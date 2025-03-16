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Сколько миротворцев страны-союзники направят в Украину: Стармер назвал цифры

Юрий Берендий
16 марта 2025, 17:18
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Численность войск, которые западные государства введут в Украину будет больше 10 тысяч военных, основу которых будут составлять французы и британцы.
Сколько миротворцев страны-союзники направят в Украину: Стармер назвал цифры
Сколько миротворцев страны-союзники направят в Украину / Коллаж Главред, фото: facebook.com/NATO, УНИАН

О чем говорится в материале The Times:

  • Численность миротворческого контингента в Украине будет превышать 10 тысяч военных
  • Основную часть контингента сформируют Великобритания и Франция

На виртуальной встрече "коалиции желающих", которая состоялась 15 марта, обсуждались планы по введению в Украину более 10 000 западных миротворцев. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает The Times.

По информации правительственных источников, Стармер заручился поддержкой значительно большего количества стран, чем тех трех, которые изначально предлагали отправить войска. Основную часть контингента, вероятно, сформируют Великобритания и Франция.

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"Дела достаточно продвинуты. Это будет значительная сила со значительным количеством стран, которые предоставят войска, и гораздо большей группой, которая внесет свой вклад другими способами", - заявил высокопоставленный источник в правительстве.

По данным военных источников, общая численность миротворческих сил может "значительно превысить 10 000 человек".

Примерно 35 государств согласились предоставить оружие, разведданные и логистическую поддержку, а сама миссия получила название "силы растяжки". В случае прекращения огня между Россией и Украиной, эти силы должны сдержать Владимира Путина от нового вторжения.

После телефонной конференции с участием 29 лидеров Стармер заявил, что на этой неделе в Лондоне состоится встреча военных командующих для перевода планов миротворческой миссии в "оперативную фазу".

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Какова численность армий стран Европы, являющихся членами НАТО / Инфографика: Главред

Введение миротворцев в Украину - что предполагается

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что союзники рассматривают возможность размещения миротворческих сил в Киеве, Одессе и Львове. В интервью Le Parisien он подчеркнул, что этот шаг является частью более широкой стратегии поддержки Украины в ее противостоянии с Россией.

Тем временем европейские чиновники пытаются получить от новой администрации президента США Дональда Трампа обязательства по участию в гарантиях безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, союзники в основном разделяют позицию президента Украины Владимира Зеленского о необходимости привлечения американских военных к любой будущей миротворческой миссии.

Министр финансов Франции Эрик Ломбар в интервью Bloomberg Television заявил, что Великобритания, Германия, Франция и ряд других европейских стран готовы направить войска для обеспечения перемирия в Украине. Он также отметил, что Трамп поддерживает идею размещения европейских военных контингентов в стране.

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Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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