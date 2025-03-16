Украина смирилась с заморозкой нынешней линии фронта – The Independent

Что касается уже захваченных РФ территорий, то Киев не намерен признавать их российскую юрисдикцию.

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Украина смирилась с заморозкой нынешней линии фронта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

Что написано в материале The Independent:

Украина не намерена передавать РФ дополнительную территорию

В Украине обозначили ряд "красных линий" для переговоров о перемирии

В Украине смирились с заморозкой нынешней линии фронта и с тем, что часть территории останется под контролем России. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники среди украинских чиновников.

По данным издания, во время прекращении огня Украина не намерена передавать РФ дополнительную территорию, кроме той, которая уже захвачена россиянами. Такой вывод чиновники делают, комментируя ход переговоров с американцами в Эр-Рияде.

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"Глупо требовать от нас полной передачи России, например, Запорожья или Херсона - это звучит для нас как полная чушь", - сказал один из собеседников издания.

По его словам, в Украине обозначили ряд "красных линий" для переговоров о перемирии с РФ. Прежде всего, это отказ от уступок дополнительных территорий. Также возвращение украинских детей, вывезенных в Россию, и возвращение гражданских лиц, удерживаемых россиянами.

"Мы действительно готовы к миру, но нам нужен длительный мир, а не кратковременное прекращение огня. Мы не хотим, чтобы наши дети участвовали в этой битве. Путин играет в игры. Мы сделали сильный ход – теперь его очередь. Мы хотим мира – если Россия не согласится, весь мир увидит, что они лжецы", – сказал высокопоставленный источник из Украины.

Отмечается также важность получения международных гарантий безопасности на случай нарушения Россией соглашения о прекращении огня.

Что касается уже захваченных РФ территорий, то Киев не намерен признавать их российскую юрисдикцию и будет добиваться их возвращения дипломатическим путем.

Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, на днях Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Делегации Киева и Вашингтона договорились о прекращении огня в рамках российско-украинской войны на 30 дней. Реализация идеи зависит от готовности Москвы сделать встречный шаг.

Впрочем, глава Кремля Владимир Путин в ответ выступил с новыми "ультиматумами". В частно, он согласился с инициативой, но при ряде "условий": прекращении мобилизации в Украине, военной подготовки, и военной помощи от Запада.

Президент Владимир Зеленский считает, что РФ готовится официально отказаться от инициативы США по перемирию. По его мнению, двоякая позиция Путина продиктована тем, что он боится напрямую сказать Трампу "нет".

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