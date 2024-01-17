Макрон приедет в Украину и даст Киеву ракеты дальнего радиуса действия - Reuters

Поездка состоится в то время, когда политические споры в Соединенных Штатах и Европейском союзе задерживают два больших пакета помощи для Украины.

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Эммануэль Макрон планирует посетить Украину в феврале / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину с визитом и объявить о поставке около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "нескольких сотен бомб".

Как пишет Reuters, поездка состоится в то время, когда политические споры в Соединенных Штатах и Европейском союзе задерживают два больших пакета помощи для Украины.

Франция работает над завершением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить ее финансы и оборону от России с целью удержать Москву от будущей агрессии.

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Макрон заявил, что в ближайшие недели будет поставлено около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб".

"После этих поставок я сам поеду в Украину в феврале и завершу работу над этими текстами", - сказал президент Франции.

Он также отметил, что европейцам необходимо убедиться в том, что Украина сможет и дальше защищать себя от России.

По словам Макрона, нельзя позволить России победить Украину, иначе безопасность Европы окажется под угрозой.

Напомним, 13 января в Киев с официальным визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Визит Риши Сунака в Украину

Премьер Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл в Киев. В ходе визита он объявил о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов военной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Оно касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ.

В своем выступлении в Верховной Раде Риши Сунак провел параллели между борьбой Британии во Второй мировой войне и современной борьбой Украины. Он отметил, что верит в перелом ситуации в пользу Киева, несмотря на сложный момент сейчас.

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