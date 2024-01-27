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В США разрабатывают стратегию помощи Украине: о возвращении территорий речь не идет – WP

Анна Ярославская
27 января 2024, 07:55
Западные правительства хотят, чтобы Киев сосредоточился на тактике, в которой достигнут большой успех - это обстрелы на большие расстояния.
Джо Байден, ВСУ
США разрабатывают новую стратегию помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, whitehouse.gov

В администрации президента США Джо Байдена разрабатывают новую стратегию помощи Украине. Она будет сосредоточена не на том, чтобы отвоевать захваченные Россией территории, а на том, чтобы отразить новые атаки российской оккупационной армии, а также на долгосрочных перспективах - укреплении вооруженных сил и экономики. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, идея заключается в том, чтобы позиционировать Украину как страну, которая удерживает свои позиции на поле боя и при этом "вывести на другую траекторию, чтобы быть намного сильнее к концу 2024 года".

Планы США являются частью многосторонних усилий почти трех десятков стран, которые поддерживают Украину. При этом учитываются "неутешительные результаты прошлогоднего контрнаступления и убеждение, что аналогичные усилия в этом году, вероятно, принесут такой же результат".

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Каждая сторона готовит документ, в котором изложены ее конкретные обязательства на период до десяти лет в будущем.

Однако успех стратегии почти полностью зависит от Соединенных Штатов, которые на сегодня являются крупнейшим донором Украины.

Когда документ будет обнародован и в чем его суть

По данным WP, весной администрация Джо Байдена надеется обнародовать свои собственные 10-летние обязательства, которые будут составлены Государственным департаментом и Белым домом - при условии, что запрос президента Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиарда долларов будет одобрен Конгрессом.

По словам американских чиновников, документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также развитие будущих украинских вооруженных сил, способных сдерживать российскую агрессию.

Он будет содержать конкретные обязательства и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также будут способствовать проведению политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты.

Документ, по словам американских чиновников, принимающих непосредственное участие в его планировании, состоит из четырех этапов: воевать, строить, восстанавливать и реформировать.

План также предусматривает дополнительную противовоздушную оборону для городов за пределами Киева и Одессы, что позволит восстановить ключевые отрасли украинской экономики.

The Washington Post отмечает: Запад надеется, что в 2024 году Украина не потеряет больше территории, чем одна пятая часть страны, которая сейчас оккупирована Россией.

Кроме того, западные правительства хотят, чтобы Киев сосредоточился на тактике, в которой его войска в последнее время достигли большего успеха - обстрелы на большие расстояния.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Оно касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину с визитом и объявить о поставке около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "нескольких сотен бомб".

Также Франция работает над завершением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить ее финансы и оборону от России с целью удержать Москву от будущей агрессии.

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