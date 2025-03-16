Убийство Ганула в Одессе: подозреваемого отправили в СИЗО

Киевский районный суд Одессы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Подозреваемого в убийстве отправили в СИЗО / коллаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police/

Кратко:

Подозреваемый был переведен в 2024 году в 28 ОМБр

Подозреваемый считался в СЗЧ с 22 февраля 2025 года

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение

Подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула имеет звание старшего лейтенанта и был переведен в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода в июле 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

"Подозреваемый старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич, был переведен 13.07.2024 из воинской части А0139, допущен к ТИО офицера резерва запасной роты. После перевода практически все время находился на лечении. В район выполнения боевых задач не привлекался", – говорится в сообщении. видео дня

По словам военных, Шалаев считался в СЗЧ с 22 февраля 2025 года.

В 28 ОМБр добавили, что вся необходимая информация предоставлена правоохранительным органам.

"Это позорное преступление обязательно будет раскрыто и преступник должен понести самое суровое наказание", – подытожили военные.

Сухопутные войска подчеркнули в Facebook, что такие инциденты являются "недопустимыми". Командование Сухопутных войск ВСУ заверило, что будет способствовать полному и объективному расследованию. Кроме того, для предотвращения подобных случаев в будущем, принимаются меры для усиления контроля над соблюдением воинской дисциплины.

Кроме того, как сообщает Национальная полиция Украины, подозреваемому в убийстве Ганула избрали меру пресечения.

Так, 16 марта Киевский районный суд города Одессы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.

Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области сообщили фигуранту о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - в умышленном убийстве, совершенном по заказу, и ч. 1 ст. 263 УКУ - в незаконном ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Убийство Ганула - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в Одессе "по горячим следам" задержали вероятного убийцу активиста Демьяна Ганула. Правоохранители обнаружили оружие, которое, вероятно, было использовано во время преступления.

Как сообщал Главред, в пятницу, 14 марта, в Приморском районе Одессы неизвестный застрелил активиста Демьяна Ганула. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. По словам очевидцев, перед нападением Ганул пытался убежать. Стрелок произвел два выстрела и скрылся.

Напомним, Ганул еще в июле 2023 года обращался в СБУ с просьбой о защите, сообщил блогер Игорь Лаченков. По его словам, в России Ганула заочно арестовали, обвинив в "преступлениях", а за его голову назначили вознаграждение. Он получал угрозы, а личные данные его семьи слили в сеть. Нацполиция расследует убийство как заказное.

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