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Путин начал реализовать долгосрочные планы на оккупированных территориях Украины

Анна Ярославская
2 февраля 2024, 07:33
Страна-агрессор Россия не предусматривает никаких территориальных уступок, говорится в отчете Института изучения войны.
Владимир Путин, армия рф
Путин не собирается идти на территориальные уступки, считают аналитики / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин заявил о планах интегрировать оккупированные украинские территории в РФ в течение следующих шести лет.

По словам хозяина Кремля, страна-агрессор планирует, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с Россией в неопределенных "ключевых областях" до 2030 года.

Аналитики Института изучения войны считают, что это свидетельствует о том, что Россия приступает к реализации долгосрочных планов и не предусматривает никаких территориальных уступок.

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Кроме этого, Путин призвал российские банки не бояться западных санкций и активизировать работу на оккупированных территориях и отметил, что субъекты РФ наладили патронатные сети с оккупированными регионами Украины.

Как сообщал Главред, 31 января российский диктатор Владимир Путин пригрозил "демилитаризованной зоной" за счет украинской территории, чтобы "обезопасить" от обстрелов дальнобойным вооружением ВСУ российские регионы. В этом контексте он вспомнил об уничтожении ВС РФ Авдеевки.

Издании The Telegraph писало о том, что Путин "собрался" воевать еще несколько лет. В частности, Москва "намеревается" вести войну 3-4 года, причем подает сигналы о якобы готовности наступать и на Европу.

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война в Украине Владимир Путин война России и Украины
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