Макрон приедет в Украину и даст Киеву ракеты дальнего радиуса действия - Reuters

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину с визитом и объявить о поставке около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "нескольких сотен бомб".
Как пишет Reuters, поездка состоится в то время, когда политические споры в Соединенных Штатах и Европейском союзе задерживают два больших пакета помощи для Украины.
Франция работает над завершением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить ее финансы и оборону от России с целью удержать Москву от будущей агрессии.
Макрон заявил, что в ближайшие недели будет поставлено около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб".
"После этих поставок я сам поеду в Украину в феврале и завершу работу над этими текстами", - сказал президент Франции.
Он также отметил, что европейцам необходимо убедиться в том, что Украина сможет и дальше защищать себя от России.
По словам Макрона, нельзя позволить России победить Украину, иначе безопасность Европы окажется под угрозой.
Напомним, 13 января в Киев с официальным визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
Визит Риши Сунака в Украину
Премьер Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл в Киев. В ходе визита он объявил о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов военной поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Оно касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ.
В своем выступлении в Верховной Раде Риши Сунак провел параллели между борьбой Британии во Второй мировой войне и современной борьбой Украины. Он отметил, что верит в перелом ситуации в пользу Киева, несмотря на сложный момент сейчас.
Другие новости:
- Большой пакет помощи на период до 2028 года: Швейцария заявила о поддержке Украины
- Зеленскому передали послание от Байдена: в США сделали знаковое заявление – СМИ
- Орбан хочет отделить финансовую помощь Украине от бюджета ЕС: чем это грозит