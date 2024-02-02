'Мы ее подвинем': Данилов жестко ответил Путину о 'демилитаризованной зоне'

"Демилитаризованная зона" будет проходить "по совсем другим параллелям и меридианам", чем хотел бы Путин, утверждает секретарь СНБО.

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Данилов развеял мечты Путина о "демилитаризованной зоне" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

"Демилитаризованную зону" организуют на территории России, а не Украины, как хочет Владимир Путин. Она будет простираться до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Украинского радио", комментируя заявление российского диктатора о том, что он планирует "создать демилитаризованную зону" на территории Украины, чтобы "избежать ударов ВСУ".

"Эта демилитаризованная зона будет как минимум до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно подвинем. Единственное, где они там смогут квакать, - это не ближе Урала. Поверьте, так обязательно будет", - заверил Данилов.

Данилов отметил, что преступления "современного Адольфа Гитлера" не останутся безнаказанными, и "демилитаризованная зона" будет проходить по другим параллелям и меридианам, чем желал Путин.

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"Потому что ответ цивилизованного мира на те преступления, которые совершают те террористы во главе с современным Гитлером по фамилии Путин - они не будут безнаказанными, они обязательно будут нести за это ответственность", - добавил секретарь СНБО.

Создание "демилитаризованной зоны"

Напомним, 31 января российский диктатор Владимир Путин заявил, что хочет создать "демилитаризованную зону" на украинской территории, чтобы защитить российские регионы от обстрелов ВСУ. Он утверждает, что российские военные уже занимаются этим на Авдеевском направлении, отодвигая противника от ключевых населенных пунктов России.

Также в США отреагировали на это заявление Путина. Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска из Украины, если намерена создать такую зону.

"Достаточно сложно организовать демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы, и президент Путин неоднократно давал понять, что он не изменил своей цели - завоевать и покорить Украину", - сказал Миллер.

Как сообщал Главред, Путин объявил о намерении интегрировать оккупированные украинские территории в Россию в течение следующих шести лет. Он хочет установить их на одном уровне с РФ в "ключевых областях".

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