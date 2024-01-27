Путин "собрался" воевать еще несколько лет: в The Telegraph назвали сроки

Никто не знает, что произойдет, если Украина не выстоит – Москва подает сигналы о своих "планах" по наступлению уже на Европу, отметили журналисты.

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Путин "намеревается" воевать еще 3-4 года - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Кремль пытается поставить бизнес в стране-агрессоре России на военные рельсы, однако оккупантам вряд ли хватит вооружений для того, чтобы организовать новые масштабные наступления против Украины в 2024 году. Впрочем, россияне способны вести войну еще 3-4 года. Нельзя допустить проигрыша Киева, ведь Москва уже подает сигналы о готовности атаковать Европу.

В материале The Telegraph говорится о том, что несмотря на попытки поставить бизнес на военные рельсы, у оккупантов нет ресурсов для масштабных наступлений против Украины в этом году.

Впрочем, враг может воевать еще 3-4 года.

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"Они говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, что означает, что они стремятся вести войну по крайней мере 3-4 года. Мы находимся в моменте, когда россияне уязвимы, поскольку их производство не отвечает их требованиям", - написали журналисты.

Также они добавили, что нельзя допустить поражения Украины, ведь из России уже доносятся сигналы о ее дальнейших планах по наступлению уже на Европу.

"Намек очевиден: если Запад не будет действовать, Украина может проиграть войну. И что будет после этого, никто не знает, но из Москвы поступают тревожные сигналы относительно дальнейшего наступления на Европу", - подчеркивается в материале.

Война России против Украины

В США разрабатывают стратегию помощи Украине, написали журналисты The Washington Post. Как полагают в американской прессе, концепция будет включать не освобождение оккупированных территорий, а удержание позиций на поле боя и усиление к концу года.

В разведке Британии назвали главную цель наступления России – захватчики не оставляют попыток оккупировать Авдеевку Донецкой области. Несмотря на то, что оккупанты проникли в город, силы обороны Украины сдерживают их от дальнейшего продвижения.

Войска РФ возобновили интенсивные атаки в Купянском районе, рассказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Идут тяжелые бои в районе Синьковки и Табаевки. Украинская армия отражает вражеские атаки.

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