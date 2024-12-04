Пропагандист Такер Карлсон приехал в Москву и пожаловался на США и Зеленского

Среди прочего журналист раскритиковал администрацию президента США за отсутствие каналов связи с Россией.

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Такер Карлсон провел интервью с Сергеем Лавровым / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

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Зачем Такер Карлсон приезжал в Москву

О чем журналист говорил с Лавровым

Одиозный американский журналист Такер Карлсон снова приехал в столицу страны-агрессора РФ. В Москве он взял интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, во время которого обсудил текущую ситуацию между Россией и США, а также возможное будущее взаимодействие этих стран.

Такер записал видеоролик из Москвы и рассказал, что его интервью с Лавровым было "очень увлекательным" и будет опубликовано в ближайшее время.

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"Мы вчера вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России. Чтобы спросить: идем ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и Соединенными Штатами? Есть ли способ оттолкнуть Россию от Востока, от сферы Китая, обратно на Запад?", — сказал Такер.

Он подчеркнул, что США уже вовлечены в "необъявленную войну" с Россией, а армия США якобы убивает россиян на территории РФ. По словам Такера, ситуация на данный момент стала значительно опаснее, и мир находится "гораздо ближе к ядерной войне, чем когда-либо".

Карлсон также раскритиковал администрацию президента США за отсутствие каналов связи с Россией и отметил, что большинство американцев не имеют доступа к альтернативной информации.

Также Такер Карлсон вспомнил и президента Украины. Он заявил, что его команда на протяжении года пыталась провести интервью с Владимиром Зеленским. Журналист утверждает, что переговоры были сорваны американским правительством и посольством США в Киеве.

"Ты можешь говорить с CNN, но ты не можешь говорить с нами", — так, по утверждению Карлсона, было сказано Зеленскому.

И поскольку поговорить с президентом его команда не смогла, он вернулся в Москву, чтобы взять интервью у Лаврова.

Скандальное интервью Такера Карлсона с Путиным

8 февраля 2024 года вышло интервью кремлевского диктатора Путина, которое провел американский журналист Такер Карлсон. В нем Путин изложил свое видение истории и заявил, что якобы РФ еще "не достигла целей" в войне против Украины.

Также в своем интервью американскому "журналисту" Владимир Путин оправдал действия нацистов, утверждая, что несговорчивость поляков по Гданьску спровоцировала начало Второй мировой войны. В Польше возмутились этими заявлениями, но отметили, что такие обвинения высказываются Россией не впервые.

Путин также заявил, что якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации".

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Кто такой Такер Карлсон Такер Карлсон – американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием "Вечер с Такером Карлсоном" с 14 ноября 2016 года по 21 апреля 2023 года. Основатель и владелец собственного независимого потокового сервиса "Tucker Carlson Network". Карлсон считается одним из самых влиятельных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. В 2021 году журнал Time назвал его самым влиятельным консерватором Америки. Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ и мигрантов. В сфере внешней политики Карлсон изоляционист и выступает против участия США в международных конфликтах. 24 апреля 2023 года американский канал Fox News уволил Карлсона. Решение принял лично медиамагнат Руперт Мердок - владелец холдинга News Corp, которому принадлежит Fox News. Такер Карлсон - сторонник теорий заговоров. В свое время он всерьез утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян, а в Украине, мол, есть американские лаборатории по производству биологического оружия.

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