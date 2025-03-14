Предлагали награду в $10 тыс: кто мог угрожать убитому активисту Ганулу

Еще в 2023 году на Ганула нападали и жестоко избили.

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Убийство Демьяна Ганула / коллаж: Главред, фото: od.npu.gov.ua, instagram.com/demian.ganul

Кратко:

Ганул обращался в СБУ с просьбой о защите

Россияне назначили за нападение на него награду до $10 тысяч

В Москве его заочно арестовали по нескольким уголовным статьям РФ

Общественный активист Демьян Ганул, который был убит 14 марта в Одессе, еще в июле прошлого года обращался в СБУ с просьбой о защите. Об этом написал общественный деятель и блогер Игорь Лаченков.

По его словам, Ганула в государстве-агрессоре России заочно арестовали, обвинив в ряде "преступлений", а за его "голову" россияне назначили вознаграждение.

"Одесский активист еще в июле попросил СБУ обеспечить ему защиту, ведь он начал получать угрозы. Более того, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до $10 тысяч. В Москве его заочно арестовали по нескольким уголовным статьям РФ. По его словам, российская агентура очень свободно чувствует себя в Украине", - заявил Лаченков.

В то же время, известный блогер, волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко напомнил, что еще в 2023 году на Ганула напали и жестоко избили.

"Никто из нас не в безопасности. Россияне охотятся на украинских активистов, волонтеров, общественных деятелей. Несколько месяцев назад мы также обнаруживали слежку за мной. Лица, которые ее организовали, находятся за рубежом и работают на российские спецслужбы. Берегите себя и всегда заботьтесь о своей безопасности", - добавил он.

Что говорят в полиции об убийстве Демьяна Ганула

В главном управлении Национальной полиции в Одесской области заявили, что начато уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля.

Там напомнили, что преступление было совершено утром, 14 марта, в центре Одессы. Неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Пострадавший погиб на месте.

"Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу. Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Работа полиции на месте событий - видео:

Кроме того, в полиции опубликовали фото мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля. Его местонахождение в настоящее время устанавливается.

Мужчина, который причастен к убийству / фото: od.npu.gov.ua

Убийство Демьяна Ганула - что известно

Как сообщал Главред, в пятницу, 14 марта, в центре Одессы произошла стрельба. В результате погиб мужчина. По информации СМИ, неизвестный застрелил активиста Демьяна Ганула. Он скончался от полученных ранений.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с Председателем Нацполиции Иваном Выговским.

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Кто такой Демьян Ганул? Демьян Вадимович Ганул - украинский общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель ОО "Уличный фронт", участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил. Экс-руководитель силового блока Правого сектора в Одессе (2014-2016), пишет Википедия.

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