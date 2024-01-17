УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Макрон приедет в Украину и даст Киеву ракеты дальнего радиуса действия - Reuters

Анна Ярославская
17 января 2024, 06:43
Поездка состоится в то время, когда политические споры в Соединенных Штатах и Европейском союзе задерживают два больших пакета помощи для Украины.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон планирует посетить Украину в феврале / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину с визитом и объявить о поставке около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "нескольких сотен бомб".

Как пишет Reuters, поездка состоится в то время, когда политические споры в Соединенных Штатах и Европейском союзе задерживают два больших пакета помощи для Украины.

Франция работает над завершением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить ее финансы и оборону от России с целью удержать Москву от будущей агрессии.

видео дня

Макрон заявил, что в ближайшие недели будет поставлено около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб".

"После этих поставок я сам поеду в Украину в феврале и завершу работу над этими текстами", - сказал президент Франции.

Он также отметил, что европейцам необходимо убедиться в том, что Украина сможет и дальше защищать себя от России.

По словам Макрона, нельзя позволить России победить Украину, иначе безопасность Европы окажется под угрозой.

Напомним, 13 января в Киев с официальным визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Визит Риши Сунака в Украину

Премьер Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл в Киев. В ходе визита он объявил о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов военной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Оно касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ.

В своем выступлении в Верховной Раде Риши Сунак провел параллели между борьбой Британии во Второй мировой войне и современной борьбой Украины. Он отметил, что верит в перелом ситуации в пользу Киева, несмотря на сложный момент сейчас.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Эммануэль Макрон новости Франции война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ ударила ракетами по медучереждению и жилым домам в Харькове: пострадали 17 человек

РФ ударила ракетами по медучереждению и жилым домам в Харькове: пострадали 17 человек

08:16 Украина
Путин создает предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии – ISW

Путин создает предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии – ISW

08:09 Мир
Ночью РФ атаковала Одессу: повреждены дома, магазины, авто, есть пострадавшие

Ночью РФ атаковала Одессу: повреждены дома, магазины, авто, есть пострадавшие

07:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:16

РФ ударила ракетами по медучереждению и жилым домам в Харькове: пострадали 17 человек

08:10

Будет ли третья мировая?мнение

08:09

Путин создает предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии – ISW

07:28

Ночью РФ атаковала Одессу: повреждены дома, магазины, авто, есть пострадавшиеФотоВидео

06:43

Макрон приедет в Украину и даст Киеву ракеты дальнего радиуса действия - Reuters

К выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман СвитанК выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман Свитан
06:10

На кой черт Путин начал безумную войну против Украинымнение

04:34

Как распознать и преодолеть мнительность: признаки, причины и действенные советы

03:25

Это поможет сохранить тепло в доме: электрик рассказал о простом трюке со шторами

03:03

"И ничего не надо": Владимир Дантес показал, как с Дашей Кацуриной в баню ходил

Реклама
02:35

РФ изменила тактику ударов: эксперт сказал, по чему больше всего будут бить оккупанты

02:05

F-16 потопят остатки ЧФ: Свитан раскрыл неожиданный сценарий освобождения Крыма

01:31

Цветы скажут спасибо: что можно сделать с водой после промывки гречки

01:24

Новая пассия Мурата Налчаджиоглу засветила кольцо на безымянном пальце

00:03

"Начистить" лицо Лаврову: Захарову в истерике корежит после заявления Кулебы

16 января, вторник
23:58

Гарик Кричевский раскрыл страшную тайну путиниста Стаса Михайлова

23:51

Почему кот перестал ходить в лоток по большому: что необходимо сделатьВидео

23:17

"Армия РФ когда-то была одной из лучших": у Байдена тонко потроллили Путина

23:08

Юрист раскритиковал электронный реестр призывников: что с ним не так

22:42

В США совершил самоубийство звезда сериалов

22:21

Оккупанты ударили по центру Харькова: есть пострадавшие

Реклама
22:18

Готовишь невероятно: Лорак приготовила примитивное блюдо для своего йога-тренера

22:13

Дальнобойные ракеты Taurus для ВСУ: в Бундестаге вынесут вопрос на голосование

21:59

От девочки до карги: путинистка Долина села в лужу из-за корявой ретуши

21:53

Российский певец поехал "искупить вину" за вечеринку Ивлеевой на Донбасс

21:10

Иран ударил ракетами по Пакистану

21:08

60 тонн из Хорватии: Украина получила гуманитарную помощь от Favbet Foundation и Dobro Dobrim новости компании

20:20

"Меня не замечает": Даша Квиткова призналась, с кем мечтает пойти на свидание

20:11

Что будет, если постоянно есть гречку: Глебов рассказал, как отреагирует организм

20:10

Генерал РФ на борту и "чудо-оружие" Украины: Данилов о деталях уничтожения А-50

20:00

Почему в СССР делали пододеяльники с дыркой посередине: причины вас удивят

19:28

"Бога нет": у Лаврова опозорились фейком – "пририсовали" Зеленскому руку военного

19:19

Наконец-то призналась: Леся Никитюк рассказала про свои пластические операции

19:12

Лунный календарь 17 января 2024 года: в каких сферах легко добиться успеха

19:10

Орбан хочет отделить финансовую помощь Украине от бюджета ЕС: чем это грозит

19:10

Пожарная инспекционная поездка Залужного на фронтмнение

19:00

Стало известно, сколько оккупантов погибли на борту А-50

18:26

"Придурки": Путин заныл о переговорах с Киевом и цинично оскорбил украинцев

18:18

Блокировка Тимошенко не сработала: легализацию каннабиса рассмотрит Зеленский

18:00

"Распаковка" года: известная блогер раскрыла свою беременность

18:00

Доктор Габорец назвал 7 симптомов того, что у вас повышенное давлениеВидео

Реклама
17:42

"Запад стоит перед выбором": у Зеленского предупредили о рисках проигрыша в войне

17:35

Сотни артобстрелов и интенсивные атаки: тяжелая ситуация на Таврическом направлении

17:34

Этого боялись все: врач раскрыла детали, что будет, если намочить Манту

17:30

Meest China начала доставку посылок из Японии новости компании

16:55

"РФ готовит десант для высадки в тылу ВСУ": в СНБО спрогнозировали сценарий

16:48

"Путин, его дети и внуки не будут спокойно отдыхать": жесткое заявление Зеленского

16:45

Стратегия на будущее: Петр Олещук - о результатах форума в Давосе для УкраиныЭксклюзив

16:25

Вкус поразит всех: как засолить скумбрию в домашних условияхВидео

16:22

Онкобольная звезда "Беверли Хиллз" удивила своей последней волей

16:15

В Украине исторического рекорда достигла цена на важный подукт: что будет дальше

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять