Удары по приграничью и заход ДРГ: россияне хотят прорваться в еще одну область

Главное из заявления спикера ГПСУ:
- Российские ДРГ заходят на территорию Сумской области
- Россияне начали использовать больше дронов
- Украинские подразделения уничтожают вражеские ДРГ
В последние дни на Сумщине увеличилось количество ударов по пограничной зоне с авиации. Также в регион активно заходят вражеские ДРГ. Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Суспільне.
По его словам, армия страны-агрессора нарастила количество дронов и FPV.
"Сумщина преобладает по количеству мероприятий российской ДРГ. За последнее время диверсанты заходили с юга. Наши воины понимают угрозы, они могут быть разные по количеству, воины постоянно тренируются, используют разведывательные аппараты, чтобы разоблачить ДРГ", - подчеркнул представитель ГПСУ.
Он также добавил, что в Новеньком и Журавце вражеские войска используют малые разведгруппы, чтобы зайти на территорию Украины. Однако, украинские подразделения применяют все имеющееся вооружение и уничтожают ДРГ.
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, военный обозреватель Денис Попович заявил, что ВСУ могут разворачивать определенные действия в Белгородской области, чтобы снять российское давление на территории Курской области.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, журналист, политолог Кирилл Сазонов рассказал, что ВСУ удалось перебить логистику РФ и продвинуться вперед в нескольких местах. Одна из таких точек находится в районе населенного пункта Котлино, где оккупанты пытались перерезать важную для украинской группировки дорогу на Покровск.
Кроме того, аналитики DeepState сообщали об успехах ВСУ на Харьковщине, а именно об освобождении территорий возле населенных пунктов Фиголевка, Голубовка и Синьковка, Западное.
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Что такое ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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