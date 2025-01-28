Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина

Журналист утверждает, что бывший госсекретарь Блинкен якобы был главным инициатором покушения.

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Карлсон заявил о якобы подготовке убийства Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Кратко:

Карлсон озвучил обвинения в адрес администрации Байдена

Никаких доказательств журналист не предоставил

Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен делал все для того, чтобы началась настоящая война, а администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась убить российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал в разговоре с журналистом Мэттом Таибби, опубликованном в понедельник, 27 января.

По словам Карлсона, бывший госсекретарь якобы делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией, посредством "убийства Путина".

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"Тони Блинкен так сильно продвигал идеи настоящей войны, через убийство Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина", — сказал он.

При этом Карлсон не предоставил никаких конкретных доказательств или подробностей относительно вероятной организации попыток покушения на российского лидера.

По его словам, администрации бывшего президента США был необходим хаос как "защитный экран".

Смотрите видео - Такер Карлсон заявил о якобы подготовке убийства Путина администрацией Байдена:

Напомним, ранее Карлсон приехал в Москву и раскритиковал администрацию экс-президента США Джо Байден за отсутствие каналов связи с Россией и отметил, что большинство американцев не имеют доступа к альтернативной информации.

Также журналист заявил, что его команда на протяжении года пыталась провести интервью с Владимиром Зеленским. Журналист утверждает, что переговоры были сорваны американским правительством и посольством США в Киеве.

"Ты можешь говорить с CNN, но ты не можешь говорить с нами", — так, по утверждению Карлсона, было сказано Зеленскому.

Как сообщал Главред, в декабре 2024 года глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором среди прочего назвал условия для перемирия с Украиной.

По словам российского министра, Кремль готов вести переговоры на основе Стамбульских принципов, которые были согласованы, а потом "отвергнуты бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по заявлению главы украинской делегации Арахамии".

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Кто такой Такер Карлсон Такер Карлсон – американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием "Вечер с Такером Карлсоном" с 14 ноября 2016 года по 21 апреля 2023 года. Основатель и владелец собственного независимого потокового сервиса "Tucker Carlson Network". Карлсон считается одним из самых влиятельных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. В 2021 году журнал Time назвал его самым влиятельным консерватором Америки. Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ и мигрантов. В сфере внешней политики Карлсон изоляционист и выступает против участия США в международных конфликтах. 24 апреля 2023 года американский канал Fox News уволил Карлсона. Решение принял лично медиамагнат Руперт Мердок - владелец холдинга News Corp, которому принадлежит Fox News. Такер Карлсон - сторонник теорий заговоров. В свое время он всерьез утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян, а в Украине, мол, есть американские лаборатории по производству биологического оружия.

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