны-агрессора нарастила количество дронов и FPV.

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"Сумщина преобладает по количеству мероприятий российской ДРГ. За последнее время диверсанты заходили с юга. Наши воины понимают угрозы, они могут быть разные по количеству, воины постоянно тренируются, используют разведывательные аппараты, чтобы разоблачить ДРГ", - подчеркнул представитель ГПСУ.

Он также добавил, что в Новеньком и Журавце вражеские войска используют малые разведгруппы, чтобы зайти на территорию Украины. Однако, украинские подразделения применяют все имеющееся вооружение и уничтожают ДРГ.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, военный обозреватель Денис Попович заявил, что ВСУ могут разворачивать определенные действия в Белгородской области, чтобы снять российское давление на территории Курской области.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, журналист, политолог Кирилл Сазонов рассказал, что ВСУ удалось перебить логистику РФ и продвинуться вперед в нескольких местах. Одна из таких точек находится в районе населенного пункта Котлино, где оккупанты пытались перерезать важную для украинской группировки дорогу на Покровск.

Кроме того, аналитики DeepState сообщали об успехах ВСУ на Харьковщине, а именно об освобождении территорий возле населенных пунктов Фиголевка, Голубовка и Синьковка, Западное.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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