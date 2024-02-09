Путин в интервью "американскому Соловьеву" назвал свою цель в войне с Украиной

Кремлевский диктатор заявил, что страна-агрессор РФ не достигла целей так называемой "СВО".

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Такер Карлсон взял интервью у российского диктатора Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео tuckercarlson.com

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "не достигла целей" в войне против Украины. Об этом хозяин Кремля сказал в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, которого в СМИ называют "американским Соловьевым".

"Россия пока не достигла целей „спецоперации", потому что одна из них — это денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений", — заявил Путин.

Он добавил, что Россия якобы говорила об этом в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году. Мол, тогда с Украиной "удалось договориться, что неонацизм в стране будет запрещен на законодательном уровне".

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Также диктатор в очередной раз повторил свою любимую мантру, оправдывающую российскую агрессию: "Украина начала войну, а цель России - прекратить ее".

Традиционно по версии Путина все началось с Майдана.

"Почему переворот? Почему жертвы? Почему угроза Крыму? Почему начали операцию в Донбассе? Этого я не понимаю", — повторял Путин, добавляя, что к этим событиям причастно ЦРУ.

После чего он снова вернулся к вопросу про НАТО.

"Мы никогда не соглашались на расширение НАТО, на то, что Украине будет в НАТО. Мы не соглашались на наличие военных без НАТО там без обсуждения с нами. Десятилетиями мы говорили: не делайте это, не делайте то", — сокрушался Путин.

А дальше, по его мнению, триггером стал отказ Украины выполнять Минские соглашения.

Карлсон внимательно слушал аргументы Путина про "денацификацию", но ни разу не спросил российского президента о бомбардировках больницы и театра Мариуполя, об ударе по торговому центру в Кременчуге, о телах мирных жителей на улицах Бучи, о вывозе детей с оккупированных территорий и об арестах гражданских.

По вопросу оккупации Россией Крыма Карлсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не вернет Крым Украине для достижения мира.

"Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы сумасшедшие", - сказал журналист.

В интервью Путин заявил, что Россия в 2014 году была "вынуждена взять Крым под свою защиту, поскольку полуостров был под угрозой".

Как сообщал Главред, президент России Владимир Путин угрожает новым наступлением Украине. Он заявил, что собирается "демилитаризовать" ее на такое расстояние, чтобы до РФ не доставало дальнобойное оружие. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что задумал диктатор, способна ли российская армия реализовать его идеи "большого наступления".

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "демилитаризованную зону" организуют на территории России, а не Украины, как хочет Владимир Путин. Она будет простираться до Москвы и Санкт-Петербурга.

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